Рейтинг@Mail.ru
Жителя Германии приговорили к пожизненному за убийство кассира из-за маски - РИА Новости, 13.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220913/ubiystvo-1816488521.html
Жителя Германии приговорили к пожизненному за убийство кассира из-за маски
Жителя Германии приговорили к пожизненному за убийство кассира из-за маски - РИА Новости, 13.09.2022
Жителя Германии приговорили к пожизненному за убийство кассира из-за маски
Жителя ФРГ приговорили к пожизненному заключению за убийство 20-летней кассира на заправке в сентябре прошлого года, инцидент произошел из-за отказа девушки... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T14:41
2022-09-13T15:26
в мире
германия
рейнланд-пфальц
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816503523_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f018cd4b0a4207f3788697aa121f4d6a.jpg
БЕРЛИН, 13 сен - РИА Новости. Жителя ФРГ приговорили к пожизненному заключению за убийство 20-летней кассира на заправке в сентябре прошлого года, инцидент произошел из-за отказа девушки продать пиво мужчине без маски, сообщает немецкое информагентство dpa.Убийство произошло 18 сентября 2021 года на автозаправочной станции в Идар-Оберштайне федеральной земли Рейнланд-Пфальц."Обвиняемый был приговорен к пожизненному заключению. В своем вердикте во вторник региональный суд Бад-Кройцнаха расценил совершенное действие как убийство и, таким образом, выполнил требование прокуратуры", - сообщило агентство.Адвокаты обвиняемого ранее выступали за непредумышленное убийство и снижение степени вины обвиняемого в связи с тем, что в момент стрельбы у него в крови было около двух промилле алкоголя.Сам обвиняемый, по данным агентства, признался, что купил пистолет дома, разозлившись на то, что молодая кассир не захотела продать ему пиво без маски, и во время следующего посещения заправки нажал на курок. Его слова подтвердили видеозаписи преступления. Лицензии на оружие у него не было. Мать 20-летней жертвы участвовала в судебном процессе.Ранее сообщалось, что мужчина застрелил 20-летнего кассира на автозаправке после того, как та попросила его надеть маску согласно действующим в связи пандемией правилам. Немца задержали следующим утром. Местные СМИ выяснили по его аккаунтам в соцсетях, в частности, в Telegram, что он разделяет идеи ковид-диссидентов, а в чатах таких диссидентов некоторые активисты оправдывали или даже приветствовали убийство.
https://ria.ru/20210904/aplodismenty-1748722075.html
https://ria.ru/20211124/krasnodar-1760491975.html
германия
рейнланд-пфальц
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816503523_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_8e3947362c391cb62cc8bd1ba7b0b8ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, рейнланд-пфальц, коронавирус covid-19
В мире, Германия, Рейнланд-Пфальц, Коронавирус COVID-19
14:41 13.09.2022 (обновлено: 15:26 13.09.2022)
 
Жителя Германии приговорили к пожизненному за убийство кассира из-за маски

Жителю Германии дали пожизненное за убийство кассира после скандала из-за отсутствия маски

© AFP 2022 / Thomas Frey / POOLПодсудимый, которого обвиняют в убийстве 20-летней кассира на заправке, в суде Бад-Кройцнаха. 13 сентября 2022
Подсудимый, которого обвиняют в убийстве 20-летней кассира на заправке, в суде Бад-Кройцнаха. 13 сентября 2022 - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© AFP 2022 / Thomas Frey / POOL
Подсудимый, которого обвиняют в убийстве 20-летней кассира на заправке, в суде Бад-Кройцнаха. 13 сентября 2022
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 13 сен - РИА Новости. Жителя ФРГ приговорили к пожизненному заключению за убийство 20-летней кассира на заправке в сентябре прошлого года, инцидент произошел из-за отказа девушки продать пиво мужчине без маски, сообщает немецкое информагентство dpa.
Убийство произошло 18 сентября 2021 года на автозаправочной станции в Идар-Оберштайне федеральной земли Рейнланд-Пфальц.
"Обвиняемый был приговорен к пожизненному заключению. В своем вердикте во вторник региональный суд Бад-Кройцнаха расценил совершенное действие как убийство и, таким образом, выполнил требование прокуратуры", - сообщило агентство.
Адвокаты обвиняемого ранее выступали за непредумышленное убийство и снижение степени вины обвиняемого в связи с тем, что в момент стрельбы у него в крови было около двух промилле алкоголя.
Дебоширку выводят из самолета под аплодисменты
4 сентября 2021, 21:41
Устроившую дебош россиянку вывели из самолета под аплодисменты
Сам обвиняемый, по данным агентства, признался, что купил пистолет дома, разозлившись на то, что молодая кассир не захотела продать ему пиво без маски, и во время следующего посещения заправки нажал на курок. Его слова подтвердили видеозаписи преступления. Лицензии на оружие у него не было. Мать 20-летней жертвы участвовала в судебном процессе.
Ранее сообщалось, что мужчина застрелил 20-летнего кассира на автозаправке после того, как та попросила его надеть маску согласно действующим в связи пандемией правилам. Немца задержали следующим утром. Местные СМИ выяснили по его аккаунтам в соцсетях, в частности, в Telegram, что он разделяет идеи ковид-диссидентов, а в чатах таких диссидентов некоторые активисты оправдывали или даже приветствовали убийство.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
24 ноября 2021, 12:23Распространение коронавируса
В Краснодаре ищут женщину, устроившую скандал на просьбу надеть маску
 
В миреГерманияРейнланд-ПфальцКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала