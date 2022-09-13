https://ria.ru/20220913/tekhnika-1816404562.html

ВСУ стягивают тяжелую технику в Запорожскую область

ВСУ стягивают тяжелую технику в Запорожскую область - РИА Новости, 13.09.2022

ВСУ стягивают тяжелую технику в Запорожскую область

Киевский режим стягивает тяжелую технику к линии соприкосновения в Запорожской области, ситуация напряженная, не исключены провокации, заявил представитель... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T11:08

2022-09-13T11:08

2022-09-13T13:46

специальная военная операция на украине

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Киевский режим стягивает тяжелую технику к линии соприкосновения в Запорожской области, ситуация напряженная, не исключены провокации, заявил представитель администрации региона Владимир Рогов в эфире Первого канала.О том, что украинские войска готовят большое наступление в районе Запорожской АЭС, Рогов сообщил накануне. По его словам, для этого ВСУ перебрасывают ракетное вооружение и артиллерию.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции. Это привело к постепенному вынужденному отключению всех шести энергоблоков, так как обстрелы могут привести к аварии.Российские войска уже пресекали попытку ВСУ направить диверсантов на атомный объект, несмотря на присутствие там сотрудников МАГАТЭ.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах начали работу новые администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220913/liman-1816394137.html

https://ria.ru/20220913/zaklyuchennye-1816179998.html

запорожская область

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, в мире