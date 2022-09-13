https://ria.ru/20220913/ukraina-1816466080.html
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о якобы занятых Киевом территориях
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о якобы занятых Киевом территориях - РИА Новости, 13.09.2022
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о якобы занятых Киевом территориях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал к Министерству обороны вопрос о словах Владимира Зеленского о якобы занятых Украиной территориях,... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T13:45
2022-09-13T13:45
2022-09-13T13:45
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украина
владимир зеленский
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал к Министерству обороны вопрос о словах Владимира Зеленского о якобы занятых Украиной территориях, поскольку не имеет точной информации."Это в Министерство обороны, я просто не владею точной информацией, это лучше к коллегам в Министерство обороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос о словах Зеленского о занятых на востоке и юге Украины территориях.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Песков переадресовал в Минобороны вопрос о якобы занятых Киевом территориях
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о словах Зеленского про занятые территории