https://ria.ru/20220913/vizy-1816356657.html

Российская делегация все еще не получила визы для посещения ГА ООН

Российская делегация все еще не получила визы для посещения ГА ООН - РИА Новости, 13.09.2022

Российская делегация все еще не получила визы для посещения ГА ООН

США до сих пор не выдали визы главе МИД Сергею Лаврову и членам российской делегации для участия в сессии Генассамблеи ООН на следующей неделе, заявил глава... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T00:12

2022-09-13T00:12

2022-09-13T00:55

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ООН, 13 сен - РИА Новости. США до сих пор не выдали визы главе МИД Сергею Лаврову и членам российской делегации для участия в сессии Генассамблеи ООН на следующей неделе, заявил глава правовой референтуры постпредства России при всемирной организации Сергей Леонидченко.Леонидченко назвал сложившуюся ситуацию беспрецедентной, отметив, что проблемы с неисполнением страной пребывания своих обязательств "из года в год не только не решаются, но и нарастают как снежный ком". Ожидаем от государства пребывания скорейшей выдачи виз министру, его делегации и всем сопровождающим лицам, как это предусмотрено соглашением", - добавил он.Глава референтуры также сообщил, что из-за визовой политики США 34 сотрудника российского постпредства и 43 члена их семей не могут выехать на родину, в том числе по гуманитарным причинам. По его словам, растет практика визовой дискриминации граждан России, прошедших конкурс на замещение вакансий в Секретариате ООН."Не могут получить визы и россияне, уже там работающие. Рассчитываем на более активную позицию генерального секретаря по защите прав хотя бы его собственных сотрудников", - добавил он.Дипломат выразил уверенность, что США используют невыдачу виз иностранным дипломатам как рычаг для оказания политического давления. "Едва ли это соответствует целям и принципам устава всемирной организации", - указал Леонидченко.Единственным способом решения проблемы невыдачи американских виз российским дипломатам является запуск генсеком ООН Антониу Гутеррешем процедуры арбитража, заявил глава правовой референтуры. "Все остальное будет лишь имитацией урегулирования проблем на фоне продолжения стремительной деградации ситуации", - заключил он.Новая, 77-я сессия Генассамблеи ООН открывается во вторник. Неделя высокого уровня ГА ООН пройдет с 20 по 26 сентября и предполагает очное участие всех делегаций. Как заявил ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш полагает, что российской делегации, планирующей участвовать в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, должны быть выданы визы США.

https://radiosputnik.ria.ru/20220910/vizy-1815859301.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220912/oon-1816254734.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, оон, генеральная ассамблея оон, в мире, сша, сергей лавров