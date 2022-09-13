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В Москве задержали организатора квеста, на котором пострадали подростки - РИА Новости, 13.09.2022
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В Москве задержали организатора квеста, на котором пострадали подростки
В Москве задержали организатора квеста, на котором пострадали подростки - РИА Новости, 13.09.2022
В Москве задержали организатора квеста, на котором пострадали подростки
Силовики задержали организатора квеста на юго-востоке Москвы, на котором пострадали четверо подростков, фигуранту уже предъявили обвинение, сообщила журналистам РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T23:10
2022-09-13T23:10
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
юлия иванова
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Силовики задержали организатора квеста на юго-востоке Москвы, на котором пострадали четверо подростков, фигуранту уже предъявили обвинение, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Во время квеста 11 сентября из-за использования горелки загорелся материал декораций. В результате пострадали шесть человек - двое ведущих квеста и четверо несовершеннолетних. По данным источника РИА Новости, один из пострадавших был госпитализирован."Мужчине, являющемуся индивидуальным предпринимателем, предъявлено обвинение в совершении преступления… "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору"… Фигурант задержан", - сказала Иванова.Она добавила, что сейчас с ним проводятся следственные действия. "В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения", - подчеркнула Иванова.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Юлия Иванова
23:10 13.09.2022
 
В Москве задержали организатора квеста, на котором пострадали подростки

СК: В Москве задержали организатора квеста, на котором пострадали четверо подростков

© Фото : Прокуратура города МосквыВ здании на ул. Новохохловской, используемом для проведения квестов
В здании на ул. Новохохловской, используемом для проведения квестов - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© Фото : Прокуратура города Москвы
В здании на ул. Новохохловской, используемом для проведения квестов. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Силовики задержали организатора квеста на юго-востоке Москвы, на котором пострадали четверо подростков, фигуранту уже предъявили обвинение, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Во время квеста 11 сентября из-за использования горелки загорелся материал декораций. В результате пострадали шесть человек - двое ведущих квеста и четверо несовершеннолетних. По данным источника РИА Новости, один из пострадавших был госпитализирован.
"Мужчине, являющемуся индивидуальным предпринимателем, предъявлено обвинение в совершении преступления… "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору"… Фигурант задержан", - сказала Иванова.
Она добавила, что сейчас с ним проводятся следственные действия. "В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения", - подчеркнула Иванова.
Полиция - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября 2020, 18:13
Источник сообщил об избиении школьницы при прохождении квеста в Москве
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Юлия Иванова
 
 
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