https://ria.ru/20220913/teplo-1816470653.html
Более 1000 зданий в Москве уже получают тепло
Более 1000 зданий в Москве уже получают тепло - РИА Новости, 13.09.2022
Более 1000 зданий в Москве уже получают тепло
Более 1 тысячи зданий в Москве: детские сады, школы, медицинские и спортивные учреждения, уже получают тепло, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T13:55
2022-09-13T13:55
2022-09-13T13:55
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
общество
жкх
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Более 1 тысячи зданий в Москве: детские сады, школы, медицинские и спортивные учреждения, уже получают тепло, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина, на прошлой неделе из-за резкого похолодания в городе досрочно начался отопительный сезон, в рамках которого приступили к включению отопления в социальных учреждениях. Это делается при поступлении соответствующей заявки от администрации, она отрабатывается в тот же день. В настоящее время тепло получают более 1 тысячи зданий - детские сады, школы, медицинские и спортивные учреждения", – заявил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.В сообщении отмечается, что система теплоснабжения столицы полностью готова к отопительному сезону. Решение о включении отопления в жилых домах и на других объектах будет приниматься городскими властями с учетом погодных условий и действующих нормативов.
https://ria.ru/20220908/teplo-1815440640.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, общество, жкх, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Общество, ЖКХ, Комплекс городского хозяйства Москвы