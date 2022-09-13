https://ria.ru/20220913/uvkpch-1816571718.html

Дипмиссия России в ООН сожалеет, что УВКПЧ стало более политизированным

Дипмиссия России в ООН сожалеет, что УВКПЧ стало более политизированным - РИА Новости, 13.09.2022

Дипмиссия России в ООН сожалеет, что УВКПЧ стало более политизированным

Дипмиссия РФ в ООН сожалеет, что Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) становится все более политизированным и предвзятым, закрывая... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T18:41

2022-09-13T18:41

2022-09-13T18:41

в мире

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россия

управление верховного комиссара оон по правам человека

украина

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ЖЕНЕВА, 13 сен – РИА Новости. Дипмиссия РФ в ООН сожалеет, что Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) становится все более политизированным и предвзятым, закрывая глаза на грубые нарушения прав человека, совершенные Украиной, особенно в Донбассе, заявил представитель РФ при ООН в Женеве Илья Бармин."С сожалением констатируем беспрецедентный рост однобокости и политизированности УВКПЧ. Очередным тому подтверждением служит упоминание нашей страны во вчерашнем выступлении заместителя верховного комиссара и одновременное игнорирование массовых нарушений прав человека в Европе, США и других странах "коллективного Запада", - сказал Бармин во время выступления в ходе диалога c верховным комиссаром ООН по правам человека.Он добавил, что УВКПЧ продолжает демонстративно игнорировать регулярно направляемые материалы о преступлениях киевского режима в Донбассе и зверствах украинских боевиков и иностранных наемников.Представитель РФ считает, что такой подход подрывает репутацию УВКПЧ и вызывает вопросы к беспристрастности его руководства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20220616/uvkpch-1795897389.html

https://ria.ru/20220705/doklad-1800530304.html

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в мире, оон, россия, управление верховного комиссара оон по правам человека, украина, донбасс