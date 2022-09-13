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ЕС хотел бы мирных переговоров по Украине как можно скорее, заявил Боррель - РИА Новости, 13.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220913/ukraina-1816557131.html
ЕС хотел бы мирных переговоров по Украине как можно скорее, заявил Боррель
ЕС хотел бы мирных переговоров по Украине как можно скорее, заявил Боррель - РИА Новости, 13.09.2022
ЕС хотел бы мирных переговоров по Украине как можно скорее, заявил Боррель
ЕС хотел бы мирных переговоров по Украине "как можно скорее", но решать должно руководство Украины, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, отвечая в... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T17:39
2022-09-13T17:39
специальная военная операция на украине
в мире
жозеп боррель
украина
евросоюз
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 13 сен – РИА Новости. ЕС хотел бы мирных переговоров по Украине "как можно скорее", но решать должно руководство Украины, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, отвечая в Страсбурге на вопросы депутатов Европарламента."Я не знаю, когда должны начаться первые мирные переговоры. Я не могу давать советы по этому вопросу президенту Украины, потому что он сталкивается с этим вторжением. Для нас чем быстрее, тем лучше", - сказал Боррель. При этом он отметил, что "переговоры о мире… не начинаются просто так, они начинаются, когда это позволяют условия".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Офис Владимира Зеленского опубликовал во вторник проект по гарантиям безопасности Украины, в качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Великобританию, Австралию и Турцию.
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в мире, жозеп боррель, украина, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Жозеп Боррель, Украина, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:39 13.09.2022
 
ЕС хотел бы мирных переговоров по Украине как можно скорее, заявил Боррель

Боррель: ЕС хотел бы мирных переговоров по Украине как можно скорее, но решать Киеву

© AP Photo / Virginia MayoВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 13 сен – РИА Новости. ЕС хотел бы мирных переговоров по Украине "как можно скорее", но решать должно руководство Украины, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, отвечая в Страсбурге на вопросы депутатов Европарламента.
"Я не знаю, когда должны начаться первые мирные переговоры. Я не могу давать советы по этому вопросу президенту Украины, потому что он сталкивается с этим вторжением. Для нас чем быстрее, тем лучше", - сказал Боррель. При этом он отметил, что "переговоры о мире… не начинаются просто так, они начинаются, когда это позволяют условия".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Офис Владимира Зеленского опубликовал во вторник проект по гарантиям безопасности Украины, в качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Великобританию, Австралию и Турцию.
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