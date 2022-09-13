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Кулеба разочарован тем, что Германия не предоставляет Киеву танки и БМП - РИА Новости, 13.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220913/ukraina-1816495597.html
Кулеба разочарован тем, что Германия не предоставляет Киеву танки и БМП
Кулеба разочарован тем, что Германия не предоставляет Киеву танки и БМП - РИА Новости, 13.09.2022
Кулеба разочарован тем, что Германия не предоставляет Киеву танки и БМП
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что разочарован тем, что Германия не предоставляет Киеву танки Leopard и боевые машины пехоты Marder. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T15:00
2022-09-13T15:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
дмитрий кулеба
нато
мид украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что разочарован тем, что Германия не предоставляет Киеву танки Leopard и боевые машины пехоты Marder."Разочаровывающие сигналы из Германии, в то время как Украине сейчас нужны Leopard и Marder... Ни одного рационального аргумента, почему это вооружение не может быть поставлено, только абстрактные страхи и оправдания. Чего боится Берлин, чего не боится Киев?" - написал Кулеба в Twitter.Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин не будет предпринимать односторонних действий в вопросе поставок вооружения Украине - только вместе с союзниками. Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт, выступая в бундестаге, заявила, что страна передала "невероятно много" вооружений Киеву из резерва бундесвера, но предел достигнут.В начале сентября сообщалось, что украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече с Шольцем обратился с просьбой о поставке боевых танков Leopard 2 и предложил пути, по которым Германия могла бы осуществить эти поставки Киеву. Комментируя встречу для СМИ, он отмечал, что не может раскрывать "все договоренности и все детали разговора", при этом он заверил, что стороны "абсолютно конструктивно обсуждали все эти вопросы о танках и других военных системах для Украины". Он также сказал, что оптимистично настроен в отношении того, что танки будут поставлены Киеву.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220912/cherta-1816084430.html
https://ria.ru/20220910/germaniya-1815823145.html
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в мире, украина, германия, дмитрий кулеба, нато, мид украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Дмитрий Кулеба, НАТО, МИД Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:00 13.09.2022
 
Кулеба разочарован тем, что Германия не предоставляет Киеву танки и БМП

Глава МИД Украины Кулеба разочарован тем, что Германия не предоставляет Киеву танки и БМП

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что разочарован тем, что Германия не предоставляет Киеву танки Leopard и боевые машины пехоты Marder.
"Разочаровывающие сигналы из Германии, в то время как Украине сейчас нужны Leopard и Marder... Ни одного рационального аргумента, почему это вооружение не может быть поставлено, только абстрактные страхи и оправдания. Чего боится Берлин, чего не боится Киев?" - написал Кулеба в Twitter.
Посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
Вчера, 06:16
Посол России предупредил Германию о пройденной красной черте
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин не будет предпринимать односторонних действий в вопросе поставок вооружения Украине - только вместе с союзниками. Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт, выступая в бундестаге, заявила, что страна передала "невероятно много" вооружений Киеву из резерва бундесвера, но предел достигнут.
В начале сентября сообщалось, что украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече с Шольцем обратился с просьбой о поставке боевых танков Leopard 2 и предложил пути, по которым Германия могла бы осуществить эти поставки Киеву. Комментируя встречу для СМИ, он отмечал, что не может раскрывать "все договоренности и все детали разговора", при этом он заверил, что стороны "абсолютно конструктивно обсуждали все эти вопросы о танках и других военных системах для Украины". Он также сказал, что оптимистично настроен в отношении того, что танки будут поставлены Киеву.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
10 сентября, 09:54
Глава МИД Германии рассказала о визите в Киев
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияДмитрий КулебаНАТОМИД УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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