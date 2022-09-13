https://ria.ru/20220913/voennye-1816442271.html

В Кремле назвали действия украинских военных под Харьковом возмутительными

В Кремле назвали действия украинских военных под Харьковом возмутительными - РИА Новости, 13.09.2022

В Кремле назвали действия украинских военных под Харьковом возмутительными

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, по поступающей информации, украинская сторона проводит много карательных действий в Харьковской... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T12:50

2022-09-13T12:50

2022-09-13T13:12

специальная военная операция на украине

харьков

дмитрий песков

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814749444_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_85bba6fb141341f20ad55d212d59f44e.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, по поступающей информации, украинская сторона проводит много карательных действий в Харьковской области, Песков назвал их возмутительными и добавил, что специальная военная операция будет продолжаться.Во время общения с журналистами Песков сообщил, что в Харьковской области нет российских учителей, как ранее и заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. "Что касается жителей Харьковской области, то, действительно, по поступающей информации сейчас там много карательных действий, которые не укладываются ни в какие рамки, людей пытают, над людьми издеваются и так далее. Это, конечно, возмутительно, специальная военная операция будет продолжаться", - сказал Песков.Ранее пресс-служба Минпросвещения РФ сообщила, что все российские учителя, находящиеся на освобожденных территориях Донбасса, в безопасности, в Харьковской области с 1 сентября работали местные учителя.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

харьков, дмитрий песков, в мире