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Время показало правильность решения Путина о спецоперации, заявил Володин
Время показало правильность решения Путина о спецоперации, заявил Володин - РИА Новости, 13.09.2022
Время показало правильность решения Путина о спецоперации, заявил Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что действия Киева ставят мир на грань ядерной катастрофы, время показало правильность принятого президентом РФ... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T12:26
2022-09-13T12:26
2022-09-13T12:34
специальная военная операция на украине
вячеслав володин
владимир путин
политика
россия
украина
госдума рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что действия Киева ставят мир на грань ядерной катастрофы, время показало правильность принятого президентом РФ Владимиром Путиным решения о начале спецоперации на Украине."Действия Киева ставят мир на грань ядерной катастрофы. Мы этого допустить не можем. Время показало еще раз правильность принятого нашим президентом решения о начале специальной военной операции", - сказал Володин в ходе первого пленарного заседания осенней сессии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вячеслав володин, владимир путин, политика, россия, украина, госдума рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Политика, Россия, Украина, Госдума РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:26 13.09.2022 (обновлено: 12:34 13.09.2022)
Время показало правильность решения Путина о спецоперации, заявил Володин
Володин заявил, что действия Киева ставят мир на грань ядерной катастрофы