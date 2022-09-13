В МИД назвали решение ЕС по визам вмешательством во внутренние дела России
Захарова назвала деление ЕС россиян при выдаче виз вмешательством во внутренние дела
Шенгенская виза. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Деление россиян на "полезных" и "неполезных", а также навешивание на них ярлыка "небезопасных" со стороны европейских стран при выдаче виз являются неприкрытым вмешательством во внутренние дела РФ, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Этот шаг является неприкрытым вмешательством во внутренние дела нашей страны. За ним просматривается возвращение к политике западных стран времен блокового противостояния, нацеленной на создание условий для "утечки мозгов", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД.
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Об этом официальный представитель ведомства заявила, комментируя высказывания члена Европейской комиссии по внутренним делам Ильвы Юханссон, заявившей, что туризм в ЕС для россиян это "привилегия". По словам Захаровой, в разъяснениях Еврокомиссии от 9 сентября о порядке обработки визовых досье россиян закреплен "откровенно дискриминационный принцип повышенной подозрительности и предвзятости в отношении наших граждан". Странам ЕС при этом рекомендуется провести ревизию уже выданных многократных шенгенских виз на возможность их отзыва. И в этом же документе ЕС содержится "открытое деление граждан по категориям для применения визовых послаблений".
Захарова подчеркнула, что навешивание на граждан России ярлыка "небезопасных" и деление их на "полезных и неполезных", а также разговоры о "привилегиях" посещать ЕС - это "вопиющие проявления ксенофобии и ненависти к нашей стране, желание "отменить Россию" и заставить наших граждан отказаться от поддержки руководства страны и его независимой внешней политики". Все это, отметила представитель МИД, противоречит базовым международным документам, гарантирующим свободу передвижения в Европе.