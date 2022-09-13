В Москве задержали организатора квеста, на котором пострадали подростки
СК: В Москве задержали организатора квеста, на котором пострадали четверо подростков
© Фото : Прокуратура города МосквыВ здании на ул. Новохохловской, используемом для проведения квестов
© Фото : Прокуратура города Москвы
В здании на ул. Новохохловской, используемом для проведения квестов. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Силовики задержали организатора квеста на юго-востоке Москвы, на котором пострадали четверо подростков, фигуранту уже предъявили обвинение, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Во время квеста 11 сентября из-за использования горелки загорелся материал декораций. В результате пострадали шесть человек - двое ведущих квеста и четверо несовершеннолетних. По данным источника РИА Новости, один из пострадавших был госпитализирован.
"Мужчине, являющемуся индивидуальным предпринимателем, предъявлено обвинение в совершении преступления… "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору"… Фигурант задержан", - сказала Иванова.
Она добавила, что сейчас с ним проводятся следственные действия. "В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения", - подчеркнула Иванова.
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