https://ria.ru/20220913/vybory-1816404652.html

Выборы шли на фоне гибридной войны против России, заявил Климов

Выборы шли на фоне гибридной войны против России, заявил Климов - РИА Новости, 13.09.2022

Выборы шли на фоне гибридной войны против России, заявил Климов

Сентябрьские выборы в России шли на фоне гибридной войны против нашей страны, РФ оказалась готова к вызовам, избирательная кампания могла бы стать примером для... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T11:08

2022-09-13T11:08

2022-09-13T11:17

россия

политика

единый день голосования — 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816128649_0:25:3149:1796_1920x0_80_0_0_bd24bf6f3fd557108f84e507454a2654.jpg

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Сентябрьские выборы в России шли на фоне гибридной войны против нашей страны, РФ оказалась готова к вызовам, избирательная кампания могла бы стать примером для западных стран, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов."(Выборы) шли на фоне острой фазы тотальной гибридной войны так называемого коллективного Запада против нашего Отечества. Причём целью недругов явно являлась уже не просто смена власти в Российской Федерации, слом существующей у нас политической системы, но уничтожение России как страны, ее развал на ряд территорий-вассалов", - сказал политик на заседании комиссии.По его словам, были и угрозы в адрес членов избирательных комиссий, и звонки о якобы заложенных бомбах, и незаконная агитация через иностранные информационные ресурсы, и распространение фейков, кибератаки."Всё тщетно. Российский народ доказал свою политическую зрелость, государство и общество оказалось готовыми к подобным вызовам как с законодательной и организационно-технической, так и с морально-политической точки зрения", - отметил законодатель.Он подчеркнул, что выборы прошли спокойно, цивилизовано и обеспечили конституционный принцип, согласно которому единственным источником власти в Российской Федерации является ее народ."Скажу больше, наши выборы вполне могли бы стать достойным примером подлинного народовластия, в отличие от тех стран, с территории которых пытались и до сих пор пытаются их дискредитировать, будь то Украина или ФРГ, Британия или Швеция, наконец, те же США. Считаю, нам не надо стесняться напоминать об этом внешним оппонентам, да и самим себе почаще", сказал законодатель.Климов отметил, что в период избирательных кампаний комиссия традиционно проводит мониторинг ситуации с точки зрения признаков внешнего вмешательства в избирательный процесс. "Так было и на этот раз", - заключил он.Сенатор подчеркнул, что отсутствие многих прежних проблем, которые будоражили общественно-политическую ситуацию внутри России в прошлые годы, не в последнюю очередь связано с тем, что "по известным причинам из нашего Отечества позорно бежал целый табун "троянских коней"."Тем самым стало очевидно, кто и откуда на самом деле искусно разогревал в России протестные настроения и провоцировал беспорядки внутри страны", - сказал глава комиссии.

https://ria.ru/20220906/poteri-1814863839.html

https://ria.ru/20220912/vybory-1816163264.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, политика, единый день голосования — 2022