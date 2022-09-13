https://ria.ru/20220913/vuchich-1816596304.html
Вучич готов письменно подтвердить, что не позволит Косово стать членом ООН
Вучич готов письменно подтвердить, что не позволит Косово стать членом ООН - РИА Новости, 13.09.2022
Вучич готов письменно подтвердить, что не позволит Косово стать членом ООН
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что готов письмом заверить Китай и Россию, что не согласится с тем, чтобы самопровозглашенная республика Косово стала... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T20:46
2022-09-13T20:46
2022-09-13T20:46
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БЕЛГРАД, 13 сен - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что готов письмом заверить Китай и Россию, что не согласится с тем, чтобы самопровозглашенная республика Косово стала членом ООН.Скупщина (парламент) Сербии проводит во вторник специальное заседание, посвященное ситуации в Косово и переговорам Белграда и Приштины, на фоне возросшего давления Запада, требований от Белграда уступок и подталкивания к признанию самопровозглашенной республики. Присутствуют представители косовских сербов, дипломатического корпуса, представители канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии.На восьмом часу обсуждения депутат Народной партии Мирослав Алексич спросил президента, готов ли тот отправить письмо руководству КНР и РФ с заверением, что не согласится на членство самопровозглашенного Косово в ООН, если вопрос дойдет до голосования в Совбезе."Принимаю ваше предложение, это как мне кажется, очень важная вещь, и в этом не вижу проблемы… Предложение принято", - ответил сербский лидер."Не проблема отправить письмо не только россиянам и китайцам, но и американцам и немцам, и не только в письме, я им и устно это говорю. Но если для вас это что-то значит, чтобы я показал, насколько уважаю эти 2-3%, которые проголосовали за вас, для меня это не проблема. Я послал бесчисленное число писем и провел столько же разговоров, сделаю и это. И это будет один малый шаг в нашей ежедневной борьбе, который ничего не прибавит и ничего не отнимет", - указал Вучич.
https://ria.ru/20220910/kosovo-1815842209.html
https://ria.ru/20220913/stolknoveniya-1816413604.html
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в мире, александр вучич, косово, россия, сербия, оон, китай
В мире, Александр Вучич, Косово, Россия, Сербия, ООН, Китай
Вучич готов письменно подтвердить, что не позволит Косово стать членом ООН
Вучич готов письменно заверить Россию и КНР, что не позволит Косово стать членом ООН
БЕЛГРАД, 13 сен - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что готов письмом заверить Китай и Россию, что не согласится с тем, чтобы самопровозглашенная республика Косово стала членом ООН.
Скупщина (парламент) Сербии проводит во вторник специальное заседание, посвященное ситуации в Косово и переговорам Белграда
и Приштины
, на фоне возросшего давления Запада, требований от Белграда уступок и подталкивания к признанию самопровозглашенной республики. Присутствуют представители косовских сербов, дипломатического корпуса, представители канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии.
На восьмом часу обсуждения депутат Народной партии Мирослав Алексич спросил президента, готов ли тот отправить письмо руководству КНР и РФ с заверением, что не согласится на членство самопровозглашенного Косово в ООН, если вопрос дойдет до голосования в Совбезе.
"Принимаю ваше предложение, это как мне кажется, очень важная вещь, и в этом не вижу проблемы… Предложение принято", - ответил сербский лидер.
"Не проблема отправить письмо не только россиянам и китайцам, но и американцам и немцам, и не только в письме, я им и устно это говорю. Но если для вас это что-то значит, чтобы я показал, насколько уважаю эти 2-3%, которые проголосовали за вас, для меня это не проблема. Я послал бесчисленное число писем и провел столько же разговоров, сделаю и это. И это будет один малый шаг в нашей ежедневной борьбе, который ничего не прибавит и ничего не отнимет", - указал Вучич.