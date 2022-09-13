https://ria.ru/20220913/vagnerovtsy-1816614536.html
Вагнеровцы закрепились в промзоне Артемовска и продолжают продвижение
Вагнеровцы закрепились в промзоне Артемовска и продолжают продвижение - РИА Новости, 13.09.2022
Вагнеровцы закрепились в промзоне Артемовска и продолжают продвижение
"Группа Вагнера" закрепилась в промзоне Артемовска (переименован в Бахмут) и продолжает продвижение вглубь населенного пункта, сообщил РИА Новости один из... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T23:51
2022-09-13T23:51
2022-09-13T23:51
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
украина
донецкая народная республика
чвк "вагнер"
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КОДЕМА (ДНР), 13 сен - РИА Новости. "Группа Вагнера" закрепилась в промзоне Артемовска (переименован в Бахмут) и продолжает продвижение вглубь населенного пункта, сообщил РИА Новости один из бойцов группы.Город Артемовск (Бахмут) является важным транспортным узлом и находится на подконтрольной Украине территории ДНР.
https://ria.ru/20220913/spetsoperatsiya-1816477301.html
артемовск
украина
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в мире, артемовск, украина, донецкая народная республика, чвк "вагнер"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Украина, Донецкая Народная Республика, ЧВК "Вагнер"
Вагнеровцы закрепились в промзоне Артемовска и продолжают продвижение
Вагнеровцы сообщили, что закрепились в промзоне Артемовска и продолжают продвижение