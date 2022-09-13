https://ria.ru/20220913/zaes-1816400995.html

Запорожская ВГА назвала ситуацию на АЭС спокойной

Запорожская ВГА назвала ситуацию на АЭС спокойной - РИА Новости, 13.09.2022

Запорожская ВГА назвала ситуацию на АЭС спокойной

Ситуация на Запорожской АЭС на данный момент спокойная, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T10:58

2022-09-13T10:58

2022-09-13T11:15

специальная военная операция на украине

запорожская аэс

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украина

вооруженные силы украины

запорожская область

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Ситуация на Запорожской АЭС на данный момент спокойная, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов."Ситуация на Запорожской атомной станции сегодня спокойная, по крайне мере - на данный момент", - сказал он в эфире Первого канала. Накануне Рогов заявил, что украинские войска готовят большое наступление в районе ЗАЭС, в район линии соприкосновения перебрасываются ракетное вооружение и артиллерия.Киевский режим с 1 сентября 26 раз обстрелял из артиллерии территорию Запорожской АЭС и город Энергодар, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220907/putin-1815145957.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

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