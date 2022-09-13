https://ria.ru/20220913/tseny-1816613492.html

Глава Chevron призвал американцев готовиться к росту цен на газ

Глава Chevron призвал американцев готовиться к росту цен на газ - РИА Новости, 13.09.2022

Глава Chevron призвал американцев готовиться к росту цен на газ

Цены на природный газ в США предстоящей зимой могут оказаться значительно выше нынешних значений, заявил председатель совета директоров одной из крупнейших в... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T23:36

2022-09-13T23:36

2022-09-13T23:36

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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Цены на природный газ в США предстоящей зимой могут оказаться значительно выше нынешних значений, заявил председатель совета директоров одной из крупнейших в США нефтяных корпораций Chevron Майк Вирт."Признаю, что высокие цены на энергоносители вызывают сложности у потребителей. Именно поэтому мы говорили о росте производства для увеличения поставок на рынки", - добавил топ-менеджер.Он не ожидает повышения стоимости в объемах, сравнимых с ростом цен на европейских рынках."Цены (в Европе) уже значительно выше по сравнению с историческими значениями и со всем остальным миром. Мы видим, как это влияет на европейскую экономику, и я полагаю, что Европа движется в сторону рецессии", - отметил Вирт.

https://ria.ru/20220913/katastrofa-1816545139.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша, европа, chevron , в мире