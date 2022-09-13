https://ria.ru/20220913/ukraina-1816557131.html

ЕС хотел бы мирных переговоров по Украине как можно скорее, заявил Боррель

ЕС хотел бы мирных переговоров по Украине как можно скорее, заявил Боррель - РИА Новости, 13.09.2022

ЕС хотел бы мирных переговоров по Украине как можно скорее, заявил Боррель

ЕС хотел бы мирных переговоров по Украине "как можно скорее", но решать должно руководство Украины, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, отвечая в... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T17:39

2022-09-13T17:39

2022-09-13T17:39

специальная военная операция на украине

в мире

жозеп боррель

украина

евросоюз

ситуация в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 13 сен – РИА Новости. ЕС хотел бы мирных переговоров по Украине "как можно скорее", но решать должно руководство Украины, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, отвечая в Страсбурге на вопросы депутатов Европарламента."Я не знаю, когда должны начаться первые мирные переговоры. Я не могу давать советы по этому вопросу президенту Украины, потому что он сталкивается с этим вторжением. Для нас чем быстрее, тем лучше", - сказал Боррель. При этом он отметил, что "переговоры о мире… не начинаются просто так, они начинаются, когда это позволяют условия".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Офис Владимира Зеленского опубликовал во вторник проект по гарантиям безопасности Украины, в качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Великобританию, Австралию и Турцию.

https://ria.ru/20220901/peregovory-1813606211.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, жозеп боррель, украина, евросоюз, ситуация в днр и лнр