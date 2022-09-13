https://ria.ru/20220913/ubiystvo-1816488521.html
Жителя Германии приговорили к пожизненному за убийство кассира из-за маски
Жителя Германии приговорили к пожизненному за убийство кассира из-за маски - РИА Новости, 13.09.2022
Жителя Германии приговорили к пожизненному за убийство кассира из-за маски
Жителя ФРГ приговорили к пожизненному заключению за убийство 20-летней кассира на заправке в сентябре прошлого года, инцидент произошел из-за отказа девушки... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T14:41
2022-09-13T14:41
2022-09-13T15:26
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БЕРЛИН, 13 сен - РИА Новости. Жителя ФРГ приговорили к пожизненному заключению за убийство 20-летней кассира на заправке в сентябре прошлого года, инцидент произошел из-за отказа девушки продать пиво мужчине без маски, сообщает немецкое информагентство dpa.Убийство произошло 18 сентября 2021 года на автозаправочной станции в Идар-Оберштайне федеральной земли Рейнланд-Пфальц."Обвиняемый был приговорен к пожизненному заключению. В своем вердикте во вторник региональный суд Бад-Кройцнаха расценил совершенное действие как убийство и, таким образом, выполнил требование прокуратуры", - сообщило агентство.Адвокаты обвиняемого ранее выступали за непредумышленное убийство и снижение степени вины обвиняемого в связи с тем, что в момент стрельбы у него в крови было около двух промилле алкоголя.Сам обвиняемый, по данным агентства, признался, что купил пистолет дома, разозлившись на то, что молодая кассир не захотела продать ему пиво без маски, и во время следующего посещения заправки нажал на курок. Его слова подтвердили видеозаписи преступления. Лицензии на оружие у него не было. Мать 20-летней жертвы участвовала в судебном процессе.Ранее сообщалось, что мужчина застрелил 20-летнего кассира на автозаправке после того, как та попросила его надеть маску согласно действующим в связи пандемией правилам. Немца задержали следующим утром. Местные СМИ выяснили по его аккаунтам в соцсетях, в частности, в Telegram, что он разделяет идеи ковид-диссидентов, а в чатах таких диссидентов некоторые активисты оправдывали или даже приветствовали убийство.
https://ria.ru/20210904/aplodismenty-1748722075.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, рейнланд-пфальц, коронавирус covid-19
В мире, Германия, Рейнланд-Пфальц, Коронавирус COVID-19
14:41 13.09.2022 (обновлено: 15:26 13.09.2022)
Жителя Германии приговорили к пожизненному за убийство кассира из-за маски
Жителю Германии дали пожизненное за убийство кассира после скандала из-за отсутствия маски
БЕРЛИН, 13 сен - РИА Новости. Жителя ФРГ приговорили к пожизненному заключению за убийство 20-летней кассира на заправке в сентябре прошлого года, инцидент произошел из-за отказа девушки продать пиво мужчине без маски, сообщает немецкое информагентство dpa.
Убийство произошло 18 сентября 2021 года на автозаправочной станции в Идар-Оберштайне федеральной земли Рейнланд-Пфальц
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"Обвиняемый был приговорен к пожизненному заключению. В своем вердикте во вторник региональный суд Бад-Кройцнаха расценил совершенное действие как убийство и, таким образом, выполнил требование прокуратуры", - сообщило агентство.
Адвокаты обвиняемого ранее выступали за непредумышленное убийство и снижение степени вины обвиняемого в связи с тем, что в момент стрельбы у него в крови было около двух промилле алкоголя.
Сам обвиняемый, по данным агентства, признался, что купил пистолет дома, разозлившись на то, что молодая кассир не захотела продать ему пиво без маски, и во время следующего посещения заправки нажал на курок. Его слова подтвердили видеозаписи преступления. Лицензии на оружие у него не было. Мать 20-летней жертвы участвовала в судебном процессе.
Ранее сообщалось, что мужчина застрелил 20-летнего кассира на автозаправке после того, как та попросила его надеть маску согласно действующим в связи пандемией правилам. Немца задержали следующим утром. Местные СМИ выяснили по его аккаунтам в соцсетях, в частности, в Telegram, что он разделяет идеи ковид-диссидентов, а в чатах таких диссидентов некоторые активисты оправдывали или даже приветствовали убийство.