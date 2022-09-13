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Минпросвещения подтвердило, что российских учителей под Харьковом не было

Минпросвещения подтвердило, что российских учителей под Харьковом не было - РИА Новости, 13.09.2022

Минпросвещения подтвердило, что российских учителей под Харьковом не было

Российские учителя не работали в Харьковской области, в регионе с 1 сентября трудились только местные сотрудники, сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T10:46

2022-09-13T10:46

2022-09-13T11:57

специальная военная операция на украине

харьков

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украина

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Российские учителя не работали в Харьковской области, в регионе с 1 сентября трудились только местные сотрудники, сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ."С 1 сентября в Харьковской области в очном режиме начали работать около 90 школ. Там работают местные педагоги", - цитирует пресс-служба министра просвещения России Сергея Кравцова.Школы на освобожденных территориях и в Донбассе с 1 сентября начали обучение по российским образовательным стандартам, педагоги прошли переобучение и повышение квалификации, а Россия обеспечила все школы учебниками.

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Кирилл Волков

харьков, харьковская область, россия, общество, сергей кравцов, украина, образование - общество, ситуация в днр и лнр