https://ria.ru/20220913/ubiystvo-1816488521.html

Жителя Германии приговорили к пожизненному за убийство кассира из-за маски

Жителя Германии приговорили к пожизненному за убийство кассира из-за маски - РИА Новости, 13.09.2022

Жителя Германии приговорили к пожизненному за убийство кассира из-за маски

Жителя ФРГ приговорили к пожизненному заключению за убийство 20-летней кассира на заправке в сентябре прошлого года, инцидент произошел из-за отказа девушки... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T14:41

2022-09-13T14:41

2022-09-13T15:26

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германия

рейнланд-пфальц

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БЕРЛИН, 13 сен - РИА Новости. Жителя ФРГ приговорили к пожизненному заключению за убийство 20-летней кассира на заправке в сентябре прошлого года, инцидент произошел из-за отказа девушки продать пиво мужчине без маски, сообщает немецкое информагентство dpa.Убийство произошло 18 сентября 2021 года на автозаправочной станции в Идар-Оберштайне федеральной земли Рейнланд-Пфальц."Обвиняемый был приговорен к пожизненному заключению. В своем вердикте во вторник региональный суд Бад-Кройцнаха расценил совершенное действие как убийство и, таким образом, выполнил требование прокуратуры", - сообщило агентство.Адвокаты обвиняемого ранее выступали за непредумышленное убийство и снижение степени вины обвиняемого в связи с тем, что в момент стрельбы у него в крови было около двух промилле алкоголя.Сам обвиняемый, по данным агентства, признался, что купил пистолет дома, разозлившись на то, что молодая кассир не захотела продать ему пиво без маски, и во время следующего посещения заправки нажал на курок. Его слова подтвердили видеозаписи преступления. Лицензии на оружие у него не было. Мать 20-летней жертвы участвовала в судебном процессе.Ранее сообщалось, что мужчина застрелил 20-летнего кассира на автозаправке после того, как та попросила его надеть маску согласно действующим в связи пандемией правилам. Немца задержали следующим утром. Местные СМИ выяснили по его аккаунтам в соцсетях, в частности, в Telegram, что он разделяет идеи ковид-диссидентов, а в чатах таких диссидентов некоторые активисты оправдывали или даже приветствовали убийство.

https://ria.ru/20210904/aplodismenty-1748722075.html

https://ria.ru/20211124/krasnodar-1760491975.html

германия

рейнланд-пфальц

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия, рейнланд-пфальц, коронавирус covid-19