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Минпросвещения: учителя на освобожденных территориях Украины в безопасности - РИА Новости, 13.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220913/uchitelya-1816396162.html
Минпросвещения: учителя на освобожденных территориях Украины в безопасности
Минпросвещения: учителя на освобожденных территориях Украины в безопасности - РИА Новости, 13.09.2022
Минпросвещения: учителя на освобожденных территориях Украины в безопасности
Все российские учителя, находящиеся на освобожденных территориях, в безопасности, в Харьковской области с 1 сентября работали местные учителя, сообщила... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T10:41
2022-09-13T11:06
специальная военная операция на украине
украина
россия
общество
образование - общество
сергей кравцов
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Все российские учителя, находящиеся на освобожденных территориях, в безопасности, в Харьковской области с 1 сентября работали местные учителя, сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ."Российские учителя находятся под защитой. Провокационные заявления украинского режима в очередной раз подчеркивают их истинное отношение к жителям освобожденных и освобождаемых территорий. Российское образование не имеет границ. Запугивать учителей их работой - очевидно, что это очередное безумие", - цитирует пресс-служба министра просвещения России Сергея Кравцова."Он уточнил, что с 1 сентября в Харьковской области в очном режиме начали работать около 90 школ. Там работают местные педагоги", - добавляется в сообщении.Школы на освобожденных территориях и в Донбассе с 1 сентября начали обучение по российским образовательным стандартам, педагоги прошли переобучение и повышение квалификации, а Россия обеспечила все школы учебниками.
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украина, россия, общество, образование - общество, сергей кравцов, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Общество, Образование - Общество, Сергей Кравцов, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:41 13.09.2022 (обновлено: 11:06 13.09.2022)
 
Минпросвещения: учителя на освобожденных территориях Украины в безопасности

Минпросвещения: российским учителям на освобожденных территориях ничего не угрожает

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВыпускник держит аттестат о среднем общем образовании образца РФ в школе в Мелитополе
Выпускник держит аттестат о среднем общем образовании образца РФ в школе в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Выпускник держит аттестат о среднем общем образовании образца РФ в школе в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Все российские учителя, находящиеся на освобожденных территориях, в безопасности, в Харьковской области с 1 сентября работали местные учителя, сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ.
"Российские учителя находятся под защитой. Провокационные заявления украинского режима в очередной раз подчеркивают их истинное отношение к жителям освобожденных и освобождаемых территорий. Российское образование не имеет границ. Запугивать учителей их работой - очевидно, что это очередное безумие", - цитирует пресс-служба министра просвещения России Сергея Кравцова.
"Он уточнил, что с 1 сентября в Харьковской области в очном режиме начали работать около 90 школ. Там работают местные педагоги", - добавляется в сообщении.
Школы на освобожденных территориях и в Донбассе с 1 сентября начали обучение по российским образовательным стандартам, педагоги прошли переобучение и повышение квалификации, а Россия обеспечила все школы учебниками.
Херсон - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 16:28
Херсонским учителям поступали угрозы с Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияОбществоОбразование - ОбществоСергей КравцовСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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