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Ректора Херсонского госуниверситета Томилину отправят на лечение в Россию - РИА Новости, 13.09.2022
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Ректора Херсонского госуниверситета Томилину отправят на лечение в Россию
Ректора Херсонского госуниверситета Томилину отправят на лечение в Россию - РИА Новости, 13.09.2022
Ректора Херсонского госуниверситета Томилину отправят на лечение в Россию
Раненую при покушении ректора Херсонского государственного университета (ХГУ) Татьяну Томилину отправят на лечение в Россию, сообщает министерство... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T16:39
2022-09-13T16:39
россия
херсонская область
происшествия
в мире
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ХЕРСОН,13 сен – РИА Новости. Раненую при покушении ректора Херсонского государственного университета (ХГУ) Татьяну Томилину отправят на лечение в Россию, сообщает министерство здравоохранения Херсонской области в своем Telegram-канале.Накануне было совершено покушение на ректора Херсонского государственного университета Татьяну Томилину. Взрывное устройство было заложено в подъезде многоквартирного дома, где проживает Томилина.Ранее сообщалось, что при взрыве погиб охранник Томилиной.
https://ria.ru/20220913/delo-1816391656.html
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россия, херсонская область , происшествия, в мире
Россия, Херсонская область , Происшествия, В мире
16:39 13.09.2022
 
Ректора Херсонского госуниверситета Томилину отправят на лечение в Россию

Ректора Херсонского госуниверситета Томилину отправят на лечение в Россию после покушения

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ХЕРСОН,13 сен – РИА Новости. Раненую при покушении ректора Херсонского государственного университета (ХГУ) Татьяну Томилину отправят на лечение в Россию, сообщает министерство здравоохранения Херсонской области в своем Telegram-канале.
"Министерство здравоохранения Херсонской области совместно с Минздравом России в ближайшее время отправит ректора ХГУ на высокотехнологичное лечение в Российскую Федерацию", - заявил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.
Накануне было совершено покушение на ректора Херсонского государственного университета Татьяну Томилину. Взрывное устройство было заложено в подъезде многоквартирного дома, где проживает Томилина.
Ранее сообщалось, что при взрыве погиб охранник Томилиной.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
10:29
СК заведет дело после покушения на ректора Херсонского госуниверситета
 
РоссияХерсонская областьПроисшествияВ мире
 
 
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