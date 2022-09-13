https://ria.ru/20220913/turpotok-1816440692.html

Догузова рассказала о снижении турпотока из России в Европу

Догузова рассказала о снижении турпотока из России в Европу - РИА Новости, 13.09.2022

Догузова рассказала о снижении турпотока из России в Европу

Турпоток из России в Европу по итогам 2022 года будет в 15 раз ниже, чем в допандемийном 2019 году, составит порядка 1 миллиона человек, заявила журналистам в... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T12:46

2022-09-13T12:46

2022-09-13T12:51

туризм

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зарина догузова

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европа

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

туризм

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Турпоток из России в Европу по итогам 2022 года будет в 15 раз ниже, чем в допандемийном 2019 году, составит порядка 1 миллиона человек, заявила журналистам в кулуарах международного форума-выставки по туризму "Отдых" глава Ростуризма Зарина Догузова."Большинство европейских стран буквально только сняли пандемийные ограничения, то есть практически все эти годы въехать на территории этих стран с туристическими целями было нельзя. Поэтому говорить сейчас о каком-то критическом падении не приходится. Падение сохранится по сути на том же уровне, каким оно было в эти годы. Если в 2019 году, до пандемии, у нас ежегодно отдыхало порядка 15 миллионов человек в европейских странах, то в этом году турпоток составит в своем максимуме порядка 1 миллиона, то есть падение практически в 15 раз", - сказала Догузова.Она пояснила, что в связи с этим решение некоторых стран ЕС закрыть с 19 сентября въезд для граждан РФ практически не скажется на них, также как и остановка с 12 сентября действия соглашения об упрощенном визовом режиме."В эти пандемийные годы туристические обмены с европейскими странами были практически на низком уровне. Падение составило 95%, поэтому эти изменения почувствует не такое большое количество людей. Если говорить о запрете на въезд, то речь идет о странах Восточной Европы, если говорить про западноевропейские страны, то они не запрещают въезд для наших граждан на территорию своей страны", - уточнила Догузова."Но в целом скажу, что такие недружественные шаги со стороны европейских стран вызывают сожаление, тем более, что российские туристы оставляли миллиарды долларов в экономиках европейских стран", - добавила она.В начале сентября на полях ВЭФ в интервью РИА Новости Догузова сообщала, что придерживается позиции не отвечать зеркально на санкции ЕС в отношении российских туристов, наоборот, Россия готова принять путешественников из Европы.С 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией, новый визовый режим предусматривает возможность выдачи визы гражданину РФ для посещения конкретной страны ЕС без доступа в шенгенское пространство.

https://ria.ru/20220913/vizy-1816434572.html

https://ria.ru/20220913/rossiya-1816416763.html

https://ria.ru/20220913/viza-1816414673.html

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новости - туризм, зарина догузова, россия, европа, федеральное агентство по туризму (ростуризм), туризм