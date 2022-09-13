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Минпросвещения подтвердило, что российских учителей под Харьковом не было - РИА Новости, 13.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Минпросвещения подтвердило, что российских учителей под Харьковом не было
Минпросвещения подтвердило, что российских учителей под Харьковом не было - РИА Новости, 13.09.2022
Минпросвещения подтвердило, что российских учителей под Харьковом не было
Российские учителя не работали в Харьковской области, в регионе с 1 сентября трудились только местные сотрудники, сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T10:46
2022-09-13T11:57
специальная военная операция на украине
харьков
харьковская область
россия
общество
сергей кравцов
украина
образование - общество
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Российские учителя не работали в Харьковской области, в регионе с 1 сентября трудились только местные сотрудники, сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ."С 1 сентября в Харьковской области в очном режиме начали работать около 90 школ. Там работают местные педагоги", - цитирует пресс-служба министра просвещения России Сергея Кравцова.Школы на освобожденных территориях и в Донбассе с 1 сентября начали обучение по российским образовательным стандартам, педагоги прошли переобучение и повышение квалификации, а Россия обеспечила все школы учебниками.
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харьков, харьковская область, россия, общество, сергей кравцов, украина, образование - общество, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Харьковская область, Россия, Общество, Сергей Кравцов, Украина, Образование - Общество, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:46 13.09.2022 (обновлено: 11:57 13.09.2022)
 
Минпросвещения подтвердило, что российских учителей под Харьковом не было

Минпросвещения опровергло сообщения о задержании учителей из России в Харьковской области

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкВид на жилые кварталы в городе Изюм
Вид на жилые кварталы в городе Изюм - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Вид на жилые кварталы в городе Изюм. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Российские учителя не работали в Харьковской области, в регионе с 1 сентября трудились только местные сотрудники, сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ.
"С 1 сентября в Харьковской области в очном режиме начали работать около 90 школ. Там работают местные педагоги", - цитирует пресс-служба министра просвещения России Сергея Кравцова.
Школы на освобожденных территориях и в Донбассе с 1 сентября начали обучение по российским образовательным стандартам, педагоги прошли переобучение и повышение квалификации, а Россия обеспечила все школы учебниками.
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковХарьковская областьРоссияОбществоСергей КравцовУкраинаОбразование - ОбществоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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