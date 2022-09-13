https://ria.ru/20220913/volodin-1816373954.html

Володин пригрозил Вашингтону последствиями милитаризации Киева

Володин пригрозил Вашингтону последствиями милитаризации Киева - РИА Новости, 13.09.2022

Володин пригрозил Вашингтону последствиями милитаризации Киева

Вашингтон ошибается, если считает, что его действия на Украине останутся безнаказанными, заявил в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T08:32

2022-09-13T08:32

2022-09-13T10:17

специальная военная операция на украине

вячеслав володин

россия

украина

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147772/85/1477728500_0:0:2985:1680_1920x0_80_0_0_d34666422a9d85da4141e12e84332e23.jpg

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Вашингтон ошибается, если считает, что его действия на Украине останутся безнаказанными, заявил в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин.Парламентария возмутило заявление Белого дома, осудившего действия России на Украине. Спикер Думы задался вопросом, что делает Вашингтон для прекращения украинских обстрелов мирных жителей Донбасса и ударов ВСУ по Запорожской АЭС."Только продолжает милитаризировать нацистский киевский режим, толкая его на все новые преступления", — указал Володин.Спикер Госдумы подчеркнул, что все цели российской спецоперации будут достигнуты. Союзные силы уничтожат переданное Киеву западное оружие и завершат денацификацию Украины, заключил политик.Россия в апреле направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Как заявил глава МИД Сергей Лавров, любые грузы, содержащие военную помощь Украине, станут законной целью для российских ВКС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что такие поставки не способствуют успеху переговоров между Москвой и Киевом и будут иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220912/obsluzhivanie-1816097763.html

https://ria.ru/20220913/zaklyuchennye-1816179998.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вячеслав володин, россия, украина, сша