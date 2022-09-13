17:33 13.09.2022 (обновлено: 17:49 13.09.2022)
Боррель призвал вести переговоры с Россией по безопасности на ЗАЭС
Глава евродипломатии Боррель призвал вести переговоры с Россией по безопасности на ЗАЭС
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 сен - РИА Новости. С Россией нужно вести переговоры по ряду вопросов, включая безопасность Запорожской АЭС, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Нужно ли говорить с российским руководством? Мы дипломаты и готовы говорить со всеми, кто готов к нам обратиться… Президент Франции Макрон в последние дни общался с Путиным, обсуждал ситуацию с безопасностью на Запорожской АЭС. Об этом нужно говорить. Надо продолжать, для этого есть все необходимые дипломатические каналы", - сказал Боррель, отвечая на вопросы депутатов на пленарной сессии в Страсбурге.
По его словам, есть вопросы, которые "нельзя решить без россиян". Боррель указал на переговоры под эгидой ООН, которые позволили разблокировать поставки сельхозпродукции на мировые рынки.
При этом, отвечая на вопрос об антироссийских санкциях и их эффективности, Боррель сравнил их с диетой. "Мы настаиваем на том, что эти санкции работают. Мы не можем их отменять, пока они не принесут результат. Этот как диета, результат не достигается на следующий день. Надо принимать меры, и постепенно будет эффект. Но если все резко бросить, то килограммы могут вернуться", - сказал он.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.