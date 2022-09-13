https://ria.ru/20220913/ukraina-1816526263.html
В Киеве предложили привлечь к теробороне всех гражданских старше 18 лет
В Киеве предложили привлечь к теробороне всех гражданских старше 18 лет - РИА Новости, 13.09.2022
В Киеве предложили привлечь к теробороне всех гражданских старше 18 лет
Проект Киева по гарантиям безопасности предусматривает привлечение к территориальной обороне всех гражданских в возрасте от 18 лет. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T16:14
2022-09-13T16:14
2022-09-13T16:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Проект Киева по гарантиям безопасности предусматривает привлечение к территориальной обороне всех гражданских в возрасте от 18 лет.Офис Владимира Зеленского во вторник опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины, в качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Британию, Австралию и Турцию."(Предусматриваются) силы территориальной обороны, которые бы включали всех гражданских лиц возрастом от 18 лет. По образцу стран с обязательным военным призывом Украина должна держать достаточно серьезные силы территориальной обороны, включая службы резервистов, которых можно призвать на военную службу", - говорится в тексте проекта.
https://ria.ru/20220826/teroborona-1812299875.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Киеве предложили привлечь к теробороне всех гражданских старше 18 лет
Офис Зеленского предложил привлечь к теробороне всех гражданских старше 18 лет