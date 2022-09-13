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Врач рассказала, кому нельзя принимать витамины - РИА Новости, 13.09.2022
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Врач рассказала, кому нельзя принимать витамины
Врач рассказала, кому нельзя принимать витамины - РИА Новости, 13.09.2022
Врач рассказала, кому нельзя принимать витамины
При каких состояниях не рекомендуется принимать витамины, рассказала в интервью радио Sputnik гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T02:10
2022-09-13T02:10
общество
ирина бережная
здоровье - общество
витамины
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. При каких состояниях не рекомендуется принимать витамины, рассказала в интервью радио Sputnik гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.Прием витаминно-минеральных комплексов считается одним из способов укрепления иммунитета, поэтому многие россияне начинают покупать такие препараты с приближением холодов. Однако при некоторых заболеваниях витамины противопоказаны, предупредила Бережная. Например, при язвенной болезни желудка они могут стимулировать жизнедеятельность болезнетворных микроорганизмов.Витаминные препараты могут усугублять течение любых острых воспалительных процессов в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ), продолжила врач."Если есть острое воспаление в желудочно-кишечном тракте, мы никогда не назначаем витамины, потому что они могут спровоцировать усиление воспаления и оказать местное раздражающее действие", – пояснила Бережная.Обычно рекомендуется сначала справиться с острым воспалением, а потом принимать витаминно-минеральные комплексы, добавила она.При хронических заболеваниях ЖКТ, если они не находятся в стадии обострения, такие препараты назначаются, уточнила гастроэнтеролог."Вне обострения можно принимать витамины. Если люди болеют долго, у них хронические процессы, то, как правило, такие пациенты находятся в дефицитных состояниях, им нужна коррекция. Но, повторю, на острый период (течения заболевания, – ред.) витамины не назначают", – отметила Ирина Бережная в интервью радио Sputnik.Перед приемом витаминов лучше проконсультироваться с врачом, чтобы выяснить, нет ли у вас противопоказаний, посоветовала гастроэнтеролог.
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общество, ирина бережная, здоровье - общество, витамины
Общество, Ирина Бережная, Здоровье - Общество, Витамины
02:10 13.09.2022
 
Врач рассказала, кому нельзя принимать витамины

Врач Бережная посоветовала не принимать витамины при язве и воспалениях

© Depositphotos / Vasyl YakobchukКапсулы с витаминами
Капсулы с витаминами - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© Depositphotos / Vasyl Yakobchuk
Капсулы с витаминами. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. При каких состояниях не рекомендуется принимать витамины, рассказала в интервью радио Sputnik гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.
Прием витаминно-минеральных комплексов считается одним из способов укрепления иммунитета, поэтому многие россияне начинают покупать такие препараты с приближением холодов. Однако при некоторых заболеваниях витамины противопоказаны, предупредила Бережная. Например, при язвенной болезни желудка они могут стимулировать жизнедеятельность болезнетворных микроорганизмов.
"Если говорить о язвенных процессах в желудке, то чаще всего они бывают вызваны хеликобактерной инфекцией, а хеликобактер – это бактерия. При бактериальной инфекции не показаны витамины и микроэлементы, потому что бактерии их используют для своей жизнедеятельности", – сказала Бережная.
Витаминные препараты могут усугублять течение любых острых воспалительных процессов в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ), продолжила врач.
"Если есть острое воспаление в желудочно-кишечном тракте, мы никогда не назначаем витамины, потому что они могут спровоцировать усиление воспаления и оказать местное раздражающее действие", – пояснила Бережная.
Обычно рекомендуется сначала справиться с острым воспалением, а потом принимать витаминно-минеральные комплексы, добавила она.
При хронических заболеваниях ЖКТ, если они не находятся в стадии обострения, такие препараты назначаются, уточнила гастроэнтеролог.
"Вне обострения можно принимать витамины. Если люди болеют долго, у них хронические процессы, то, как правило, такие пациенты находятся в дефицитных состояниях, им нужна коррекция. Но, повторю, на острый период (течения заболевания, – ред.) витамины не назначают", – отметила Ирина Бережная в интервью радио Sputnik.
Перед приемом витаминов лучше проконсультироваться с врачом, чтобы выяснить, нет ли у вас противопоказаний, посоветовала гастроэнтеролог.
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ОбществоИрина БережнаяЗдоровье - ОбществоВитамины
 
 
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