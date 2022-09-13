https://ria.ru/20220913/vitaminy-1816359896.html

Врач рассказала, кому нельзя принимать витамины

Врач рассказала, кому нельзя принимать витамины - РИА Новости, 13.09.2022

Врач рассказала, кому нельзя принимать витамины

При каких состояниях не рекомендуется принимать витамины, рассказала в интервью радио Sputnik гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T02:10

2022-09-13T02:10

2022-09-13T02:10

общество

ирина бережная

здоровье - общество

витамины

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. При каких состояниях не рекомендуется принимать витамины, рассказала в интервью радио Sputnik гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная.Прием витаминно-минеральных комплексов считается одним из способов укрепления иммунитета, поэтому многие россияне начинают покупать такие препараты с приближением холодов. Однако при некоторых заболеваниях витамины противопоказаны, предупредила Бережная. Например, при язвенной болезни желудка они могут стимулировать жизнедеятельность болезнетворных микроорганизмов.Витаминные препараты могут усугублять течение любых острых воспалительных процессов в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ), продолжила врач."Если есть острое воспаление в желудочно-кишечном тракте, мы никогда не назначаем витамины, потому что они могут спровоцировать усиление воспаления и оказать местное раздражающее действие", – пояснила Бережная.Обычно рекомендуется сначала справиться с острым воспалением, а потом принимать витаминно-минеральные комплексы, добавила она.При хронических заболеваниях ЖКТ, если они не находятся в стадии обострения, такие препараты назначаются, уточнила гастроэнтеролог."Вне обострения можно принимать витамины. Если люди болеют долго, у них хронические процессы, то, как правило, такие пациенты находятся в дефицитных состояниях, им нужна коррекция. Но, повторю, на острый период (течения заболевания, – ред.) витамины не назначают", – отметила Ирина Бережная в интервью радио Sputnik.Перед приемом витаминов лучше проконсультироваться с врачом, чтобы выяснить, нет ли у вас противопоказаний, посоветовала гастроэнтеролог.

https://ria.ru/20220912/tsink-1816076838.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, ирина бережная, здоровье - общество, витамины