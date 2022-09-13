https://ria.ru/20220913/uchitelya-1816396162.html

Минпросвещения: учителя на освобожденных территориях Украины в безопасности

Минпросвещения: учителя на освобожденных территориях Украины в безопасности - РИА Новости, 13.09.2022

Минпросвещения: учителя на освобожденных территориях Украины в безопасности

Все российские учителя, находящиеся на освобожденных территориях, в безопасности, в Харьковской области с 1 сентября работали местные учителя, сообщила... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T10:41

2022-09-13T10:41

2022-09-13T11:06

специальная военная операция на украине

украина

россия

общество

образование - общество

сергей кравцов

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799066965_0:210:3072:1938_1920x0_80_0_0_047ae72f73e6b5246fb6f68f9c501ee4.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Все российские учителя, находящиеся на освобожденных территориях, в безопасности, в Харьковской области с 1 сентября работали местные учителя, сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ."Российские учителя находятся под защитой. Провокационные заявления украинского режима в очередной раз подчеркивают их истинное отношение к жителям освобожденных и освобождаемых территорий. Российское образование не имеет границ. Запугивать учителей их работой - очевидно, что это очередное безумие", - цитирует пресс-служба министра просвещения России Сергея Кравцова."Он уточнил, что с 1 сентября в Харьковской области в очном режиме начали работать около 90 школ. Там работают местные педагоги", - добавляется в сообщении.Школы на освобожденных территориях и в Донбассе с 1 сентября начали обучение по российским образовательным стандартам, педагоги прошли переобучение и повышение квалификации, а Россия обеспечила все школы учебниками.

https://ria.ru/20220902/ugrozy-1814070580.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, общество, образование - общество, сергей кравцов, ситуация в днр и лнр