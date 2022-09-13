https://ria.ru/20220913/teplo-1816470653.html

Более 1000 зданий в Москве уже получают тепло

Более 1000 зданий в Москве уже получают тепло - РИА Новости, 13.09.2022

Более 1000 зданий в Москве уже получают тепло

Более 1 тысячи зданий в Москве: детские сады, школы, медицинские и спортивные учреждения, уже получают тепло, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T13:55

2022-09-13T13:55

2022-09-13T13:55

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

общество

жкх

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Более 1 тысячи зданий в Москве: детские сады, школы, медицинские и спортивные учреждения, уже получают тепло, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина, на прошлой неделе из-за резкого похолодания в городе досрочно начался отопительный сезон, в рамках которого приступили к включению отопления в социальных учреждениях. Это делается при поступлении соответствующей заявки от администрации, она отрабатывается в тот же день. В настоящее время тепло получают более 1 тысячи зданий - детские сады, школы, медицинские и спортивные учреждения", – заявил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.В сообщении отмечается, что система теплоснабжения столицы полностью готова к отопительному сезону. Решение о включении отопления в жилых домах и на других объектах будет приниматься городскими властями с учетом погодных условий и действующих нормативов.

https://ria.ru/20220908/teplo-1815440640.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, петр бирюков, общество, жкх, комплекс городского хозяйства москвы