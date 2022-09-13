https://ria.ru/20220913/zaes-1816400995.html
Запорожская ВГА назвала ситуацию на АЭС спокойной
Запорожская ВГА назвала ситуацию на АЭС спокойной - РИА Новости, 13.09.2022
Запорожская ВГА назвала ситуацию на АЭС спокойной
Ситуация на Запорожской АЭС на данный момент спокойная, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T10:58
2022-09-13T10:58
2022-09-13T11:15
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
в мире
владимир рогов
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Ситуация на Запорожской АЭС на данный момент спокойная, сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов."Ситуация на Запорожской атомной станции сегодня спокойная, по крайне мере - на данный момент", - сказал он в эфире Первого канала. Накануне Рогов заявил, что украинские войска готовят большое наступление в районе ЗАЭС, в район линии соприкосновения перебрасываются ракетное вооружение и артиллерия.Киевский режим с 1 сентября 26 раз обстрелял из артиллерии территорию Запорожской АЭС и город Энергодар, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220907/putin-1815145957.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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10:58 13.09.2022 (обновлено: 11:15 13.09.2022)
Запорожская ВГА назвала ситуацию на АЭС спокойной
Представитель Запорожской ВГА Рогов назвал ситуацию на АЭС спокойной