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Украина заявила, что ждет от Запада зенитные системы IRIST и NASAMS - РИА Новости, 13.09.2022
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Украина заявила, что ждет от Запада зенитные системы IRIST и NASAMS
Украина заявила, что ждет от Запада зенитные системы IRIST и NASAMS - РИА Новости, 13.09.2022
Украина заявила, что ждет от Запада зенитные системы IRIST и NASAMS
На вооружении Украины стоят зенитные комплексы 1970-80-х годов и переносные ЗРК "Стингер", для укрепления ПВО Киев ожидает от западных партнеров немецкие... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T12:45
2022-09-13T12:45
сергей лавров
украина
россия
киев
нато
в мире
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. На вооружении Украины стоят зенитные комплексы 1970-80-х годов и переносные ЗРК "Стингер", для укрепления ПВО Киев ожидает от западных партнеров немецкие системы IRIST и NASAMS, заявил спикер командования воздушных сил Юрий Игнат.По его словам, украинским ПВО приходится использовать комплексы 1970-80-х годов производства и ЗРК "Стингер".Он отметил, что для создания эффективной противовоздушной обороны Киев ожидает от западных партнеров системы IRIST (Германия), NASAMS (Норвегия)."Вероятно, современные комплексы, которые мы ожидаем, как заявляет производитель, оснащены современными ракетами и радарами, которые способны сбивать даже ракеты оперативно-тактических комплексов", - подытожил Игнат в эфире телемарафона.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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сергей лавров, украина, россия, киев, нато, в мире
Сергей Лавров, Украина, Россия, Киев, НАТО, В мире
12:45 13.09.2022
 
Украина заявила, что ждет от Запада зенитные системы IRIST и NASAMS

Украина заявила, что ждет от Запада зенитные системы IRIST и NASAMS для укрепления ПВО

© Фото : KongsbergПередвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS
Передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© Фото : Kongsberg
Передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. На вооружении Украины стоят зенитные комплексы 1970-80-х годов и переносные ЗРК "Стингер", для укрепления ПВО Киев ожидает от западных партнеров немецкие системы IRIST и NASAMS, заявил спикер командования воздушных сил Юрий Игнат.
По его словам, украинским ПВО приходится использовать комплексы 1970-80-х годов производства и ЗРК "Стингер".
Он отметил, что для создания эффективной противовоздушной обороны Киев ожидает от западных партнеров системы IRIST (Германия), NASAMS (Норвегия).
"Вероятно, современные комплексы, которые мы ожидаем, как заявляет производитель, оснащены современными ракетами и радарами, которые способны сбивать даже ракеты оперативно-тактических комплексов", - подытожил Игнат в эфире телемарафона.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Работа подразделений РЭБ по обнаружению диверсантов и наводчиков ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
Вчера, 10:31
Минобороны показало обнаружение диверсантов и наводчиков под Харьковом
 
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