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Вагнеровцы закрепились в промзоне Артемовска и продолжают продвижение - РИА Новости, 13.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220913/vagnerovtsy-1816614536.html
Вагнеровцы закрепились в промзоне Артемовска и продолжают продвижение
Вагнеровцы закрепились в промзоне Артемовска и продолжают продвижение - РИА Новости, 13.09.2022
Вагнеровцы закрепились в промзоне Артемовска и продолжают продвижение
"Группа Вагнера" закрепилась в промзоне Артемовска (переименован в Бахмут) и продолжает продвижение вглубь населенного пункта, сообщил РИА Новости один из... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T23:51
2022-09-13T23:51
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
украина
донецкая народная республика
чвк "вагнер"
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КОДЕМА (ДНР), 13 сен - РИА Новости. "Группа Вагнера" закрепилась в промзоне Артемовска (переименован в Бахмут) и продолжает продвижение вглубь населенного пункта, сообщил РИА Новости один из бойцов группы.Город Артемовск (Бахмут) является важным транспортным узлом и находится на подконтрольной Украине территории ДНР.
https://ria.ru/20220913/spetsoperatsiya-1816477301.html
артемовск
украина
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в мире, артемовск, украина, донецкая народная республика, чвк "вагнер"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Украина, Донецкая Народная Республика, ЧВК "Вагнер"
23:51 13.09.2022
 
Вагнеровцы закрепились в промзоне Артемовска и продолжают продвижение

Вагнеровцы сообщили, что закрепились в промзоне Артемовска и продолжают продвижение

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБоец ЧВК "Вагнер"
Боец ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец ЧВК "Вагнер". Архивное фото
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КОДЕМА (ДНР), 13 сен - РИА Новости. "Группа Вагнера" закрепилась в промзоне Артемовска (переименован в Бахмут) и продолжает продвижение вглубь населенного пункта, сообщил РИА Новости один из бойцов группы.
"Наши бойцы уже закрепились в промзоне Бахмута (Артемовск – ред.), в частном секторе и продвигаются дальше. Застройку уже зацепили, сейчас уже легче, думаем, что скоро и Бахмут будет под нами", - рассказал боец.
Город Артемовск (Бахмут) является важным транспортным узлом и находится на подконтрольной Украине территории ДНР.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14:52Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.09.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЧВК "Вагнер"
 
 
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