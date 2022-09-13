https://ria.ru/20220913/ukraina-1816450770.html

Европарламент одобрил срочную процедуру для выделения помощи Украине

Европарламент одобрил срочную процедуру для выделения помощи Украине - РИА Новости, 13.09.2022

Европарламент одобрил срочную процедуру для выделения помощи Украине

Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге во вторник большинством голосов поддержали использование срочной процедуры для утверждения... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T13:12

2022-09-13T13:12

2022-09-13T13:21

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БРЮССЕЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге во вторник большинством голосов поддержали использование срочной процедуры для утверждения второго транша макрофинансовой помощи Украине в размере пяти миллиардов евро.Трансляция голосования по вопросу, следует ли использовать срочную процедуру для утверждения помощи, велась на сайте Европарламента.Окончательное голосование в ЕП по предоставлению помощи Украине должно пройти в четверг. Проекты резолюций, принимающиеся по срочной процедуре, рассматриваются в приоритетном порядке по отношению к остальным вопросам повестки.Еврокомиссия 7 сентября внесла предложение о выделении Украине пяти миллиардов евро макрофинансовой помощи. Новый транш станет, как ожидается, вторым из уже обещанных ранее Киеву девяти миллиардов евро. Один миллиард был выделен ранее.Ожидается, что европейское финансирование пойдет на оказание Украине поддержки "для удовлетворения растущих потребностей страны".

https://ria.ru/20220912/podderzhka-1816347914.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, европарламент, еврокомиссия, европа