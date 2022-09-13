https://ria.ru/20220913/tseny-1816377106.html

"Дешевле не будет, и это надолго": в Польше испугались резкого роста цен

"Дешевле не будет, и это надолго": в Польше испугались резкого роста цен - РИА Новости, 13.09.2022

"Дешевле не будет, и это надолго": в Польше испугались резкого роста цен

Жителям Польши придется привыкнуть к увеличивающимся ценам на самые необходимые товары, заявили порталу Onet.pl местные эксперты. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T09:06

2022-09-13T09:06

2022-09-13T12:42

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Жителям Польши придется привыкнуть к увеличивающимся ценам на самые необходимые товары, заявили порталу Onet.pl местные эксперты.Он напомнил, что на цены в магазинах повлияли нарушение цепочек поставок и энергетический кризис.Специалисты сошлись во мнении, что в ближайшее время базовые продукты питания, как правило, будут становиться только дороже. Как ранее сообщали исследовательский центр UCE Research и Высшая банковская школа, в августе цены в магазинах выросли в среднем на 23,7%. Подорожали все 12 проанализированных категорий продуктов, и во всех категориях отмечался двузначный рост цен.Экономист из Высшей банковской школы во Вроцлаве доктор Томаш Копысяньский возложил вину за подорожание жиров, муки, сахара, круп и мяса на польские власти. По его мнению, они не только отказались де-факто от финансирования Евросоюза, но и сами поддерживают инфляцию, спровоцировавшую массовое повышение цен.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Кроме того, в США и европейских государствах началась рекордная за десятилетия инфляция.

https://ria.ru/20220912/polsha-1816108739.html

https://ria.ru/20220911/miting-1816020124.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

экономика, цены на нефть, польша, вроцлав, москва, в мире