https://ria.ru/20220913/tragediya-1816359359.html

Германии предрекли "трагедию в пяти актах"

Германии предрекли "трагедию в пяти актах" - РИА Новости, 13.09.2022

Германии предрекли "трагедию в пяти актах"

Из-за энергетического кризиса немецкую экономику ожидают "трагедия в пяти актах" и рецессия, в которую она может "полностью погрузится", пишет издание Der... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T01:10

2022-09-13T01:10

2022-09-13T01:10

в мире

германия

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812373086_770:137:3229:1520_1920x0_80_0_0_a5f419946648e0ce63cf7b471585ea44.jpg

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Из-за энергетического кризиса немецкую экономику ожидают "трагедия в пяти актах" и рецессия, в которую она может "полностью погрузится", пишет издание Der Spiegel."Первые предприятия прекращают работу, потребление падает: немецкая экономика неудержимо скатывается в кризис, способный надолго ослабить страну. Это — трагедия в пяти актах. Тот, кто хочет понять, что грозит немецкой экономике, может поговорить с менеджерами из автомобильной отрасли или исследователями конъюнктуры, проштудировать данные об инфляции или курсы акций", - говорится в статье.Появляется все больше панических сообщений о разных предприятиях, поступающих из всех регионов страны, при этом главы концернов и лидеры профсоюзов "уже не скрывают своего страха"."Вопрос уже не в том, разразится ли кризис. Вопрос в том, насколько страшным он будет и как долго продлится. Это трагедия в пяти актах, и она начинается с шока от цены на энергию", - пишет Der Spiegel.Этот шок, как отмечает издание, испытали в первую очередь предприятия, сильнее других зависящие от электроэнергии и газа: производители бумаги, удобрений, стали. Эти предприятия "транслируют" рост цен другим секторам экономики: от промышленных концернов до предприятий среднего бизнеса, что является "вторым актом трагедии".Как правило, фирмам не остается другого выхода, кроме как переложить возросшие цены на потребителей, которые сейчас вынуждены "придерживать" деньги, чтобы оплатить ставшие вдруг огромными счета на электричество и газ."И тут поднимается занавес и начинается четвертый акт трагедии, имеющий все признаки экономической катастрофы: потребительский настрой еще никогда не был таким плохим за всю историю Федеративной республики", - подчеркивает Der Spiegel.В результате, как указывается в статье, сокращается потребление, первые предприятия прекращают работу, что означает, что рано или поздно начнет расти и безработица. "И вот теперь приглашаем на пятый акт экономической драмы! Для этого ужасного сценария есть определение, пробуждающее давно дремавшие страхи: рецессия. И похоже на то, что в самое ближайшее время страна в нее погрузится полностью", - резюмирует издание.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220912/promyshlennost-1816126721.html

https://ria.ru/20220912/srednevekove-1816346729.html

германия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, европа