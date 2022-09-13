https://ria.ru/20220913/ukraina-1816499100.html
Киев предложил в качестве гарантов безопасности ЕС, США и Британию
Киев предложил в качестве гарантов безопасности ЕС, США и Британию - РИА Новости, 13.09.2022
Киев предложил в качестве гарантов безопасности ЕС, США и Британию
Проект Киева по гарантиям безопасности предусматривает подготовку и военные учения на Украине с привлечением иностранных инструкторов и советников. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T15:13
2022-09-13T15:13
2022-09-13T15:17
в мире
владимир зеленский
киев
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евросоюз
нато
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Проект Киева по гарантиям безопасности предусматривает подготовку и военные учения на Украине с привлечением иностранных инструкторов и советников.Офис Владимира Зеленского во вторник опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины, в качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Британию, Австралию и Турцию."Проект Киева по безопасности предусматривает подготовку и военные учения на Украине с привлечением иностранных инструкторов и советников… Используя национальные и многонациональные тренировочные учения стран ЕС и НАТО, украинские вооруженные силы получат подготовку по стандартам НАТО и в объеме, необходимом для создания эффективных сил для обороны своей территории и сил резерва", - говорится в тексте проекта.
https://ria.ru/20220913/nato-1816487378.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, киев, украина, сша, евросоюз, нато
В мире, Владимир Зеленский, Киев, Украина, США, Евросоюз, НАТО
15:13 13.09.2022 (обновлено: 15:17 13.09.2022)
Киев предложил в качестве гарантов безопасности ЕС, США и Британию
Проект Киева предусматривает в качестве гарантов безопасности ЕС, США, Британию и Турцию