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Время показало правильность решения Путина о спецоперации, заявил Володин - РИА Новости, 13.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Время показало правильность решения Путина о спецоперации, заявил Володин
Время показало правильность решения Путина о спецоперации, заявил Володин - РИА Новости, 13.09.2022
Время показало правильность решения Путина о спецоперации, заявил Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что действия Киева ставят мир на грань ядерной катастрофы, время показало правильность принятого президентом РФ... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T12:26
2022-09-13T12:34
специальная военная операция на украине
вячеслав володин
владимир путин
политика
россия
украина
госдума рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что действия Киева ставят мир на грань ядерной катастрофы, время показало правильность принятого президентом РФ Владимиром Путиным решения о начале спецоперации на Украине."Действия Киева ставят мир на грань ядерной катастрофы. Мы этого допустить не можем. Время показало еще раз правильность принятого нашим президентом решения о начале специальной военной операции", - сказал Володин в ходе первого пленарного заседания осенней сессии.
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вячеслав володин, владимир путин, политика, россия, украина, госдума рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Политика, Россия, Украина, Госдума РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:26 13.09.2022 (обновлено: 12:34 13.09.2022)
 
Время показало правильность решения Путина о спецоперации, заявил Володин

Володин заявил, что действия Киева ставят мир на грань ядерной катастрофы

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что действия Киева ставят мир на грань ядерной катастрофы, время показало правильность принятого президентом РФ Владимиром Путиным решения о начале спецоперации на Украине.
"Действия Киева ставят мир на грань ядерной катастрофы. Мы этого допустить не можем. Время показало еще раз правильность принятого нашим президентом решения о начале специальной военной операции", - сказал Володин в ходе первого пленарного заседания осенней сессии.
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
Вчера, 02:43Специальная военная операция на Украине
В Запорожской области отвергли "хотелки" Киева по АЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВячеслав ВолодинВладимир ПутинПолитикаРоссияУкраинаГосдума РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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