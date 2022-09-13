https://ria.ru/20220913/tseny-1816567445.html

ЕК предложит меры для снижения цен в ЕС

ЕК предложит меры для снижения цен в ЕС - РИА Новости, 13.09.2022

ЕК предложит меры для снижения цен в ЕС

Еврокомиссия в среду предложит ряд мер в сфере энергетики, лимит цен на закупки российского трубопроводного газа требует дополнительной проработки, сказала... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T18:23

2022-09-13T18:23

2022-09-13T18:43

экономика

цены на нефть

россия

еврокомиссия

евросоюз

группа газ

кадри симсон

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:0:3196:1797_1920x0_80_0_0_76701a332682f94c24f271c4b6c68d2f.jpg

БРЮССЕЛЬ, 13 сен - РИА Новости. Еврокомиссия в среду предложит ряд мер в сфере энергетики, лимит цен на закупки российского трубопроводного газа требует дополнительной проработки, сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, выступая на пленарной сессии Европарламента."Завтра мы представим предложения", - сказала она.Симсон назвала меры, которые будут содержаться в этом предложении. Среди них установление обязательной для достижения цели по снижению потребления электричества в пиковые часы, лимиты на доходы компаний, производящих электроэнергию с низкими затратами, взносы от нефтяных, газовых и угольных компаний, которые также получают "огромные неожиданные прибыли" на фоне высоких цен, рассказала она."Это основные идеи, над которыми мы работаем… Мы продолжим оценивать, могут или нет другие меры снизить цены, гарантируя поставки. При том, что ограничение цены на импорт российского трубопроводного газа могло бы способствовать дальнейшему решению текущих манипуляций с предложением и ценами, необходимо больше работы для оценки возможного негативного влияния на некоторые страны-члены", - добавила еврокомиссар.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220913/bezhentsy-1816560079.html

https://ria.ru/20220913/ekonomiya-1816528612.html

россия

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, россия, еврокомиссия, евросоюз, группа газ, кадри симсон, украина, европа, владимир путин, европарламент, санкции в отношении россии