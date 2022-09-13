https://ria.ru/20220913/ukraina-1816520387.html
Проект по гарантиям безопасности Украины не ограничивает численность ее ВС
Проект по гарантиям безопасности Украины не ограничивает численность ее ВС - РИА Новости, 13.09.2022
Проект по гарантиям безопасности Украины не ограничивает численность ее ВС
Проект по гарантиям безопасности Киева предусматривает, что эти гарантии не должны заставлять Украину ограничивать численность или мощность ее вооруженных сил. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T15:58
2022-09-13T15:58
2022-09-13T15:58
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Проект по гарантиям безопасности Киева предусматривает, что эти гарантии не должны заставлять Украину ограничивать численность или мощность ее вооруженных сил.Офис Владимира Зеленского во вторник опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины, в качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Британию, Австралию и Турцию."Гарантии не должны заставлять Украину ограничивать численность или мощность своих вооруженных сил", - говорится в тексте проекта.
https://radiosputnik.ria.ru/20220913/nato-1816492183.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, украина, киев, сша, евросоюз, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Киев, США, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины
Проект по гарантиям безопасности Украины не ограничивает численность ее ВС
Проект по гарантиям безопасности Украины не ограничивает численность или мощность ее ВС