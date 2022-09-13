12:49 13.09.2022 (обновлено: 14:31 13.09.2022)
ВСУ потеряли более 800 человек при ударах ВКС России по пунктам дислокации
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 800 человек при ударах ВКС по пунктам дислокации
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Вооруженные силы Украины за сутки потеряли убитыми и ранеными более 800 военнослужащих и иностранных наемников в результате ударов российской военной авиации по пунктам дислокации, говорится в сводке Минобороны от 13 сентября.
"Высокоточными ударами ВКС поражены пункты временной дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады в районах Славянска и Константиновки, 115-й механизированной бригады в районе Артемовска, 53-й механизированной бригады в районе Курдюмовки. Кроме того, поражены подразделения 35-й бригады морской пехоты в районе Березнеговатого, 57-й мотопехотной бригады в районе Мураховки Николаевской области, 128-й горно-штурмовой бригады в районе Балабино Запорожской области, а также 14-й механизированной бригады в районе города Харькова", — указано в документе.
Кроме того, российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 20 пунктов управления, 47 артиллерийских подразделений, живую силу и технику ВСУ в 152 районах. Также ликвидированы пять складов вооружений и боеприпасов.
Авиация уничтожила украинский Ми-8 в районе Очакова.
В свою очередь, российские средства ПВО сбили шесть беспилотников и семь реактивных снарядов.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.