https://ria.ru/20220913/zaderzhanie-1816611270.html

В Москве задержали организатора квеста, на котором пострадали подростки

В Москве задержали организатора квеста, на котором пострадали подростки - РИА Новости, 13.09.2022

В Москве задержали организатора квеста, на котором пострадали подростки

Силовики задержали организатора квеста на юго-востоке Москвы, на котором пострадали четверо подростков, фигуранту уже предъявили обвинение, сообщила журналистам РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T23:10

2022-09-13T23:10

2022-09-13T23:10

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

юлия иванова

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Силовики задержали организатора квеста на юго-востоке Москвы, на котором пострадали четверо подростков, фигуранту уже предъявили обвинение, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Во время квеста 11 сентября из-за использования горелки загорелся материал декораций. В результате пострадали шесть человек - двое ведущих квеста и четверо несовершеннолетних. По данным источника РИА Новости, один из пострадавших был госпитализирован."Мужчине, являющемуся индивидуальным предпринимателем, предъявлено обвинение в совершении преступления… "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору"… Фигурант задержан", - сказала Иванова.Она добавила, что сейчас с ним проводятся следственные действия. "В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения", - подчеркнула Иванова.

https://ria.ru/20201116/kvest-1584884768.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова