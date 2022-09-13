https://ria.ru/20220913/vaktsina-1816385236.html

Россия и ДНР договорились о поставках вакцин от COVID-19

Россия и ДНР договорились о поставках вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 13.09.2022

Россия и ДНР договорились о поставках вакцин от COVID-19

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко договорился с главой правительства ДНР Виталием Хоценко о поставках в республику вакцины от COVID, гриппа и других инфекций,... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T09:56

2022-09-13T09:56

2022-09-13T10:06

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко договорился с главой правительства ДНР Виталием Хоценко о поставках в республику вакцины от COVID, гриппа и других инфекций, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России.Согласно сообщению, министр встретился с председателем правительства Донецкой народной республики Виталием Хоценко."На встрече обсуждались вопросы организации медицинских осмотров детей в ДНР, а также развитие инфраструктуры здравоохранения в республике. Кроме того, стороны договорились о поставках в ДНР вакцин для профилактики COVID-19, гриппа и других инфекций", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20220908/koronavirus-1815376818.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика, в мире, коронавирус в россии, коронавирус covid-19