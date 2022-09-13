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В Узбекистане банки ввели ограничения для иностранцев при открытии счетов - РИА Новости, 13.09.2022
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Туризм
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В Узбекистане банки ввели ограничения для иностранцев при открытии счетов
В Узбекистане банки ввели ограничения для иностранцев при открытии счетов - РИА Новости, 13.09.2022
В Узбекистане банки ввели ограничения для иностранцев при открытии счетов
Ряд коммерческих банков Узбекистана с 12 сентября ввели ограничения для иностранцев при открытии им счетов и банковских карт, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T08:03
2022-09-13T10:51
узбекистан
россия
европа
центральный банк рф (цб рф)
mastercard, inc.
visa, inc.
в мире
туризм
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ТАШКЕНТ, 13 сен – РИА Новости. Ряд коммерческих банков Узбекистана с 12 сентября ввели ограничения для иностранцев при открытии им счетов и банковских карт, передает корреспондент РИА Новости."С 12 сентября этого года физические лица-нерезиденты Республики Узбекистан смогут открывать счета в банке только в следующих случаях: при нахождении на территории Республики Узбекистан непрерывно более 15 (пятнадцати) календарных дней перед днем обращения в банк", - говорится в сообщении узбекского Капиталбанка. По данным пресс-службы банка, данные меры приняты "для обеспечения прозрачности денежных потоков и операций в банке".Данное правило не распространяется на иностранных студентов и тех, кто официально трудоустроен в стране, отмечается в сообщении. Для граждан Узбекистана условия открытия банковских счетов и вкладов также остаются неизменными.Узбекский банк "Ипак Йули" сообщил, что "с 12 сентября 2022 года открытие счетов и пластиковых карт нерезидентам будет осуществляться только в операционном управлении при головном офисе банка. В банке отметили, что эти изменения не коснутся обслуживания счетов, открытых до 12 сентября.Участники финансового рынка Узбекистана сообщили корреспонденту РИА Новости, что ряд ограничений на работу с нерезидентами-физлицами ввели еще несколько банков страны. Агентство в настоящий момент не располагает официальными комментариями из других банковских учреждений страны.Ранее представители туристической отрасли РФ рассказали РИА Новости, что россияне стали чаще ездить в страны ближнего зарубежья с целью оформить банковскую карту. Поездки для оформления пластиковых карт Visa и Mastercard стали интересны россиянам после введенных в отношении России санкций со стороны Европы и США. С приобретением карты за границей у россиян появляется возможность рассчитываться с зарубежными партнерами, принимать и отправлять деньги, оплачивать иностранные сервисы, расплачиваться за рубежом, отправляясь в поездки.По данным ЦБ Узбекистана, во втором квартале этого года число расчетных счетов нерезидентов в банках Узбекистана выросло на 38,5% - до 169 тысяч, в том числе 90 тысяч были открыты на валютные карты Visa и MasterCard. Основная часть иностранцев - граждане России, Украины и Белоруссии. При этом денежные переводы в январе-июне из России в Узбекистан в рублях составили 3,1% всех трансферов, или около 200 миллионов долларов в эквиваленте.
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узбекистан, россия, европа, центральный банк рф (цб рф), mastercard, inc., visa, inc., в мире, новости - туризм
Узбекистан, Россия, Европа, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), MasterCard, Inc., Visa, Inc., В мире, Туризм, Новости - Туризм
08:03 13.09.2022 (обновлено: 10:51 13.09.2022)
 
В Узбекистане банки ввели ограничения для иностранцев при открытии счетов

В Узбекистане банки ввели ограничения для иностранцев при открытии счетов и карт

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 13 сен – РИА Новости. Ряд коммерческих банков Узбекистана с 12 сентября ввели ограничения для иностранцев при открытии им счетов и банковских карт, передает корреспондент РИА Новости.
"С 12 сентября этого года физические лица-нерезиденты Республики Узбекистан смогут открывать счета в банке только в следующих случаях: при нахождении на территории Республики Узбекистан непрерывно более 15 (пятнадцати) календарных дней перед днем обращения в банк", - говорится в сообщении узбекского Капиталбанка. По данным пресс-службы банка, данные меры приняты "для обеспечения прозрачности денежных потоков и операций в банке".
Данное правило не распространяется на иностранных студентов и тех, кто официально трудоустроен в стране, отмечается в сообщении. Для граждан Узбекистана условия открытия банковских счетов и вкладов также остаются неизменными.
Узбекский банк "Ипак Йули" сообщил, что "с 12 сентября 2022 года открытие счетов и пластиковых карт нерезидентам будет осуществляться только в операционном управлении при головном офисе банка. В банке отметили, что эти изменения не коснутся обслуживания счетов, открытых до 12 сентября.
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Участники финансового рынка Узбекистана сообщили корреспонденту РИА Новости, что ряд ограничений на работу с нерезидентами-физлицами ввели еще несколько банков страны. Агентство в настоящий момент не располагает официальными комментариями из других банковских учреждений страны.
Ранее представители туристической отрасли РФ рассказали РИА Новости, что россияне стали чаще ездить в страны ближнего зарубежья с целью оформить банковскую карту. Поездки для оформления пластиковых карт Visa и Mastercard стали интересны россиянам после введенных в отношении России санкций со стороны Европы и США. С приобретением карты за границей у россиян появляется возможность рассчитываться с зарубежными партнерами, принимать и отправлять деньги, оплачивать иностранные сервисы, расплачиваться за рубежом, отправляясь в поездки.
По данным ЦБ Узбекистана, во втором квартале этого года число расчетных счетов нерезидентов в банках Узбекистана выросло на 38,5% - до 169 тысяч, в том числе 90 тысяч были открыты на валютные карты Visa и MasterCard. Основная часть иностранцев - граждане России, Украины и Белоруссии. При этом денежные переводы в январе-июне из России в Узбекистан в рублях составили 3,1% всех трансферов, или около 200 миллионов долларов в эквиваленте.
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ТуризмУзбекистанРоссияЕвропаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)MasterCard, Inc.Visa, Inc.В миреНовости - Туризм
 
 
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