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В Литве переименуют Русский драматический театр
В Литве переименуют Русский драматический театр - РИА Новости, 13.09.2022
В Литве переименуют Русский драматический театр
Русский драматический театр в Вильнюсе будет переименован в Вильнюсский старый театр, сообщила во вторник пресс-служба министерства культуры Литвы. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T14:43
2022-09-13T14:43
2022-09-13T19:04
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Русский драматический театр в Вильнюсе будет переименован в Вильнюсский старый театр, сообщила во вторник пресс-служба министерства культуры Литвы."Указом министра культуры Симонаса Кайриса название Русского драматического театра Литвы будет изменено на Вильнюсский старый театр", - говорится в сообщении.Отмечается, что в мае по указанию министра культуры была создана рабочая группа, которая представила министру рекомендации по переименованию. "Рабочая группа акцентировала, что играющая на русском языке театральная труппа должна быть сохранена", - добавили в министерстве.
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Культура, Литва, Вильнюс, Новости культуры
14:43 13.09.2022 (обновлено: 19:04 13.09.2022)
В Литве переименуют Русский драматический театр
Минкульт Литвы: Русский драматический театр переименуют в Вильнюсский старый театр