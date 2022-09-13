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Европарламент одобрил срочную процедуру для выделения помощи Украине - РИА Новости, 13.09.2022
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Европарламент одобрил срочную процедуру для выделения помощи Украине
Европарламент одобрил срочную процедуру для выделения помощи Украине - РИА Новости, 13.09.2022
Европарламент одобрил срочную процедуру для выделения помощи Украине
Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге во вторник большинством голосов поддержали использование срочной процедуры для утверждения... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T13:12
2022-09-13T13:21
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге во вторник большинством голосов поддержали использование срочной процедуры для утверждения второго транша макрофинансовой помощи Украине в размере пяти миллиардов евро.Трансляция голосования по вопросу, следует ли использовать срочную процедуру для утверждения помощи, велась на сайте Европарламента.Окончательное голосование в ЕП по предоставлению помощи Украине должно пройти в четверг. Проекты резолюций, принимающиеся по срочной процедуре, рассматриваются в приоритетном порядке по отношению к остальным вопросам повестки.Еврокомиссия 7 сентября внесла предложение о выделении Украине пяти миллиардов евро макрофинансовой помощи. Новый транш станет, как ожидается, вторым из уже обещанных ранее Киеву девяти миллиардов евро. Один миллиард был выделен ранее.Ожидается, что европейское финансирование пойдет на оказание Украине поддержки "для удовлетворения растущих потребностей страны".
https://ria.ru/20220912/podderzhka-1816347914.html
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в мире, украина, европарламент, еврокомиссия, европа
В мире, Украина, Европарламент, Еврокомиссия, Европа
13:12 13.09.2022 (обновлено: 13:21 13.09.2022)
 
Европарламент одобрил срочную процедуру для выделения помощи Украине

Европарламент одобрил срочную процедуру для выделения макрофинансовой помощи Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗдание Европейского парламента в Страсбурге
Здание Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Здание Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге во вторник большинством голосов поддержали использование срочной процедуры для утверждения второго транша макрофинансовой помощи Украине в размере пяти миллиардов евро.
Трансляция голосования по вопросу, следует ли использовать срочную процедуру для утверждения помощи, велась на сайте Европарламента.
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Окончательное голосование в ЕП по предоставлению помощи Украине должно пройти в четверг. Проекты резолюций, принимающиеся по срочной процедуре, рассматриваются в приоритетном порядке по отношению к остальным вопросам повестки.
Еврокомиссия 7 сентября внесла предложение о выделении Украине пяти миллиардов евро макрофинансовой помощи. Новый транш станет, как ожидается, вторым из уже обещанных ранее Киеву девяти миллиардов евро. Один миллиард был выделен ранее.
Ожидается, что европейское финансирование пойдет на оказание Украине поддержки "для удовлетворения растущих потребностей страны".
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