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В Киеве предложили привлечь к теробороне всех гражданских старше 18 лет - РИА Новости, 13.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220913/ukraina-1816526263.html
В Киеве предложили привлечь к теробороне всех гражданских старше 18 лет
В Киеве предложили привлечь к теробороне всех гражданских старше 18 лет - РИА Новости, 13.09.2022
В Киеве предложили привлечь к теробороне всех гражданских старше 18 лет
Проект Киева по гарантиям безопасности предусматривает привлечение к территориальной обороне всех гражданских в возрасте от 18 лет. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T16:14
2022-09-13T16:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Проект Киева по гарантиям безопасности предусматривает привлечение к территориальной обороне всех гражданских в возрасте от 18 лет.Офис Владимира Зеленского во вторник опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины, в качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Британию, Австралию и Турцию."(Предусматриваются) силы территориальной обороны, которые бы включали всех гражданских лиц возрастом от 18 лет. По образцу стран с обязательным военным призывом Украина должна держать достаточно серьезные силы территориальной обороны, включая службы резервистов, которых можно призвать на военную службу", - говорится в тексте проекта.
https://ria.ru/20220826/teroborona-1812299875.html
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в мире, украина, киев, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:14 13.09.2022
 
В Киеве предложили привлечь к теробороне всех гражданских старше 18 лет

Офис Зеленского предложил привлечь к теробороне всех гражданских старше 18 лет

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Проект Киева по гарантиям безопасности предусматривает привлечение к территориальной обороне всех гражданских в возрасте от 18 лет.
Офис Владимира Зеленского во вторник опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины, в качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Британию, Австралию и Турцию.
"(Предусматриваются) силы территориальной обороны, которые бы включали всех гражданских лиц возрастом от 18 лет. По образцу стран с обязательным военным призывом Украина должна держать достаточно серьезные силы территориальной обороны, включая службы резервистов, которых можно призвать на военную службу", - говорится в тексте проекта.
Первый памятный знак территориальной обороне установлен в городе Ирпене в Киевской области - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 13:49
Под Киевом установили первый на Украине памятник теробороне
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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