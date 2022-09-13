https://ria.ru/20220913/ukraina-1816441593.html

ВСУ потеряли более 800 человек при ударах ВКС России по пунктам дислокации

ВСУ потеряли более 800 человек при ударах ВКС России по пунктам дислокации - РИА Новости, 13.09.2022

ВСУ потеряли более 800 человек при ударах ВКС России по пунктам дислокации

Вооруженные силы Украины за сутки потеряли убитыми и ранеными более 800 военнослужащих и иностранных наемников в результате ударов российской военной авиации по РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T12:49

2022-09-13T12:49

2022-09-13T14:31

специальная военная операция на украине

украина

россия

в мире

воздушно-космические силы россии

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Вооруженные силы Украины за сутки потеряли убитыми и ранеными более 800 военнослужащих и иностранных наемников в результате ударов российской военной авиации по пунктам дислокации, говорится в сводке Минобороны от 13 сентября.Кроме того, российская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 20 пунктов управления, 47 артиллерийских подразделений, живую силу и технику ВСУ в 152 районах. Также ликвидированы пять складов вооружений и боеприпасов.Авиация уничтожила украинский Ми-8 в районе Очакова.В свою очередь, российские средства ПВО сбили шесть беспилотников и семь реактивных снарядов.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

украина, россия, в мире, воздушно-космические силы россии, ситуация в днр и лнр