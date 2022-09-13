13:57 13.09.2022 (обновлено: 20:37 13.09.2022)
Офис Зеленского опубликовал проект гарантий безопасности для Украины
Офис Зеленского опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент "Родина-мать" в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Офис Владимира Зеленского опубликовал на своем сайте проект по гарантиям безопасности Украины.
Страны-гаранты
Кроме того, допускаются дополнительные региональные соглашения по безопасности в Черном море с Турцией, Болгарией и Румынией. Также речь идет об участии Японии и Южной Кореи, которые могут поддержать невоенные гарантии в виде санкций.
Что хотят получить в Киеве
В соглашение планируется включить "превентивные меры" военного, финансового, инфраструктурного, технического и информационного характера. Гаранты должны безотлагательно их принять в случае посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины.
Также предполагаются иностранные инвестиции в оборонно-промышленную базу Киева, масштабная передача оружия, разведывательная поддержка и поставки современных систем противовоздушной и противоракетной обороны. Помимо этого, Украина планирует проводить учения с привлечением инструкторов и советников из стран ЕС и НАТО.
Санкции против России
Любое решение об отмене санкций должно приниматься "в тесной координации с Украиной", подчеркивается в документе.
Авторы проекта уточняют, что гарантии не предусматривают обмен на определенный статус, например нейтралитет. Кроме того, отвергается возможность наложить на Киев другие обязательства — в частности, ограничивать численность или мощность вооруженных сил. Гарантии распространяются на всю территорию Украины в рамках признанных на международном уровне границ, отмечается в проекте.
Глава офиса Зеленского Андрей Ермак подчеркнул, что возможное соглашение не отменяет курса на присоединение к НАТО. По его словам, названные гарантии — это способ обеспечения безопасности, "пока это вступление не состоится".
В подготовке проекта участвовали ведущие эксперты "из разных стран демократического мира", среди которых бывшие главы правительств, министры, чиновники и академики. Гарантии безопасности планируется закрепить в совместном документе под названием "Киевский договор безопасности".