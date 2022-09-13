https://ria.ru/20220913/teatr-1816489047.html

В Литве переименуют Русский драматический театр

В Литве переименуют Русский драматический театр - РИА Новости, 13.09.2022

В Литве переименуют Русский драматический театр

Русский драматический театр в Вильнюсе будет переименован в Вильнюсский старый театр, сообщила во вторник пресс-служба министерства культуры Литвы. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T14:43

2022-09-13T14:43

2022-09-13T19:04

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Русский драматический театр в Вильнюсе будет переименован в Вильнюсский старый театр, сообщила во вторник пресс-служба министерства культуры Литвы."Указом министра культуры Симонаса Кайриса название Русского драматического театра Литвы будет изменено на Вильнюсский старый театр", - говорится в сообщении.Отмечается, что в мае по указанию министра культуры была создана рабочая группа, которая представила министру рекомендации по переименованию. "Рабочая группа акцентировала, что играющая на русском языке театральная труппа должна быть сохранена", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20220817/suda-1810300671.html

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литва, вильнюс, новости культуры