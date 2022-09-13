https://ria.ru/20220913/voennye-1816442271.html
В Кремле назвали действия украинских военных под Харьковом возмутительными
В Кремле назвали действия украинских военных под Харьковом возмутительными - РИА Новости, 13.09.2022
В Кремле назвали действия украинских военных под Харьковом возмутительными
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, по поступающей информации, украинская сторона проводит много карательных действий в Харьковской... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T12:50
2022-09-13T12:50
2022-09-13T13:12
специальная военная операция на украине
харьков
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, по поступающей информации, украинская сторона проводит много карательных действий в Харьковской области, Песков назвал их возмутительными и добавил, что специальная военная операция будет продолжаться.Во время общения с журналистами Песков сообщил, что в Харьковской области нет российских учителей, как ранее и заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. "Что касается жителей Харьковской области, то, действительно, по поступающей информации сейчас там много карательных действий, которые не укладываются ни в какие рамки, людей пытают, над людьми издеваются и так далее. Это, конечно, возмутительно, специальная военная операция будет продолжаться", - сказал Песков.Ранее пресс-служба Минпросвещения РФ сообщила, что все российские учителя, находящиеся на освобожденных территориях Донбасса, в безопасности, в Харьковской области с 1 сентября работали местные учителя.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьков
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьков, дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Дмитрий Песков, В мире
12:50 13.09.2022 (обновлено: 13:12 13.09.2022)
В Кремле назвали действия украинских военных под Харьковом возмутительными
Песков назвал карательные действия украинских военных под Харьковом возмутительными