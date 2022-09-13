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Песков переадресовал в Минобороны вопрос о якобы занятых Киевом территориях - РИА Новости, 13.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220913/ukraina-1816466080.html
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о якобы занятых Киевом территориях
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о якобы занятых Киевом территориях - РИА Новости, 13.09.2022
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о якобы занятых Киевом территориях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал к Министерству обороны вопрос о словах Владимира Зеленского о якобы занятых Украиной территориях,... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T13:45
2022-09-13T13:45
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир зеленский
дмитрий песков
министерство обороны рф (минобороны рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал к Министерству обороны вопрос о словах Владимира Зеленского о якобы занятых Украиной территориях, поскольку не имеет точной информации."Это в Министерство обороны, я просто не владею точной информацией, это лучше к коллегам в Министерство обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос о словах Зеленского о занятых на востоке и юге Украины территориях.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, дмитрий песков, министерство обороны рф (минобороны рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
13:45 13.09.2022
 
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о якобы занятых Киевом территориях

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о словах Зеленского про занятые территории

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал к Министерству обороны вопрос о словах Владимира Зеленского о якобы занятых Украиной территориях, поскольку не имеет точной информации.
"Это в Министерство обороны, я просто не владею точной информацией, это лучше к коллегам в Министерство обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос о словах Зеленского о занятых на востоке и юге Украины территориях.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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