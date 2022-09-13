https://ria.ru/20220913/vizy-1816356657.html
Российская делегация все еще не получила визы для посещения ГА ООН
Российская делегация все еще не получила визы для посещения ГА ООН - РИА Новости, 13.09.2022
Российская делегация все еще не получила визы для посещения ГА ООН
США до сих пор не выдали визы главе МИД Сергею Лаврову и членам российской делегации для участия в сессии Генассамблеи ООН на следующей неделе, заявил глава... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T00:12
2022-09-13T00:12
2022-09-13T00:55
россия
оон
генеральная ассамблея оон
в мире
сша
сергей лавров
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ООН, 13 сен - РИА Новости. США до сих пор не выдали визы главе МИД Сергею Лаврову и членам российской делегации для участия в сессии Генассамблеи ООН на следующей неделе, заявил глава правовой референтуры постпредства России при всемирной организации Сергей Леонидченко.Леонидченко назвал сложившуюся ситуацию беспрецедентной, отметив, что проблемы с неисполнением страной пребывания своих обязательств "из года в год не только не решаются, но и нарастают как снежный ком". Ожидаем от государства пребывания скорейшей выдачи виз министру, его делегации и всем сопровождающим лицам, как это предусмотрено соглашением", - добавил он.Глава референтуры также сообщил, что из-за визовой политики США 34 сотрудника российского постпредства и 43 члена их семей не могут выехать на родину, в том числе по гуманитарным причинам. По его словам, растет практика визовой дискриминации граждан России, прошедших конкурс на замещение вакансий в Секретариате ООН."Не могут получить визы и россияне, уже там работающие. Рассчитываем на более активную позицию генерального секретаря по защите прав хотя бы его собственных сотрудников", - добавил он.Дипломат выразил уверенность, что США используют невыдачу виз иностранным дипломатам как рычаг для оказания политического давления. "Едва ли это соответствует целям и принципам устава всемирной организации", - указал Леонидченко.Единственным способом решения проблемы невыдачи американских виз российским дипломатам является запуск генсеком ООН Антониу Гутеррешем процедуры арбитража, заявил глава правовой референтуры. "Все остальное будет лишь имитацией урегулирования проблем на фоне продолжения стремительной деградации ситуации", - заключил он.Новая, 77-я сессия Генассамблеи ООН открывается во вторник. Неделя высокого уровня ГА ООН пройдет с 20 по 26 сентября и предполагает очное участие всех делегаций. Как заявил ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш полагает, что российской делегации, планирующей участвовать в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, должны быть выданы визы США.
https://radiosputnik.ria.ru/20220910/vizy-1815859301.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оон, генеральная ассамблея оон, в мире, сша, сергей лавров
Россия, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, В мире, США, Сергей Лавров
00:12 13.09.2022 (обновлено: 00:55 13.09.2022)
Российская делегация все еще не получила визы для посещения ГА ООН
Глава МИД Лавров и российская делегация все еще не получили визы для посещения ГА ООН
ООН, 13 сен - РИА Новости. США до сих пор не выдали визы главе МИД Сергею Лаврову и членам российской делегации для участия в сессии Генассамблеи ООН на следующей неделе, заявил глава правовой референтуры постпредства России при всемирной организации Сергей Леонидченко.
"Скоро начнется неделя высокого уровня 77-й сессии Генассамблеи. При этом у министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, а также членов его делегации и сопровождающих лиц, включая представителей СМИ, освещающих министерский визит, до сих пор нет виз", - сказал он на заседании комитета ООН по сношениям со страной пребывания.
Леонидченко назвал сложившуюся ситуацию беспрецедентной, отметив, что проблемы с неисполнением страной пребывания своих обязательств "из года в год не только не решаются, но и нарастают как снежный ком". Ожидаем от государства пребывания скорейшей выдачи виз министру, его делегации и всем сопровождающим лицам, как это предусмотрено соглашением", - добавил он.
Глава референтуры также сообщил, что из-за визовой политики США 34 сотрудника российского постпредства и 43 члена их семей не могут выехать на родину, в том числе по гуманитарным причинам. По его словам, растет практика визовой дискриминации граждан России, прошедших конкурс на замещение вакансий в Секретариате ООН.
"Не могут получить визы и россияне, уже там работающие. Рассчитываем на более активную позицию генерального секретаря по защите прав хотя бы его собственных сотрудников", - добавил он.
Дипломат выразил уверенность, что США используют невыдачу виз иностранным дипломатам как рычаг для оказания политического давления. "Едва ли это соответствует целям и принципам устава всемирной организации", - указал Леонидченко.
Единственным способом решения проблемы невыдачи американских виз российским дипломатам является запуск генсеком ООН Антониу Гутеррешем процедуры арбитража, заявил глава правовой референтуры. "Все остальное будет лишь имитацией урегулирования проблем на фоне продолжения стремительной деградации ситуации", - заключил он.
Новая, 77-я сессия Генассамблеи ООН открывается во вторник. Неделя высокого уровня ГА ООН пройдет с 20 по 26 сентября и предполагает очное участие всех делегаций. Как заявил ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик
, Антониу Гутерреш
полагает, что российской делегации, планирующей участвовать в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, должны быть выданы визы США.