https://ria.ru/20220913/testirovanie-1816574537.html

Эксперт объяснила, почему выгодно тестирование на хромосомные патологии

Эксперт объяснила, почему выгодно тестирование на хромосомные патологии - РИА Новости, 13.09.2022

Эксперт объяснила, почему выгодно тестирование на хромосомные патологии

Внедрение неинвазивного тестирования плода на хромосомные нарушения стоит около двух десятков тысяч рублей за образец, но является экономически эффективным в... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T18:52

2022-09-13T18:52

2022-09-13T18:54

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Внедрение неинвазивного тестирования плода на хромосомные нарушения стоит около двух десятков тысяч рублей за образец, но является экономически эффективным в перспективе, рассказала РИА Новости доцент кафедры медицинской генетики Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО), медицинский директор ООО "Эвоген" Елена Баранова.Пока регионы рассчитывают свои возможности по бесплатному тестированию женщин с помощью неинвазивных пренатальных тестов, так как это будет финансироваться непосредственно из их бюджетов. При этом запрос от медиков на такое тестирование есть, отметила эксперт."С одной стороны, тест стоит пару десятков тысяч рублей, но эффективность его тоже довольно высока, потому что выявляются те хромосомные аномалии, которые не были бы выявлены другим образом", - рассказала Баранова.Она уточнила, что при выявлении тяжелых пороков развития или хромосомных аномалий у ребёнка, семья может принять решение прервать беременность или подготовиться к рождению "особого" ребенка.

https://ria.ru/20220913/beremennost-1816572617.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, беременность, здоровье, здоровье - общество