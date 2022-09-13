https://ria.ru/20220913/tseny-1816377106.html
"Дешевле не будет, и это надолго": в Польше испугались резкого роста цен
"Дешевле не будет, и это надолго": в Польше испугались резкого роста цен - РИА Новости, 13.09.2022
"Дешевле не будет, и это надолго": в Польше испугались резкого роста цен
Жителям Польши придется привыкнуть к увеличивающимся ценам на самые необходимые товары, заявили порталу Onet.pl местные эксперты. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T09:06
2022-09-13T09:06
2022-09-13T12:42
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Жителям Польши придется привыкнуть к увеличивающимся ценам на самые необходимые товары, заявили порталу Onet.pl местные эксперты.Он напомнил, что на цены в магазинах повлияли нарушение цепочек поставок и энергетический кризис.Специалисты сошлись во мнении, что в ближайшее время базовые продукты питания, как правило, будут становиться только дороже. Как ранее сообщали исследовательский центр UCE Research и Высшая банковская школа, в августе цены в магазинах выросли в среднем на 23,7%. Подорожали все 12 проанализированных категорий продуктов, и во всех категориях отмечался двузначный рост цен.Экономист из Высшей банковской школы во Вроцлаве доктор Томаш Копысяньский возложил вину за подорожание жиров, муки, сахара, круп и мяса на польские власти. По его мнению, они не только отказались де-факто от финансирования Евросоюза, но и сами поддерживают инфляцию, спровоцировавшую массовое повышение цен.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Кроме того, в США и европейских государствах началась рекордная за десятилетия инфляция.
https://ria.ru/20220912/polsha-1816108739.html
https://ria.ru/20220911/miting-1816020124.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, польша, вроцлав, москва, в мире
Экономика, Цены на нефть, Польша, Вроцлав, Москва, В мире
09:06 13.09.2022 (обновлено: 12:42 13.09.2022)
"Дешевле не будет, и это надолго": в Польше испугались резкого роста цен
Onet.pl: полякам придется привыкать к подорожанию самых необходимых продуктов питания