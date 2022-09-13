https://ria.ru/20220913/zapad-1816423671.html
Лавров заявил о беспрецедентной гибридной войне Запада против России
Лавров заявил о беспрецедентной гибридной войне Запада против России - РИА Новости, 13.09.2022
Лавров заявил о беспрецедентной гибридной войне Запада против России
Гибридная война Запада против РФ приобрела беспрецедентный характер, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T12:08
2022-09-13T12:08
2022-09-13T12:08
сергей лавров
россия
в мире
евросоюз
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Гибридная война Запада против РФ приобрела беспрецедентный характер, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Уже далеко не один год Запад развязал против России настоящую гибридную войну, которая после вынужденного начала специальной военной операции обрела беспрецедентный характер", - сказал Лавров на заседании Делового совета при МИД России.По его словам, Запад нацелен на разрушение экономики России, на то, чтобы задвинуть страну на задворки мировой политики, а при помощи санкций "расшатать стабильность" России. Он отметил, что приоритетом ведомства остаётся содействие построению "со всеми заинтересованными иностранными партнерами" устойчивых связей на основе взаимоуважительного сотрудничества.
https://ria.ru/20220912/chizhov-1816349918.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, россия, в мире, евросоюз, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии
Сергей Лавров, Россия, В мире, Евросоюз, НАТО, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Санкции в отношении России
Лавров заявил о беспрецедентной гибридной войне Запада против России
Лавров: гибридная война Запада против России приобрела беспрецедентный характер
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Гибридная война Запада против РФ приобрела беспрецедентный характер, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Уже далеко не один год Запад развязал против России настоящую гибридную войну, которая после вынужденного начала специальной военной операции обрела беспрецедентный характер", - сказал Лавров на заседании Делового совета при МИД России.
По его словам, Запад нацелен на разрушение экономики России, на то, чтобы задвинуть страну на задворки мировой политики, а при помощи санкций "расшатать стабильность" России. Он отметил, что приоритетом ведомства остаётся содействие построению "со всеми заинтересованными иностранными партнерами" устойчивых связей на основе взаимоуважительного сотрудничества.