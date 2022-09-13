https://ria.ru/20220913/ukraina-1816495597.html

Кулеба разочарован тем, что Германия не предоставляет Киеву танки и БМП

Кулеба разочарован тем, что Германия не предоставляет Киеву танки и БМП - РИА Новости, 13.09.2022

Кулеба разочарован тем, что Германия не предоставляет Киеву танки и БМП

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что разочарован тем, что Германия не предоставляет Киеву танки Leopard и боевые машины пехоты Marder. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T15:00

2022-09-13T15:00

2022-09-13T15:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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дмитрий кулеба

нато

мид украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что разочарован тем, что Германия не предоставляет Киеву танки Leopard и боевые машины пехоты Marder."Разочаровывающие сигналы из Германии, в то время как Украине сейчас нужны Leopard и Marder... Ни одного рационального аргумента, почему это вооружение не может быть поставлено, только абстрактные страхи и оправдания. Чего боится Берлин, чего не боится Киев?" - написал Кулеба в Twitter.Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин не будет предпринимать односторонних действий в вопросе поставок вооружения Украине - только вместе с союзниками. Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт, выступая в бундестаге, заявила, что страна передала "невероятно много" вооружений Киеву из резерва бундесвера, но предел достигнут.В начале сентября сообщалось, что украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече с Шольцем обратился с просьбой о поставке боевых танков Leopard 2 и предложил пути, по которым Германия могла бы осуществить эти поставки Киеву. Комментируя встречу для СМИ, он отмечал, что не может раскрывать "все договоренности и все детали разговора", при этом он заверил, что стороны "абсолютно конструктивно обсуждали все эти вопросы о танках и других военных системах для Украины". Он также сказал, что оптимистично настроен в отношении того, что танки будут поставлены Киеву.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220912/cherta-1816084430.html

https://ria.ru/20220910/germaniya-1815823145.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, германия, дмитрий кулеба, нато, мид украины, ситуация в днр и лнр