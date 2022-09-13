https://ria.ru/20220913/ukraina-1816471637.html

Офис Зеленского опубликовал проект гарантий безопасности для Украины

Офис Зеленского опубликовал проект гарантий безопасности для Украины - РИА Новости, 13.09.2022

Офис Зеленского опубликовал проект гарантий безопасности для Украины

Офис Владимира Зеленского опубликовал на своем сайте проект по гарантиям безопасности Украины. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T13:57

2022-09-13T13:57

2022-09-13T20:37

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Офис Владимира Зеленского опубликовал на своем сайте проект по гарантиям безопасности Украины.Страны-гарантыКиев предлагает заключить соответствующее соглашение или же набор двусторонних договоренностей. В качестве гарантов названы США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Турция и Австралия, а также страны Северной, Центральной, Восточной Европы и Прибалтики. Кроме того, допускаются дополнительные региональные соглашения по безопасности в Черном море с Турцией, Болгарией и Румынией. Также речь идет об участии Японии и Южной Кореи, которые могут поддержать невоенные гарантии в виде санкций.Что хотят получить в КиевеВ соглашение планируется включить "превентивные меры" военного, финансового, инфраструктурного, технического и информационного характера. Гаранты должны безотлагательно их принять в случае посягательства на суверенитет и территориальную целостность Украины. Также предполагаются иностранные инвестиции в оборонно-промышленную базу Киева, масштабная передача оружия, разведывательная поддержка и поставки современных систем противовоздушной и противоракетной обороны. Помимо этого, Украина планирует проводить учения с привлечением инструкторов и советников из стран ЕС и НАТО.Санкции против РоссииКиев внес в проект пункт об антироссийских санкциях. В нем предусматривается, что ограничения нельзя будет снять в том числе до тех пор, пока Москва "не возместит ущерб". Кроме того, речь идет о принятии гарантами мер, направленных на конфискацию активов России и ее граждан. Любое решение об отмене санкций должно приниматься "в тесной координации с Украиной", подчеркивается в документе.Авторы проекта уточняют, что гарантии не предусматривают обмен на определенный статус, например нейтралитет. Кроме того, отвергается возможность наложить на Киев другие обязательства — в частности, ограничивать численность или мощность вооруженных сил. Гарантии распространяются на всю территорию Украины в рамках признанных на международном уровне границ, отмечается в проекте.Глава офиса Зеленского Андрей Ермак подчеркнул, что возможное соглашение не отменяет курса на присоединение к НАТО. По его словам, названные гарантии — это способ обеспечения безопасности, "пока это вступление не состоится".В подготовке проекта участвовали ведущие эксперты "из разных стран демократического мира", среди которых бывшие главы правительств, министры, чиновники и академики. Гарантии безопасности планируется закрепить в совместном документе под названием "Киевский договор безопасности".

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https://ria.ru/20220912/pomosch-1816174655.html

https://ria.ru/20220902/sanktsii-1814022494.html

https://ria.ru/20220707/ukraina-1800873774.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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