https://ria.ru/20220913/ukraina-1816466080.html

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о якобы занятых Киевом территориях

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о якобы занятых Киевом территориях - РИА Новости, 13.09.2022

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о якобы занятых Киевом территориях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал к Министерству обороны вопрос о словах Владимира Зеленского о якобы занятых Украиной территориях,... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T13:45

2022-09-13T13:45

2022-09-13T13:45

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

владимир зеленский

дмитрий песков

министерство обороны рф (минобороны рф)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал к Министерству обороны вопрос о словах Владимира Зеленского о якобы занятых Украиной территориях, поскольку не имеет точной информации."Это в Министерство обороны, я просто не владею точной информацией, это лучше к коллегам в Министерство обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос о словах Зеленского о занятых на востоке и юге Украины территориях.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, украина, владимир зеленский, дмитрий песков, министерство обороны рф (минобороны рф), ситуация в днр и лнр