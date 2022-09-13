https://ria.ru/20220913/trokhin-1816524040.html

Отряды "ЛизаАлерт" ищут пропавшего в Москве бывшего пензенского чиновника

Отряды "ЛизаАлерт" ищут пропавшего в Москве бывшего пензенского чиновника - РИА Новости, 13.09.2022

Отряды "ЛизаАлерт" ищут пропавшего в Москве бывшего пензенского чиновника

Отряды "ЛизаАлерт" начали поиски пропавшего в Москве председателя правления ассоциации "Совет муниципальных образований Пензенской области" Василия Трохина,... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T16:08

2022-09-13T16:08

2022-09-13T17:00

происшествия

москва

поисковый отряд "лиза алерт"

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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Отряды "ЛизаАлерт" начали поиски пропавшего в Москве председателя правления ассоциации "Совет муниципальных образований Пензенской области" Василия Трохина, рассказала пресс-служба организации РИА Новости.Ранее Telegram-каналы распространили информацию о том, что Трохин пропал в Москве и перестал выходить на связь."У нас идет опрос возможных свидетелей, мы подключили систему репостов. У нас есть группа репостов – она распространяет ориентировки. У нас есть информация, что человек пропал в Москве, соответственно мы в Москве распространяем информацию и собираем свидетельства", - рассказали в пресс-службе.В "ЛизаАлерт" отметили, что, возможно, для поиска пропавшего будет повторно организован штаб поиска."Ночью у нас был организован штаб поиска. Соответственно были проверены все свидетельства, которые мы получали. Сейчас задача закрывается автономными группами. Если нужно будет, будет организован повторно штаб поиска", - добавил собеседник РИА Новости.Представитель организации отметил, что группы "ЛизаАлерт" не обращают внимание на статус того или иного пропавшего человека и пытаются найти каждого."Мы работаем по стандартным алгоритмам, потому что, когда пропадает человек, нам не так важен статус, как просто жизнь человека: мы стараемся найти каждого", - добавили в пресс-службе.Как сообщается на сайте пензенского регионального отделения "Единой России", 57-летний Трохин является членом партии с 2002 года, а в 2002-2015 годах был руководителем регионального исполкома ЕР. В 1998-2001 годах он занимал пост заместителя председателя правления Пензенского отделения Союза ветеранов Афганистана. В 2015-2020 годах работал заместителем председателя правительства Пензенской области.

https://ria.ru/20220906/poiski-1814846698.html

https://ria.ru/20220909/ubiystvo-1815614885.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, поисковый отряд "лиза алерт"