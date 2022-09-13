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Российская делегация не получила виз на Генассамблею ООН, заявил Слуцкий - РИА Новости, 13.09.2022
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Российская делегация не получила виз на Генассамблею ООН, заявил Слуцкий
Российская делегация не получила виз на Генассамблею ООН, заявил Слуцкий - РИА Новости, 13.09.2022
Российская делегация не получила виз на Генассамблею ООН, заявил Слуцкий
Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что на данный момент никто из членов делегации РФ не получил виз от США на... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T12:03
2022-09-13T12:28
россия
оон
генеральная ассамблея оон
санкции в отношении россии
в мире
сша
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что на данный момент никто из членов делегации РФ не получил виз от США на Генассамблею ООН, если они не будут предоставлены, необходимо выступить за перенос штаб-квартиры с территории этой страны.Новая, 77-я сессия Генассамблеи ООН открывается во вторник – ее председателю венгру Чаба Короши придется работать на фоне ряда вызовов: конфликта на Украине, а также мировых кризисов, в том числе продовольственного, энергетического и топливного."Никто из членов делегации РФ не получил виз на Генассамблею ООН, если они не будут предоставлены, выступим за перенос штаб-квартиры", - сообщил Слуцкий. Также он отметил, что сторонников данный меры можно найти и среди членов Совета безопасности ООН.
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россия, оон, генеральная ассамблея оон, санкции в отношении россии, в мире, сша, леонид слуцкий (политик)
Россия, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Санкции в отношении России, В мире, США, Леонид Слуцкий (политик)
12:03 13.09.2022 (обновлено: 12:28 13.09.2022)
 
Российская делегация не получила виз на Генассамблею ООН, заявил Слуцкий

Депутат Слуцкий: никто из российской делегации не получил виз на Генассамблею ООН

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что на данный момент никто из членов делегации РФ не получил виз от США на Генассамблею ООН, если они не будут предоставлены, необходимо выступить за перенос штаб-квартиры с территории этой страны.
Новая, 77-я сессия Генассамблеи ООН открывается во вторник – ее председателю венгру Чаба Короши придется работать на фоне ряда вызовов: конфликта на Украине, а также мировых кризисов, в том числе продовольственного, энергетического и топливного.
"Никто из членов делегации РФ не получил виз на Генассамблею ООН, если они не будут предоставлены, выступим за перенос штаб-квартиры", - сообщил Слуцкий. Также он отметил, что сторонников данный меры можно найти и среди членов Совета безопасности ООН.
Логотип Организации Объединенных Наций в ее штаб-квартире в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 18:23
США сорвали участие российской делегации в саммите глав МВД в ООН
 
РоссияООНГенеральная Ассамблея ООНСанкции в отношении РоссииВ миреСШАЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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