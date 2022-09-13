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Более 1000 зданий в Москве уже получают тепло - РИА Новости, 13.09.2022
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Более 1000 зданий в Москве уже получают тепло
Более 1000 зданий в Москве уже получают тепло - РИА Новости, 13.09.2022
Более 1000 зданий в Москве уже получают тепло
Более 1 тысячи зданий в Москве: детские сады, школы, медицинские и спортивные учреждения, уже получают тепло, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T13:55
2022-09-13T13:55
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
общество
жкх
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Более 1 тысячи зданий в Москве: детские сады, школы, медицинские и спортивные учреждения, уже получают тепло, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина, на прошлой неделе из-за резкого похолодания в городе досрочно начался отопительный сезон, в рамках которого приступили к включению отопления в социальных учреждениях. Это делается при поступлении соответствующей заявки от администрации, она отрабатывается в тот же день. В настоящее время тепло получают более 1 тысячи зданий - детские сады, школы, медицинские и спортивные учреждения", – заявил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.В сообщении отмечается, что система теплоснабжения столицы полностью готова к отопительному сезону. Решение о включении отопления в жилых домах и на других объектах будет приниматься городскими властями с учетом погодных условий и действующих нормативов.
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москва, петр бирюков, общество, жкх, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Общество, ЖКХ, Комплекс городского хозяйства Москвы
13:55 13.09.2022
 

Более 1000 зданий в Москве уже получают тепло

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкШкола в московском районе Капотня
Школа в московском районе Капотня - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Школа в московском районе Капотня. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Более 1 тысячи зданий в Москве: детские сады, школы, медицинские и спортивные учреждения, уже получают тепло, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина, на прошлой неделе из-за резкого похолодания в городе досрочно начался отопительный сезон, в рамках которого приступили к включению отопления в социальных учреждениях. Это делается при поступлении соответствующей заявки от администрации, она отрабатывается в тот же день. В настоящее время тепло получают более 1 тысячи зданий - детские сады, школы, медицинские и спортивные учреждения", – заявил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
В сообщении отмечается, что система теплоснабжения столицы полностью готова к отопительному сезону. Решение о включении отопления в жилых домах и на других объектах будет приниматься городскими властями с учетом погодных условий и действующих нормативов.
Кот в кресле у батареи - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 16:14Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Более 240 социальных учреждений в Москве получают тепло
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковОбществоЖКХКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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