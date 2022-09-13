https://ria.ru/20220913/ukraina-1816581727.html

Военный эксперт назвал проект Киева по гарантиям безопасности неприемлемым

Военный эксперт назвал проект Киева по гарантиям безопасности неприемлемым - РИА Новости, 13.09.2022

Военный эксперт назвал проект Киева по гарантиям безопасности неприемлемым

Проект по гарантиям безопасности Украины превращает ее в плацдарм против России и поэтому неприемлем, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T19:32

2022-09-13T19:32

2022-09-13T19:33

украина

нато

евросоюз

россия

владимир зеленский

андрей ермак

константин сивков

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Проект по гарантиям безопасности Украины превращает ее в плацдарм против России и поэтому неприемлем, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.По его оценке, если такой договор будет подписан без участия России, то "это означает, что страны НАТО вступают в борьбу против России".В то же время страны Запада, по оценке эксперта, пока не готовы подписать столь радикальный документ, хотя он и разрабатывался при участии западных политиков и консультантов.Офис Владимира Зеленского во вторник опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины – предполагается, что они будут оформлены в совместном документе под названием "Киевский договор безопасности".В нем в качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Британию, Австралию и Турцию. Документ предусматривает иностранные инвестиции в оборонно-промышленную базу Украины, масштабную передачу оружия и разведданных, проведение военных учений на территории страны с привлечением иностранных инструкторов и советников. В документе также прописано, что страны ЕС должны наладить постоянные поставки Украине оружия и помогать финансово.Также проект предусматривает привлечение к территориальной обороне всех гражданских в возрасте от 18 лет "по образцу стран с обязательным военным призывом". Проект предполагает, что санкции против России не могут быть сняты в том числе до тех пор, пока РФ "не возместит ущерб".Глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что рамочное соглашение о гарантиях безопасности для Украины предусматривает подписание дополнительных двухсторонних соглашений по отдельным вопросам регионального значения, например, по защите украинского неба. Ермак уточнил также, что Украина сохраняет курс на вступление в НАТО, возможное соглашение о гарантиях безопасности не является его заменой.

https://ria.ru/20220913/nato-1816487378.html

https://ria.ru/20220913/slutskiy-1816562624.html

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украина, нато, евросоюз, россия, владимир зеленский, андрей ермак, константин сивков