https://ria.ru/20220913/trassa-1816499648.html

Автотрассу "Северный обход Омска" построят по концессии

Автотрассу "Северный обход Омска" построят по концессии - РИА Новости, 13.09.2022

Автотрассу "Северный обход Омска" построят по концессии

Губернатор Омской области Александр Бурков подписал с Газпромбанком концессионное соглашение о строительстве автодороги "Северный обход Омска" общей стоимостью... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T15:13

2022-09-13T15:13

2022-09-13T15:13

омская область

омская область

экономика

иртыш (река)

омск

александр бурков

алексей белоусов

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ОМСК, 13 сен – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков подписал с Газпромбанком концессионное соглашение о строительстве автодороги "Северный обход Омска" общей стоимостью в 63,2 миллиарда рублей, сообщает во вторник облправительство.Концессионное соглашение касается проектирования, строительства и эксплуатации автомобильной дороги "Северный обход Омска". Подписи под документом поставили глава Омской области и заместитель председателя правления Газпромбанка Алексей Белоус."Сегодня мы даем старт еще одному крупнейшему инфраструктурному проекту региона. Газпромбанк готов вложить в него почти 20 миллиардов собственных средств. Строительство объездной трассы позволит решить ряд вопросов: уменьшить транспортную нагрузку на городские магистрали и тем самым снизить темпы ее износа из-за грузового трафика, а еще значительно сократить углеродный след в черте города", - заявил Бурков.Глава региона подчеркнул, что проект важен не только для отдельно взятой Омской области — это транспортная связь с Восточной и Центральной Сибирью, что стратегически важно для выстраивания новых логистических цепочек и развития регионального производства в условиях санкционного давления.Речь идет о строительстве четырехполосной трассы протяженностью 62,6 километра, которая свяжет два направления: "Омск-Тюмень" (федеральная автодорога 1Р-402) и "Омск-Новосибирск" (федеральная автодорога Р-254 "Иртыш"). В рамках проекта запланировано сооружение мостов через реки Иртыш и Омь, и более десятка путепроводов. Сделка будет структурирована на принципах концессии. При этом концессионером выступит компания "ИнфраГЧП-А" (входит в группу Газпромбанка), а концедентом — иинистерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области.Общие капитальные затраты оцениваются в 63,2 миллиарда рублей и финансируются капитальным грантом в размере 34,8 миллиарда рублей (предполагается обратиться за поддержкой в правительство России и привлечь средства федерального бюджета в размере 30,9 миллиарда рублей); региональный капитальный грант планируется в объеме 3,9 миллиарда рублей; а также кредитными средствами Газпромбанка на сумму 19,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20220909/trolleybusy-1815612521.html

https://ria.ru/20220907/omsk-1815278952.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

омская область, экономика, иртыш (река), омск, александр бурков, алексей белоусов