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Проект по гарантиям безопасности Украины не ограничивает численность ее ВС - РИА Новости, 13.09.2022
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Проект по гарантиям безопасности Украины не ограничивает численность ее ВС
Проект по гарантиям безопасности Украины не ограничивает численность ее ВС - РИА Новости, 13.09.2022
Проект по гарантиям безопасности Украины не ограничивает численность ее ВС
Проект по гарантиям безопасности Киева предусматривает, что эти гарантии не должны заставлять Украину ограничивать численность или мощность ее вооруженных сил. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T15:58
2022-09-13T15:58
в мире
владимир зеленский
украина
киев
сша
евросоюз
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Проект по гарантиям безопасности Киева предусматривает, что эти гарантии не должны заставлять Украину ограничивать численность или мощность ее вооруженных сил.Офис Владимира Зеленского во вторник опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины, в качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Британию, Австралию и Турцию."Гарантии не должны заставлять Украину ограничивать численность или мощность своих вооруженных сил", - говорится в тексте проекта.
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в мире, владимир зеленский, украина, киев, сша, евросоюз, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Киев, США, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины
15:58 13.09.2022
 
Проект по гарантиям безопасности Украины не ограничивает численность ее ВС

Проект по гарантиям безопасности Украины не ограничивает численность или мощность ее ВС

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные на БМП
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные на БМП. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Проект по гарантиям безопасности Киева предусматривает, что эти гарантии не должны заставлять Украину ограничивать численность или мощность ее вооруженных сил.
Офис Владимира Зеленского во вторник опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины, в качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Британию, Австралию и Турцию.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
14:50В мире
Украина сохраняет курс на вступление в НАТО, заявили в офисе Зеленского
"Гарантии не должны заставлять Украину ограничивать численность или мощность своих вооруженных сил", - говорится в тексте проекта.
 
В миреВладимир ЗеленскийУкраинаКиевСШАЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы Украины
 
 
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