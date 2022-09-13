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"Дешевле не будет, и это надолго": в Польше испугались резкого роста цен - РИА Новости, 13.09.2022
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"Дешевле не будет, и это надолго": в Польше испугались резкого роста цен
"Дешевле не будет, и это надолго": в Польше испугались резкого роста цен - РИА Новости, 13.09.2022
"Дешевле не будет, и это надолго": в Польше испугались резкого роста цен
Жителям Польши придется привыкнуть к увеличивающимся ценам на самые необходимые товары, заявили порталу Onet.pl местные эксперты. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T09:06
2022-09-13T12:42
экономика
цены на нефть
польша
вроцлав
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в мире
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Жителям Польши придется привыкнуть к увеличивающимся ценам на самые необходимые товары, заявили порталу Onet.pl местные эксперты.Он напомнил, что на цены в магазинах повлияли нарушение цепочек поставок и энергетический кризис.Специалисты сошлись во мнении, что в ближайшее время базовые продукты питания, как правило, будут становиться только дороже. Как ранее сообщали исследовательский центр UCE Research и Высшая банковская школа, в августе цены в магазинах выросли в среднем на 23,7%. Подорожали все 12 проанализированных категорий продуктов, и во всех категориях отмечался двузначный рост цен.Экономист из Высшей банковской школы во Вроцлаве доктор Томаш Копысяньский возложил вину за подорожание жиров, муки, сахара, круп и мяса на польские власти. По его мнению, они не только отказались де-факто от финансирования Евросоюза, но и сами поддерживают инфляцию, спровоцировавшую массовое повышение цен.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Кроме того, в США и европейских государствах началась рекордная за десятилетия инфляция.
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экономика, цены на нефть, польша, вроцлав, москва, в мире
Экономика, Цены на нефть, Польша, Вроцлав, Москва, В мире
09:06 13.09.2022 (обновлено: 12:42 13.09.2022)
 
"Дешевле не будет, и это надолго": в Польше испугались резкого роста цен

Onet.pl: полякам придется привыкать к подорожанию самых необходимых продуктов питания

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкТорговые полки в продуктовом магазине в Варшаве
Торговые полки в продуктовом магазине в Варшаве - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Торговые полки в продуктовом магазине в Варшаве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Жителям Польши придется привыкнуть к увеличивающимся ценам на самые необходимые товары, заявили порталу Onet.pl местные эксперты.

"Погода играет против отечественного производителя растительных жиров. В случае с продуктами животного происхождения наблюдается рост стоимости кормов, энергии, топлива, труда и кредитов. Это тенденция, наблюдаемая по крайней мере в течение года, которая в последнее время ускоряется. Для потребителей это плохая новость. Дешевле не будет, и это надолго, потому что причины роста цен не исчезают", — пояснил бывший гендиректор Польской организации по торговле и дистрибуции доктор Анджей Мария Фалиньский.

Он напомнил, что на цены в магазинах повлияли нарушение цепочек поставок и энергетический кризис.
Специалисты сошлись во мнении, что в ближайшее время базовые продукты питания, как правило, будут становиться только дороже. Как ранее сообщали исследовательский центр UCE Research и Высшая банковская школа, в августе цены в магазинах выросли в среднем на 23,7%. Подорожали все 12 проанализированных категорий продуктов, и во всех категориях отмечался двузначный рост цен.
Варшава - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября, 10:32
Цены в польских магазинах выросли почти на 24 процента, сообщили аналитики
Экономист из Высшей банковской школы во Вроцлаве доктор Томаш Копысяньский возложил вину за подорожание жиров, муки, сахара, круп и мяса на польские власти. По его мнению, они не только отказались де-факто от финансирования Евросоюза, но и сами поддерживают инфляцию, спровоцировавшую массовое повышение цен.

"Желательно, чтобы правительство переключилось с раздачи денег на экономику. Так оно только подливает масло в инфляционный огонь. А могло бы сосредоточиться на использовании этих средств для обеспечения поставок стратегических продуктов. Это лучше сбалансировало бы рынок и способствовало бы снижению цен", — прокомментировал он ситуацию.

Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Кроме того, в США и европейских государствах началась рекордная за десятилетия инфляция.
Санкции разрушают Европу: митинг в Вене против роста цен на электроэнергию - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
11 сентября, 17:14
"Санкции разрушают Европу": митинг в Вене против роста цен В столице Австрии прошел многотысячный митинг против роста цен на энергоносители и инфляции. Люди призывают открыть "Северный поток" и прекратить санкции против России. "Санкции не имеют нужного эффекта, они только разрушают Европу", – заявил лидер движения "Фэрденкен" и организатор митинга Ханнес Брейча.
 
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