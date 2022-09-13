https://ria.ru/20220913/ukraina-1816526263.html

В Киеве предложили привлечь к теробороне всех гражданских старше 18 лет

В Киеве предложили привлечь к теробороне всех гражданских старше 18 лет - РИА Новости, 13.09.2022

В Киеве предложили привлечь к теробороне всех гражданских старше 18 лет

Проект Киева по гарантиям безопасности предусматривает привлечение к территориальной обороне всех гражданских в возрасте от 18 лет. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T16:14

2022-09-13T16:14

2022-09-13T16:14

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Проект Киева по гарантиям безопасности предусматривает привлечение к территориальной обороне всех гражданских в возрасте от 18 лет.Офис Владимира Зеленского во вторник опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины, в качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Британию, Австралию и Турцию."(Предусматриваются) силы территориальной обороны, которые бы включали всех гражданских лиц возрастом от 18 лет. По образцу стран с обязательным военным призывом Украина должна держать достаточно серьезные силы территориальной обороны, включая службы резервистов, которых можно призвать на военную службу", - говорится в тексте проекта.

https://ria.ru/20220826/teroborona-1812299875.html

украина

киев

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, киев, ситуация в днр и лнр