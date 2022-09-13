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ВСУ потеряли более 800 человек при ударах ВКС России по пунктам дислокации - РИА Новости, 13.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220913/ukraina-1816441593.html
ВСУ потеряли более 800 человек при ударах ВКС России по пунктам дислокации
ВСУ потеряли более 800 человек при ударах ВКС России по пунктам дислокации - РИА Новости, 13.09.2022
ВСУ потеряли более 800 человек при ударах ВКС России по пунктам дислокации
Вооруженные силы Украины за сутки потеряли убитыми и ранеными более 800 военнослужащих и иностранных наемников в результате ударов российской военной авиации по РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T12:49
2022-09-13T14:31
специальная военная операция на украине
украина
россия
в мире
воздушно-космические силы россии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Вооруженные силы Украины за сутки потеряли убитыми и ранеными более 800 военнослужащих и иностранных наемников в результате ударов российской военной авиации по пунктам дислокации, говорится в сводке Минобороны от 13 сентября.Кроме того, российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 20 пунктов управления, 47 артиллерийских подразделений, живую силу и технику ВСУ в 152 районах. Также ликвидированы пять складов вооружений и боеприпасов.Авиация уничтожила украинский Ми-8 в районе Очакова.В свою очередь, российские средства ПВО сбили шесть беспилотников и семь реактивных снарядов.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, россия, в мире, воздушно-космические силы россии, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, В мире, Воздушно-космические силы России, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:49 13.09.2022 (обновлено: 14:31 13.09.2022)
 
ВСУ потеряли более 800 человек при ударах ВКС России по пунктам дислокации

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 800 человек при ударах ВКС по пунктам дислокации

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Вооруженные силы Украины за сутки потеряли убитыми и ранеными более 800 военнослужащих и иностранных наемников в результате ударов российской военной авиации по пунктам дислокации, говорится в сводке Минобороны от 13 сентября.
"Высокоточными ударами ВКС поражены пункты временной дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады в районах Славянска и Константиновки, 115-й механизированной бригады в районе Артемовска, 53-й механизированной бригады в районе Курдюмовки. Кроме того, поражены подразделения 35-й бригады морской пехоты в районе Березнеговатого, 57-й мотопехотной бригады в районе Мураховки Николаевской области, 128-й горно-штурмовой бригады в районе Балабино Запорожской области, а также 14-й механизированной бригады в районе города Харькова", — указано в документе.
Кроме того, российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 20 пунктов управления, 47 артиллерийских подразделений, живую силу и технику ВСУ в 152 районах. Также ликвидированы пять складов вооружений и боеприпасов.
Авиация уничтожила украинский Ми-8 в районе Очакова.
В свою очередь, российские средства ПВО сбили шесть беспилотников и семь реактивных снарядов.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВ миреВоздушно-космические силы РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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