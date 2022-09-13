Кулеба разочарован тем, что Германия не предоставляет Киеву танки и БМП
Глава МИД Украины Кулеба разочарован тем, что Германия не предоставляет Киеву танки и БМП
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что разочарован тем, что Германия не предоставляет Киеву танки Leopard и боевые машины пехоты Marder.
"Разочаровывающие сигналы из Германии, в то время как Украине сейчас нужны Leopard и Marder... Ни одного рационального аргумента, почему это вооружение не может быть поставлено, только абстрактные страхи и оправдания. Чего боится Берлин, чего не боится Киев?" - написал Кулеба в Twitter.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин не будет предпринимать односторонних действий в вопросе поставок вооружения Украине - только вместе с союзниками. Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт, выступая в бундестаге, заявила, что страна передала "невероятно много" вооружений Киеву из резерва бундесвера, но предел достигнут.
В начале сентября сообщалось, что украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече с Шольцем обратился с просьбой о поставке боевых танков Leopard 2 и предложил пути, по которым Германия могла бы осуществить эти поставки Киеву. Комментируя встречу для СМИ, он отмечал, что не может раскрывать "все договоренности и все детали разговора", при этом он заверил, что стороны "абсолютно конструктивно обсуждали все эти вопросы о танках и других военных системах для Украины". Он также сказал, что оптимистично настроен в отношении того, что танки будут поставлены Киеву.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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