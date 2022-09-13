https://ria.ru/20220913/ukraina-1816520387.html

Проект по гарантиям безопасности Украины не ограничивает численность ее ВС

Проект по гарантиям безопасности Украины не ограничивает численность ее ВС - РИА Новости, 13.09.2022

Проект по гарантиям безопасности Украины не ограничивает численность ее ВС

Проект по гарантиям безопасности Киева предусматривает, что эти гарантии не должны заставлять Украину ограничивать численность или мощность ее вооруженных сил. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T15:58

2022-09-13T15:58

2022-09-13T15:58

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владимир зеленский

украина

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Проект по гарантиям безопасности Киева предусматривает, что эти гарантии не должны заставлять Украину ограничивать численность или мощность ее вооруженных сил.Офис Владимира Зеленского во вторник опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины, в качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Британию, Австралию и Турцию."Гарантии не должны заставлять Украину ограничивать численность или мощность своих вооруженных сил", - говорится в тексте проекта.

https://radiosputnik.ria.ru/20220913/nato-1816492183.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир зеленский, украина, киев, сша, евросоюз, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины