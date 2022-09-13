Рейтинг@Mail.ru
Глава Chevron призвал американцев готовиться к росту цен на газ - РИА Новости, 13.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220913/tseny-1816613492.html
Глава Chevron призвал американцев готовиться к росту цен на газ
Глава Chevron призвал американцев готовиться к росту цен на газ - РИА Новости, 13.09.2022
Глава Chevron призвал американцев готовиться к росту цен на газ
Цены на природный газ в США предстоящей зимой могут оказаться значительно выше нынешних значений, заявил председатель совета директоров одной из крупнейших в... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T23:36
2022-09-13T23:36
экономика
сша
европа
chevron
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787979963_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_d869577dce798d8a5124138614f88e7a.jpg
ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Цены на природный газ в США предстоящей зимой могут оказаться значительно выше нынешних значений, заявил председатель совета директоров одной из крупнейших в США нефтяных корпораций Chevron Майк Вирт."Признаю, что высокие цены на энергоносители вызывают сложности у потребителей. Именно поэтому мы говорили о росте производства для увеличения поставок на рынки", - добавил топ-менеджер.Он не ожидает повышения стоимости в объемах, сравнимых с ростом цен на европейских рынках."Цены (в Европе) уже значительно выше по сравнению с историческими значениями и со всем остальным миром. Мы видим, как это влияет на европейскую экономику, и я полагаю, что Европа движется в сторону рецессии", - отметил Вирт.
https://ria.ru/20220913/katastrofa-1816545139.html
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787979963_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_836f14379aac517aca0c0a51bd219ce4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, европа, chevron , в мире
Экономика, США, Европа, Chevron , В мире
23:36 13.09.2022
 
Глава Chevron призвал американцев готовиться к росту цен на газ

Глава Chevron Вирт: цены на газ в США зимой могут оказаться значительно выше нынешних

© AP Photo / Cliff OwenТерминал для отгрузки сжиженного природного газа в штате Мэриленд, США
Терминал для отгрузки сжиженного природного газа в штате Мэриленд, США - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© AP Photo / Cliff Owen
Терминал для отгрузки сжиженного природного газа в штате Мэриленд, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Цены на природный газ в США предстоящей зимой могут оказаться значительно выше нынешних значений, заявил председатель совета директоров одной из крупнейших в США нефтяных корпораций Chevron Майк Вирт.
"Определенно существует риск того, что расходы (потребителей) пойдут вверх. Цены могут оказаться значительно выше", - заявил Вирт CNN.
"Признаю, что высокие цены на энергоносители вызывают сложности у потребителей. Именно поэтому мы говорили о росте производства для увеличения поставок на рынки", - добавил топ-менеджер.
Он не ожидает повышения стоимости в объемах, сравнимых с ростом цен на европейских рынках.
"Цены (в Европе) уже значительно выше по сравнению с историческими значениями и со всем остальным миром. Мы видим, как это влияет на европейскую экономику, и я полагаю, что Европа движется в сторону рецессии", - отметил Вирт.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
17:02
В США назвали планы ограничить цены на российское сырье безрассудством
 
ЭкономикаСШАЕвропаChevronВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала