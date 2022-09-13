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Лавров заявил о беспрецедентной гибридной войне Запада против России - РИА Новости, 13.09.2022
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Лавров заявил о беспрецедентной гибридной войне Запада против России
Лавров заявил о беспрецедентной гибридной войне Запада против России - РИА Новости, 13.09.2022
Лавров заявил о беспрецедентной гибридной войне Запада против России
Гибридная война Запада против РФ приобрела беспрецедентный характер, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T12:08
2022-09-13T12:08
сергей лавров
россия
в мире
евросоюз
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Гибридная война Запада против РФ приобрела беспрецедентный характер, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Уже далеко не один год Запад развязал против России настоящую гибридную войну, которая после вынужденного начала специальной военной операции обрела беспрецедентный характер", - сказал Лавров на заседании Делового совета при МИД России.По его словам, Запад нацелен на разрушение экономики России, на то, чтобы задвинуть страну на задворки мировой политики, а при помощи санкций "расшатать стабильность" России. Он отметил, что приоритетом ведомства остаётся содействие построению "со всеми заинтересованными иностранными партнерами" устойчивых связей на основе взаимоуважительного сотрудничества.
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сергей лавров, россия, в мире, евросоюз, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии
Сергей Лавров, Россия, В мире, Евросоюз, НАТО, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Санкции в отношении России
12:08 13.09.2022
 
Лавров заявил о беспрецедентной гибридной войне Запада против России

Лавров: гибридная война Запада против России приобрела беспрецедентный характер

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Гибридная война Запада против РФ приобрела беспрецедентный характер, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Уже далеко не один год Запад развязал против России настоящую гибридную войну, которая после вынужденного начала специальной военной операции обрела беспрецедентный характер", - сказал Лавров на заседании Делового совета при МИД России.
По его словам, Запад нацелен на разрушение экономики России, на то, чтобы задвинуть страну на задворки мировой политики, а при помощи санкций "расшатать стабильность" России. Он отметил, что приоритетом ведомства остаётся содействие построению "со всеми заинтересованными иностранными партнерами" устойчивых связей на основе взаимоуважительного сотрудничества.
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
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Сергей ЛавровРоссияВ миреЕвросоюзНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Санкции в отношении России
 
 
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