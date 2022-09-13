https://ria.ru/20220913/tayna-1816598098.html

Информация о смерти клиентов банков может стать налоговой тайной

Информация о смерти клиентов банков может стать налоговой тайной - РИА Новости, 13.09.2022

Информация о смерти клиентов банков может стать налоговой тайной

Депутат Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлев внесли в Госдуму законопроект об отнесении к налоговой тайне сведений о снятии с налогового учета физлиц в... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T21:01

2022-09-13T21:01

2022-09-13T21:01

экономика

анатолий аксаков

николай журавлев

россия

госдума рф

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Депутат Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлев внесли в Госдуму законопроект об отнесении к налоговой тайне сведений о снятии с налогового учета физлиц в связи с их смертью, которые поступают в банки от налоговых органов, следует из базы данных нижней палаты парламента.Законопроект позволит обеспечить реализацию механизма получения банками сведений о государственной регистрации смерти клиентов, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, в рамках межведомственного взаимодействия в целях оперативного и своевременного приостановления прижизненных операций по счетам (вкладам) умерших клиентов, поясняют разработчики."Принятие законопроекта позволит снизить риск совершения противоправных действий с денежными средствами умерших клиентов банков за счет сокращения срока получения банками юридически значимых сведений о смерти клиентов и наделения банков полномочиями по приостановлению прижизненных операций по счетам клиентов в связи с получением соответствующего уведомления от налоговых органов", - указывается в пояснительной записке.Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования, а его реализация, по оценке разработчиков, потребует выделения ФНС России из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований в сумме 42 миллиона 548,4 тысячи рублей.

https://ria.ru/20220801/nalogi-1806301521.html

https://ria.ru/20220501/dannye-1786453369.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, анатолий аксаков, николай журавлев, россия, госдума рф, федеральная налоговая служба (фнс россии)