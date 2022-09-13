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Россия и ДНР договорились о поставках вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 13.09.2022
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Россия и ДНР договорились о поставках вакцин от COVID-19
Россия и ДНР договорились о поставках вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 13.09.2022
Россия и ДНР договорились о поставках вакцин от COVID-19
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко договорился с главой правительства ДНР Виталием Хоценко о поставках в республику вакцины от COVID, гриппа и других инфекций,... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T09:56
2022-09-13T10:06
распространение коронавируса
россия
донецкая народная республика
в мире
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко договорился с главой правительства ДНР Виталием Хоценко о поставках в республику вакцины от COVID, гриппа и других инфекций, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России.Согласно сообщению, министр встретился с председателем правительства Донецкой народной республики Виталием Хоценко."На встрече обсуждались вопросы организации медицинских осмотров детей в ДНР, а также развитие инфраструктуры здравоохранения в республике. Кроме того, стороны договорились о поставках в ДНР вакцин для профилактики COVID-19, гриппа и других инфекций", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20220908/koronavirus-1815376818.html
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россия, донецкая народная республика, в мире, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Россия, Донецкая Народная Республика, В мире, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
09:56 13.09.2022 (обновлено: 10:06 13.09.2022)
 
Россия и ДНР договорились о поставках вакцин от COVID-19

Россия и ДНР договорились о поставках в республику вакцин от COVID-19 и гриппа

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкРаствор для интраназального введения "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Раствор для интраназального введения Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Раствор для интраназального введения "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"). Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко договорился с главой правительства ДНР Виталием Хоценко о поставках в республику вакцины от COVID, гриппа и других инфекций, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России.
Согласно сообщению, министр встретился с председателем правительства Донецкой народной республики Виталием Хоценко.
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"На встрече обсуждались вопросы организации медицинских осмотров детей в ДНР, а также развитие инфраструктуры здравоохранения в республике. Кроме того, стороны договорились о поставках в ДНР вакцин для профилактики COVID-19, гриппа и других инфекций", - говорится в сообщении.
 
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