https://ria.ru/20220913/ukraina-1816429736.html

Время показало правильность решения Путина о спецоперации, заявил Володин

Время показало правильность решения Путина о спецоперации, заявил Володин - РИА Новости, 13.09.2022

Время показало правильность решения Путина о спецоперации, заявил Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что действия Киева ставят мир на грань ядерной катастрофы, время показало правильность принятого президентом РФ... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T12:26

2022-09-13T12:26

2022-09-13T12:34

специальная военная операция на украине

вячеслав володин

владимир путин

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россия

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госдума рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что действия Киева ставят мир на грань ядерной катастрофы, время показало правильность принятого президентом РФ Владимиром Путиным решения о начале спецоперации на Украине."Действия Киева ставят мир на грань ядерной катастрофы. Мы этого допустить не можем. Время показало еще раз правильность принятого нашим президентом решения о начале специальной военной операции", - сказал Володин в ходе первого пленарного заседания осенней сессии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вячеслав володин, владимир путин, политика, россия, украина, госдума рф, ситуация в днр и лнр