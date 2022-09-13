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Японская журналистка посетила Донбасс и сделала неожиданный вывод - РИА Новости, 13.09.2022
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Японская журналистка посетила Донбасс и сделала неожиданный вывод
Японская журналистка посетила Донбасс и сделала неожиданный вывод - РИА Новости, 13.09.2022
Японская журналистка посетила Донбасс и сделала неожиданный вывод
Донбассу не нужен военный конфликт, в его разжигании виновата Украина, к такому выводу в статье для издания Daily Shinco пришла японская журналистка Асука... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T04:22
2022-09-13T12:13
в мире
денис пушилин
владимир путин
донбасс
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украина
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Донбассу не нужен военный конфликт, в его разжигании виновата Украина, к такому выводу в статье для издания Daily Shinco пришла японская журналистка Асука Токуяма, побывавшая минувшим летом в Донецке и Мариуполе.Однако, отмечает она, в повседневной жизни города "присутствуют и такие ужасы, как школы, лежащие в руинах, и на которые больно смотреть. Свежа память об обычных людях, погибших от снарядов и ракет, выпущенных по обычному рынку как раз в то время, когда там находилось больше всего людей".Позднее Токуяма встретилась в Мариуполе с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным, который рассказал, что сейчас жизнь начинает возвращаться к норме. В частности, в городе работают агентства по трудоустройству, можно найти работу по специальности. Все больше людей возвращаются в свои дома.Особо Пушилин подчеркнул, что жители Донбасса очень хотят проведения референдума о присоединении ДНР к России.Журналистка отметила, что с момента начала российской специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины в японских СМИ появилось большое количество материалов по этому вопросу. Однако, акцентировала Асука Токуяма, ей не хочется делать больших обобщений, поскольку она остро почувствовала, что "эти полгода не являются определенной временной вехой".Россия 24 февраля начала спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, денис пушилин, владимир путин, донбасс, россия, украина, япония
В мире, Денис Пушилин, Владимир Путин, Донбасс, Россия, Украина, Япония
04:22 13.09.2022 (обновлено: 12:13 13.09.2022)
 
Японская журналистка посетила Донбасс и сделала неожиданный вывод

Японская журналистка Токуяма обвинила в разжигании конфликта в Донбассе Украину

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкПамятник Сталевару в Мариуполе
Памятник Сталевару в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Памятник Сталевару в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Донбассу не нужен военный конфликт, в его разжигании виновата Украина, к такому выводу в статье для издания Daily Shinco пришла японская журналистка Асука Токуяма, побывавшая минувшим летом в Донецке и Мариуполе.
"Как журналистка, проживающая в России, в середине июня я несколько дней пробыла в Донецке. По всему городу благоухали розы. В парке болтали бабушки, продавая цветы и вкусную домашнюю еду. Царил совершенно мирный пейзаж", - пишет репортер.
Однако, отмечает она, в повседневной жизни города "присутствуют и такие ужасы, как школы, лежащие в руинах, и на которые больно смотреть. Свежа память об обычных людях, погибших от снарядов и ракет, выпущенных по обычному рынку как раз в то время, когда там находилось больше всего людей".
Позднее Токуяма встретилась в Мариуполе с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным, который рассказал, что сейчас жизнь начинает возвращаться к норме. В частности, в городе работают агентства по трудоустройству, можно найти работу по специальности. Все больше людей возвращаются в свои дома.
Особо Пушилин подчеркнул, что жители Донбасса очень хотят проведения референдума о присоединении ДНР к России.
Журналистка отметила, что с момента начала российской специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины в японских СМИ появилось большое количество материалов по этому вопросу. Однако, акцентировала Асука Токуяма, ей не хочется делать больших обобщений, поскольку она остро почувствовала, что "эти полгода не являются определенной временной вехой".
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Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреДенис ПушилинВладимир ПутинДонбассРоссияУкраинаЯпония
 
 
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