https://ria.ru/20220913/trolleybus-1816490828.html
В Воронеже троллейбус провалился в яму на дороге
В Воронеже троллейбус провалился в яму на дороге - РИА Новости, 13.09.2022
В Воронеже троллейбус провалился в яму на дороге
Троллейбус провалился в яму на проезжей части в Воронеже, в результате происшествия никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД РФ по региону. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T14:48
2022-09-13T14:48
2022-09-13T16:05
происшествия
воронеж
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВОРОНЕЖ, 13 сен - РИА Новости. Троллейбус провалился в яму на проезжей части в Воронеже, в результате происшествия никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД РФ по региону.В результате дождя, который в Воронеже идет второй день, затопило множество городских улиц. Ливневки с потоками воды не справляются, на некоторых участках оказалось разрушено дорожное покрытие."В 8.30 (мск), улица Циолковского, 9. Водитель троллейбуса, маршрут 11, мужчина 1966 года рождения, двигался с улицы Ленинградской в сторону Ленинского проспекта. В результате произошёл обвал грунта, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. По данным Telegram-каналов, ранее на этом участке работали коммунальные службы, после окончания работ участок "просто засыпали щебенкой", а во время дождей его размыло.Три месяца назад в Воронеже произошел похожий случай. После сильного дождя под маршрутным автобусом на улице Краснознаменная провалился асфальт. В результате ДТП автобус получил механические повреждения, водитель и пассажиры не пострадали.
https://ria.ru/20211220/yama-1764522505.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Воронеж, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
14:48 13.09.2022 (обновлено: 16:05 13.09.2022)
В Воронеже троллейбус провалился в яму на дороге
В Воронеже троллейбус провалился в яму на проезжей части, никто не пострадал
ВОРОНЕЖ, 13 сен - РИА Новости. Троллейбус провалился в яму на проезжей части в Воронеже, в результате происшествия никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД РФ по региону.
В результате дождя, который в Воронеже идет второй день, затопило множество городских улиц. Ливневки с потоками воды не справляются, на некоторых участках оказалось разрушено дорожное покрытие.
"В 8.30 (мск), улица Циолковского, 9. Водитель троллейбуса, маршрут 11, мужчина 1966 года рождения, двигался с улицы Ленинградской в сторону Ленинского проспекта. В результате произошёл обвал грунта, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства. По данным Telegram-каналов, ранее на этом участке работали коммунальные службы, после окончания работ участок "просто засыпали щебенкой", а во время дождей его размыло.
Три месяца назад в Воронеже произошел похожий случай. После сильного дождя под маршрутным автобусом на улице Краснознаменная провалился асфальт. В результате ДТП автобус получил механические повреждения, водитель и пассажиры не пострадали.