https://ria.ru/20220913/vsu-1816588133.html

В Херсонской области отбили попытку прорыва ВСУ в районе села Давыдов Брод

В Херсонской области отбили попытку прорыва ВСУ в районе села Давыдов Брод - РИА Новости, 13.09.2022

В Херсонской области отбили попытку прорыва ВСУ в районе села Давыдов Брод

Союзные силы в очередной раз не позволили украинским войскам прорвать линию обороны в районе села Давыдов Брод в Херсонской области, сообщил заместитель главы... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T20:01

2022-09-13T20:01

2022-09-13T21:02

специальная военная операция на украине

в мире

киев

кирилл стремоусов

владимир путин

запорожская область

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херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости. Союзные силы в очередной раз не позволили украинским войскам прорвать линию обороны в районе села Давыдов Брод в Херсонской области, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.Стремоусов уточнил, что противник уже несколько месяцев безуспешно пытается прорваться на этом участке фронта. По его словам, Давыдов Брод все еще "на замке", а сообщения украинских пабликов об успехах ВСУ не соответствуют действительности.Украинские войска в конце августа начали предпринимать попытки перейти в этом районе в контрнаступление. Минобороны России сообщает об успешном противодействии, ВСУ несут большие потери.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах начали работу новые администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220913/zaklyuchennye-1816179998.html

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в мире, киев, кирилл стремоусов, владимир путин, запорожская область, россия, херсонская область , вооруженные силы украины