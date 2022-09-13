https://ria.ru/20220913/vaktsina-1816385236.html
Россия и ДНР договорились о поставках вакцин от COVID-19
Россия и ДНР договорились о поставках вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 13.09.2022
Россия и ДНР договорились о поставках вакцин от COVID-19
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко договорился с главой правительства ДНР Виталием Хоценко о поставках в республику вакцины от COVID, гриппа и других инфекций,... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T09:56
2022-09-13T09:56
2022-09-13T10:06
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко договорился с главой правительства ДНР Виталием Хоценко о поставках в республику вакцины от COVID, гриппа и других инфекций, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России.Согласно сообщению, министр встретился с председателем правительства Донецкой народной республики Виталием Хоценко."На встрече обсуждались вопросы организации медицинских осмотров детей в ДНР, а также развитие инфраструктуры здравоохранения в республике. Кроме того, стороны договорились о поставках в ДНР вакцин для профилактики COVID-19, гриппа и других инфекций", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20220908/koronavirus-1815376818.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Распространение коронавируса, Россия, Донецкая Народная Республика, В мире, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
09:56 13.09.2022 (обновлено: 10:06 13.09.2022)
Россия и ДНР договорились о поставках вакцин от COVID-19
Россия и ДНР договорились о поставках в республику вакцин от COVID-19 и гриппа