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ВСУ стягивают тяжелую технику в Запорожскую область - РИА Новости, 13.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220913/tekhnika-1816404562.html
ВСУ стягивают тяжелую технику в Запорожскую область
ВСУ стягивают тяжелую технику в Запорожскую область - РИА Новости, 13.09.2022
ВСУ стягивают тяжелую технику в Запорожскую область
Киевский режим стягивает тяжелую технику к линии соприкосновения в Запорожской области, ситуация напряженная, не исключены провокации, заявил представитель... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T11:08
2022-09-13T13:46
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Киевский режим стягивает тяжелую технику к линии соприкосновения в Запорожской области, ситуация напряженная, не исключены провокации, заявил представитель администрации региона Владимир Рогов в эфире Первого канала.О том, что украинские войска готовят большое наступление в районе Запорожской АЭС, Рогов сообщил накануне. По его словам, для этого ВСУ перебрасывают ракетное вооружение и артиллерию.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции. Это привело к постепенному вынужденному отключению всех шести энергоблоков, так как обстрелы могут привести к аварии.Российские войска уже пресекали попытку ВСУ направить диверсантов на атомный объект, несмотря на присутствие там сотрудников МАГАТЭ.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах начали работу новые администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.
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запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, В мире
11:08 13.09.2022 (обновлено: 13:46 13.09.2022)
 
ВСУ стягивают тяжелую технику в Запорожскую область

В запорожской ВГА сообщили о концентрации тяжелой техники ВСУ на линии соприкосновения

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинский танк
Украинский танк - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинский танк. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Киевский режим стягивает тяжелую технику к линии соприкосновения в Запорожской области, ситуация напряженная, не исключены провокации, заявил представитель администрации региона Владимир Рогов в эфире Первого канала.
"Вдоль всей линии боевого соприкосновения — если посмотреть на карту, это Степногорск, Новояковлевка, Орехов, Гуляйполе вплоть до Вольного Поля — фиксируется концентрация тяжелой вражеской техники. Мы видим: рассредотачиваются по всей линии боевого соприкосновения для того, чтобы, видимо, не было определено точки, в которую будет нанесен главный удар и контрнаступление", — пояснил чиновник.
О том, что украинские войска готовят большое наступление в районе Запорожской АЭС, Рогов сообщил накануне. По его словам, для этого ВСУ перебрасывают ракетное вооружение и артиллерию.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции. Это привело к постепенному вынужденному отключению всех шести энергоблоков, так как обстрелы могут привести к аварии.
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Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах начали работу новые администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.
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