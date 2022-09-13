https://ria.ru/20220913/tomilina-1816534049.html
Ректора Херсонского госуниверситета Томилину отправят на лечение в Россию
Ректора Херсонского госуниверситета Томилину отправят на лечение в Россию - РИА Новости, 13.09.2022
Ректора Херсонского госуниверситета Томилину отправят на лечение в Россию
Раненую при покушении ректора Херсонского государственного университета (ХГУ) Татьяну Томилину отправят на лечение в Россию, сообщает министерство... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T16:39
2022-09-13T16:39
2022-09-13T16:39
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ХЕРСОН,13 сен – РИА Новости. Раненую при покушении ректора Херсонского государственного университета (ХГУ) Татьяну Томилину отправят на лечение в Россию, сообщает министерство здравоохранения Херсонской области в своем Telegram-канале.Накануне было совершено покушение на ректора Херсонского государственного университета Татьяну Томилину. Взрывное устройство было заложено в подъезде многоквартирного дома, где проживает Томилина.Ранее сообщалось, что при взрыве погиб охранник Томилиной.
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россия, херсонская область , происшествия, в мире
Россия, Херсонская область , Происшествия, В мире
Ректора Херсонского госуниверситета Томилину отправят на лечение в Россию
Ректора Херсонского госуниверситета Томилину отправят на лечение в Россию после покушения