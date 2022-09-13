10:41 13.09.2022 (обновлено: 11:06 13.09.2022)
Минпросвещения: учителя на освобожденных территориях Украины в безопасности
Минпросвещения: российским учителям на освобожденных территориях ничего не угрожает
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВыпускник держит аттестат о среднем общем образовании образца РФ в школе в Мелитополе
Выпускник держит аттестат о среднем общем образовании образца РФ в школе в Мелитополе. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Все российские учителя, находящиеся на освобожденных территориях, в безопасности, в Харьковской области с 1 сентября работали местные учителя, сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ.
"Российские учителя находятся под защитой. Провокационные заявления украинского режима в очередной раз подчеркивают их истинное отношение к жителям освобожденных и освобождаемых территорий. Российское образование не имеет границ. Запугивать учителей их работой - очевидно, что это очередное безумие", - цитирует пресс-служба министра просвещения России Сергея Кравцова.
"Он уточнил, что с 1 сентября в Харьковской области в очном режиме начали работать около 90 школ. Там работают местные педагоги", - добавляется в сообщении.
Школы на освобожденных территориях и в Донбассе с 1 сентября начали обучение по российским образовательным стандартам, педагоги прошли переобучение и повышение квалификации, а Россия обеспечила все школы учебниками.
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