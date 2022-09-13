https://ria.ru/20220913/zaporozhe-1816589897.html

На линии соприкосновения в Запорожье увеличилось количество украинских сил

На линии соприкосновения в Запорожье увеличилось количество украинских сил - РИА Новости, 13.09.2022

На линии соприкосновения в Запорожье увеличилось количество украинских сил

Киев концентрирует огромное число войск и техники вдоль всей линии соприкосновения в Запорожской области, заявил в эфире телеканала "Россия 1" представитель... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T20:08

2022-09-13T20:08

2022-09-13T21:36

специальная военная операция на украине

в мире

владимир рогов

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запорожье

украина

вооруженные силы украины

рбк (медиагруппа)

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Киев концентрирует огромное число войск и техники вдоль всей линии соприкосновения в Запорожской области, заявил в эфире телеканала "Россия 1" представитель администрации региона Владимир Рогов.Несмотря на это, ситуация остается контролируемой, эвакуация из близлежащих населенных пунктов не проводится, отметил представитель администрации в эфире РБК. По его словам, российские войска "более чем настроены встретить боевиков Зеленского".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220912/aes-1816077467.html

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в мире, владимир рогов, запорожская область, запорожье, украина, вооруженные силы украины, рбк (медиагруппа), киев