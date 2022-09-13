Глава Chevron призвал американцев готовиться к росту цен на газ
Глава Chevron Вирт: цены на газ в США зимой могут оказаться значительно выше нынешних
© AP Photo / Cliff OwenТерминал для отгрузки сжиженного природного газа в штате Мэриленд, США
© AP Photo / Cliff Owen
Терминал для отгрузки сжиженного природного газа в штате Мэриленд, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Цены на природный газ в США предстоящей зимой могут оказаться значительно выше нынешних значений, заявил председатель совета директоров одной из крупнейших в США нефтяных корпораций Chevron Майк Вирт.
"Определенно существует риск того, что расходы (потребителей) пойдут вверх. Цены могут оказаться значительно выше", - заявил Вирт CNN.
"Признаю, что высокие цены на энергоносители вызывают сложности у потребителей. Именно поэтому мы говорили о росте производства для увеличения поставок на рынки", - добавил топ-менеджер.
Он не ожидает повышения стоимости в объемах, сравнимых с ростом цен на европейских рынках.
"Цены (в Европе) уже значительно выше по сравнению с историческими значениями и со всем остальным миром. Мы видим, как это влияет на европейскую экономику, и я полагаю, что Европа движется в сторону рецессии", - отметил Вирт.