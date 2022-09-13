20:01 13.09.2022 (обновлено: 21:02 13.09.2022)
В Херсонской области отбили попытку прорыва ВСУ в районе села Давыдов Брод
Союзные силы пресекли попытку ВСУ прорвать линию обороны в районе села Давыдов Брод
Бронеавтомобиль "Тигр" Вооруженных сил России. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости. Союзные силы в очередной раз не позволили украинским войскам прорвать линию обороны в районе села Давыдов Брод в Херсонской области, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.
"Попытка прорыва на Давыдов Броде не просто была, они постоянные. Малыми группами враг пытается прорваться, но наши ребята стоят героически, мы говорим о Министерстве обороны Российской Федерации. Все попытки, как всегда, отбиты", — подчеркнул он.
Стремоусов уточнил, что противник уже несколько месяцев безуспешно пытается прорваться на этом участке фронта. По его словам, Давыдов Брод все еще "на замке", а сообщения украинских пабликов об успехах ВСУ не соответствуют действительности.
Украинские войска в конце августа начали предпринимать попытки перейти в этом районе в контрнаступление. Минобороны России сообщает об успешном противодействии, ВСУ несут большие потери.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах начали работу новые администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.