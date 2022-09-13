https://ria.ru/20220913/ugrozy-1816611489.html

СК изучит данные об угрозах мирным жителям в Харьковской области

СК изучит данные об угрозах мирным жителям в Харьковской области - РИА Новости, 13.09.2022

СК изучит данные об угрозах мирным жителям в Харьковской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за угроз пророссийски настроенным мирным граждан Харьковской... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T23:12

2022-09-13T23:12

2022-09-13T23:20

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

харьковская область

александр бастрыкин

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за угроз пророссийски настроенным мирным граждан Харьковской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ.По данным ведомства, выявлены случаи, когда украинские боевики угрожают пророссийски настроенным мирным гражданам."На появившемся в сети видео один из украинских националистов в нецензурной форме заявляет о предстоящей расправе над мирным населением региона", – отмечает СК РФ.

https://ria.ru/20220912/bastrykin-1816350829.html

россия

харьковская область

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), харьковская область, александр бастрыкин