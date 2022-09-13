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Дипмиссия России в ООН сожалеет, что УВКПЧ стало более политизированным - РИА Новости, 13.09.2022
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Дипмиссия России в ООН сожалеет, что УВКПЧ стало более политизированным
Дипмиссия России в ООН сожалеет, что УВКПЧ стало более политизированным - РИА Новости, 13.09.2022
Дипмиссия России в ООН сожалеет, что УВКПЧ стало более политизированным
Дипмиссия РФ в ООН сожалеет, что Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) становится все более политизированным и предвзятым, закрывая... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T18:41
2022-09-13T18:41
в мире
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россия
управление верховного комиссара оон по правам человека
украина
донбасс
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ЖЕНЕВА, 13 сен – РИА Новости. Дипмиссия РФ в ООН сожалеет, что Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) становится все более политизированным и предвзятым, закрывая глаза на грубые нарушения прав человека, совершенные Украиной, особенно в Донбассе, заявил представитель РФ при ООН в Женеве Илья Бармин."С сожалением констатируем беспрецедентный рост однобокости и политизированности УВКПЧ. Очередным тому подтверждением служит упоминание нашей страны во вчерашнем выступлении заместителя верховного комиссара и одновременное игнорирование массовых нарушений прав человека в Европе, США и других странах "коллективного Запада", - сказал Бармин во время выступления в ходе диалога c верховным комиссаром ООН по правам человека.Он добавил, что УВКПЧ продолжает демонстративно игнорировать регулярно направляемые материалы о преступлениях киевского режима в Донбассе и зверствах украинских боевиков и иностранных наемников.Представитель РФ считает, что такой подход подрывает репутацию УВКПЧ и вызывает вопросы к беспристрастности его руководства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20220616/uvkpch-1795897389.html
https://ria.ru/20220705/doklad-1800530304.html
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в мире, оон, россия, управление верховного комиссара оон по правам человека, украина, донбасс
В мире, ООН, Россия, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, Украина, Донбасс
18:41 13.09.2022
 
Дипмиссия России в ООН сожалеет, что УВКПЧ стало более политизированным

Дипмиссия России в ООН сожалеет, что УВКПЧ стало более политизированным и предвзятым

© AP Photo / Fabrice CoffriniЗал заседаний Совета по правам человека ООН в Женеве
Зал заседаний Совета по правам человека ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© AP Photo / Fabrice Coffrini
Зал заседаний Совета по правам человека ООН в Женеве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 13 сен – РИА Новости. Дипмиссия РФ в ООН сожалеет, что Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) становится все более политизированным и предвзятым, закрывая глаза на грубые нарушения прав человека, совершенные Украиной, особенно в Донбассе, заявил представитель РФ при ООН в Женеве Илья Бармин.
"С сожалением констатируем беспрецедентный рост однобокости и политизированности УВКПЧ. Очередным тому подтверждением служит упоминание нашей страны во вчерашнем выступлении заместителя верховного комиссара и одновременное игнорирование массовых нарушений прав человека в Европе, США и других странах "коллективного Запада", - сказал Бармин во время выступления в ходе диалога c верховным комиссаром ООН по правам человека.
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 18:55Специальная военная операция на Украине
УВКПЧ ООН становится проводником интересов Запада, заявил Гатилов
Он добавил, что УВКПЧ продолжает демонстративно игнорировать регулярно направляемые материалы о преступлениях киевского режима в Донбассе и зверствах украинских боевиков и иностранных наемников.
"УВКПЧ не замечает проявления неонацизма на Украине, запрет деятельности оппозиционных партий и движений, аресты и пытки оппозиционеров, правозащитников, общественных деятелей Украины", - указал Бармин.
Представитель РФ считает, что такой подход подрывает репутацию УВКПЧ и вызывает вопросы к беспристрастности его руководства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 20:47
В МИД раскритиковали доклад наблюдателей ООН по правам человека на Украине
 
В миреООНРоссияУправление Верховного комиссара ООН по правам человекаУкраинаДонбасс
 
 
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