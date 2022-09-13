Рейтинг@Mail.ru
Отряды "ЛизаАлерт" ищут пропавшего в Москве бывшего пензенского чиновника - РИА Новости, 13.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220913/trokhin-1816524040.html
Отряды "ЛизаАлерт" ищут пропавшего в Москве бывшего пензенского чиновника
Отряды "ЛизаАлерт" ищут пропавшего в Москве бывшего пензенского чиновника - РИА Новости, 13.09.2022
Отряды "ЛизаАлерт" ищут пропавшего в Москве бывшего пензенского чиновника
Отряды "ЛизаАлерт" начали поиски пропавшего в Москве председателя правления ассоциации "Совет муниципальных образований Пензенской области" Василия Трохина,... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T16:08
2022-09-13T17:00
происшествия
москва
поисковый отряд "лиза алерт"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816525750_0:0:672:378_1920x0_80_0_0_a249173b5ec52cb0f47ea8b8bc28bc45.png
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Отряды "ЛизаАлерт" начали поиски пропавшего в Москве председателя правления ассоциации "Совет муниципальных образований Пензенской области" Василия Трохина, рассказала пресс-служба организации РИА Новости.Ранее Telegram-каналы распространили информацию о том, что Трохин пропал в Москве и перестал выходить на связь."У нас идет опрос возможных свидетелей, мы подключили систему репостов. У нас есть группа репостов – она распространяет ориентировки. У нас есть информация, что человек пропал в Москве, соответственно мы в Москве распространяем информацию и собираем свидетельства", - рассказали в пресс-службе.В "ЛизаАлерт" отметили, что, возможно, для поиска пропавшего будет повторно организован штаб поиска."Ночью у нас был организован штаб поиска. Соответственно были проверены все свидетельства, которые мы получали. Сейчас задача закрывается автономными группами. Если нужно будет, будет организован повторно штаб поиска", - добавил собеседник РИА Новости.Представитель организации отметил, что группы "ЛизаАлерт" не обращают внимание на статус того или иного пропавшего человека и пытаются найти каждого."Мы работаем по стандартным алгоритмам, потому что, когда пропадает человек, нам не так важен статус, как просто жизнь человека: мы стараемся найти каждого", - добавили в пресс-службе.Как сообщается на сайте пензенского регионального отделения "Единой России", 57-летний Трохин является членом партии с 2002 года, а в 2002-2015 годах был руководителем регионального исполкома ЕР. В 1998-2001 годах он занимал пост заместителя председателя правления Пензенского отделения Союза ветеранов Афганистана. В 2015-2020 годах работал заместителем председателя правительства Пензенской области.
https://ria.ru/20220906/poiski-1814846698.html
https://ria.ru/20220909/ubiystvo-1815614885.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816525750_45:0:642:448_1920x0_80_0_0_5609ef4407b238e966ead2349aa947fc.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, поисковый отряд "лиза алерт"
Происшествия, Москва, Поисковый отряд "Лиза Алерт"
16:08 13.09.2022 (обновлено: 17:00 13.09.2022)
 
Отряды "ЛизаАлерт" ищут пропавшего в Москве бывшего пензенского чиновника

Отряды "ЛизаАлерт" ищут пропавшего в Москве бывшего пензенского чиновника Василия Трохина

© Фото : Совет муниципальных образованийПредседатель правления ассоциации "Совет муниципальных образований Пензенской области" Василий Трохин
Председатель правления ассоциации Совет муниципальных образований Пензенской области Василий Трохин - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© Фото : Совет муниципальных образований
Председатель правления ассоциации "Совет муниципальных образований Пензенской области" Василий Трохин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Отряды "ЛизаАлерт" начали поиски пропавшего в Москве председателя правления ассоциации "Совет муниципальных образований Пензенской области" Василия Трохина, рассказала пресс-служба организации РИА Новости.
Ранее Telegram-каналы распространили информацию о том, что Трохин пропал в Москве и перестал выходить на связь.
"У нас идет опрос возможных свидетелей, мы подключили систему репостов. У нас есть группа репостов – она распространяет ориентировки. У нас есть информация, что человек пропал в Москве, соответственно мы в Москве распространяем информацию и собираем свидетельства", - рассказали в пресс-службе.
В "ЛизаАлерт" отметили, что, возможно, для поиска пропавшего будет повторно организован штаб поиска.
Поиск пропавших в лесной полосе
6 сентября, 14:34
Женщину с внуком, пропавших в Кузбассе при сборе грибов, нашли живыми
"Ночью у нас был организован штаб поиска. Соответственно были проверены все свидетельства, которые мы получали. Сейчас задача закрывается автономными группами. Если нужно будет, будет организован повторно штаб поиска", - добавил собеседник РИА Новости.
Представитель организации отметил, что группы "ЛизаАлерт" не обращают внимание на статус того или иного пропавшего человека и пытаются найти каждого.
"Мы работаем по стандартным алгоритмам, потому что, когда пропадает человек, нам не так важен статус, как просто жизнь человека: мы стараемся найти каждого", - добавили в пресс-службе.
Как сообщается на сайте пензенского регионального отделения "Единой России", 57-летний Трохин является членом партии с 2002 года, а в 2002-2015 годах был руководителем регионального исполкома ЕР. В 1998-2001 годах он занимал пост заместителя председателя правления Пензенского отделения Союза ветеранов Афганистана. В 2015-2020 годах работал заместителем председателя правительства Пензенской области.
В Красносулинском районе Ростовской области задержан подозреваемый в убийстве 14-летней девочки - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 12:20
Ростовскую школьницу, пропавшую два дня назад, нашли убитой
 
ПроисшествияМоскваПоисковый отряд "Лиза Алерт"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала