https://ria.ru/20220913/ukraina-1816499100.html

Киев предложил в качестве гарантов безопасности ЕС, США и Британию

Киев предложил в качестве гарантов безопасности ЕС, США и Британию - РИА Новости, 13.09.2022

Киев предложил в качестве гарантов безопасности ЕС, США и Британию

Проект Киева по гарантиям безопасности предусматривает подготовку и военные учения на Украине с привлечением иностранных инструкторов и советников. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T15:13

2022-09-13T15:13

2022-09-13T15:17

в мире

владимир зеленский

киев

украина

сша

евросоюз

нато

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Проект Киева по гарантиям безопасности предусматривает подготовку и военные учения на Украине с привлечением иностранных инструкторов и советников.Офис Владимира Зеленского во вторник опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины, в качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Британию, Австралию и Турцию."Проект Киева по безопасности предусматривает подготовку и военные учения на Украине с привлечением иностранных инструкторов и советников… Используя национальные и многонациональные тренировочные учения стран ЕС и НАТО, украинские вооруженные силы получат подготовку по стандартам НАТО и в объеме, необходимом для создания эффективных сил для обороны своей территории и сил резерва", - говорится в тексте проекта.

https://ria.ru/20220913/nato-1816487378.html

киев

украина

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир зеленский, киев, украина, сша, евросоюз, нато