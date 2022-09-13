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На линии соприкосновения в Запорожье увеличилось количество украинских сил - РИА Новости, 13.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220913/zaporozhe-1816589897.html
На линии соприкосновения в Запорожье увеличилось количество украинских сил
На линии соприкосновения в Запорожье увеличилось количество украинских сил - РИА Новости, 13.09.2022
На линии соприкосновения в Запорожье увеличилось количество украинских сил
Киев концентрирует огромное число войск и техники вдоль всей линии соприкосновения в Запорожской области, заявил в эфире телеканала "Россия 1" представитель... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T20:08
2022-09-13T21:36
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожская область
запорожье
украина
вооруженные силы украины
рбк (медиагруппа)
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Киев концентрирует огромное число войск и техники вдоль всей линии соприкосновения в Запорожской области, заявил в эфире телеканала "Россия 1" представитель администрации региона Владимир Рогов.Несмотря на это, ситуация остается контролируемой, эвакуация из близлежащих населенных пунктов не проводится, отметил представитель администрации в эфире РБК. По его словам, российские войска "более чем настроены встретить боевиков Зеленского".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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запорожская область
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в мире, владимир рогов, запорожская область, запорожье, украина, вооруженные силы украины, рбк (медиагруппа), киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожская область, Запорожье, Украина, Вооруженные силы Украины, РБК (медиагруппа), Киев
20:08 13.09.2022 (обновлено: 21:36 13.09.2022)
 
На линии соприкосновения в Запорожье увеличилось количество украинских сил

Рогов заявил о концентрации украинских сил на линии соприкосновения в Запорожской области

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Киев концентрирует огромное число войск и техники вдоль всей линии соприкосновения в Запорожской области, заявил в эфире телеканала "Россия 1" представитель администрации региона Владимир Рогов.

"Сегодня весь день была переброска (украинских) войск. <...> Накопление сил идет просто колоссальное, такого количества армии, вооружения, боевиков Зеленского с начала спецоперации на линии боевого соприкосновения в Запорожской области не было", — подчеркнул он.

Несмотря на это, ситуация остается контролируемой, эвакуация из близлежащих населенных пунктов не проводится, отметил представитель администрации в эфире РБК. По его словам, российские войска "более чем настроены встретить боевиков Зеленского".
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир РоговЗапорожская областьЗапорожьеУкраинаВооруженные силы УкраиныРБК (медиагруппа)Киев
 
 
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