https://ria.ru/20220913/ugrozy-1816611489.html
СК изучит данные об угрозах мирным жителям в Харьковской области
СК изучит данные об угрозах мирным жителям в Харьковской области - РИА Новости, 13.09.2022
СК изучит данные об угрозах мирным жителям в Харьковской области
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за угроз пророссийски настроенным мирным граждан Харьковской... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T23:12
2022-09-13T23:12
2022-09-13T23:20
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
харьковская область
александр бастрыкин
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за угроз пророссийски настроенным мирным граждан Харьковской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ.По данным ведомства, выявлены случаи, когда украинские боевики угрожают пророссийски настроенным мирным гражданам."На появившемся в сети видео один из украинских националистов в нецензурной форме заявляет о предстоящей расправе над мирным населением региона", – отмечает СК РФ.
https://ria.ru/20220912/bastrykin-1816350829.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), харьковская область, александр бастрыкин
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Харьковская область, Александр Бастрыкин
23:12 13.09.2022 (обновлено: 23:20 13.09.2022)
СК изучит данные об угрозах мирным жителям в Харьковской области
СК изучит данные об угрозах пророссийски настроенным мирным жителям в Харьковской области