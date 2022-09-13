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Информация о смерти клиентов банков может стать налоговой тайной - РИА Новости, 13.09.2022
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Информация о смерти клиентов банков может стать налоговой тайной
Информация о смерти клиентов банков может стать налоговой тайной - РИА Новости, 13.09.2022
Информация о смерти клиентов банков может стать налоговой тайной
Депутат Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлев внесли в Госдуму законопроект об отнесении к налоговой тайне сведений о снятии с налогового учета физлиц в... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T21:01
2022-09-13T21:01
экономика
анатолий аксаков
николай журавлев
россия
госдума рф
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Депутат Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлев внесли в Госдуму законопроект об отнесении к налоговой тайне сведений о снятии с налогового учета физлиц в связи с их смертью, которые поступают в банки от налоговых органов, следует из базы данных нижней палаты парламента.Законопроект позволит обеспечить реализацию механизма получения банками сведений о государственной регистрации смерти клиентов, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, в рамках межведомственного взаимодействия в целях оперативного и своевременного приостановления прижизненных операций по счетам (вкладам) умерших клиентов, поясняют разработчики."Принятие законопроекта позволит снизить риск совершения противоправных действий с денежными средствами умерших клиентов банков за счет сокращения срока получения банками юридически значимых сведений о смерти клиентов и наделения банков полномочиями по приостановлению прижизненных операций по счетам клиентов в связи с получением соответствующего уведомления от налоговых органов", - указывается в пояснительной записке.Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования, а его реализация, по оценке разработчиков, потребует выделения ФНС России из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований в сумме 42 миллиона 548,4 тысячи рублей.
https://ria.ru/20220801/nalogi-1806301521.html
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экономика, анатолий аксаков, николай журавлев, россия, госдума рф, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Анатолий Аксаков, Николай Журавлев, Россия, Госдума РФ, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
21:01 13.09.2022
 
Информация о смерти клиентов банков может стать налоговой тайной

Сведения о снятии с налогового учета в связи со смертью могут стать налоговой тайной

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкРабота межрайонной налоговой инспекции
Работа межрайонной налоговой инспекции - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Работа межрайонной налоговой инспекции. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Депутат Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлев внесли в Госдуму законопроект об отнесении к налоговой тайне сведений о снятии с налогового учета физлиц в связи с их смертью, которые поступают в банки от налоговых органов, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Законопроект позволит обеспечить реализацию механизма получения банками сведений о государственной регистрации смерти клиентов, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, в рамках межведомственного взаимодействия в целях оперативного и своевременного приостановления прижизненных операций по счетам (вкладам) умерших клиентов, поясняют разработчики.
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"Принятие законопроекта позволит снизить риск совершения противоправных действий с денежными средствами умерших клиентов банков за счет сокращения срока получения банками юридически значимых сведений о смерти клиентов и наделения банков полномочиями по приостановлению прижизненных операций по счетам клиентов в связи с получением соответствующего уведомления от налоговых органов", - указывается в пояснительной записке.
Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования, а его реализация, по оценке разработчиков, потребует выделения ФНС России из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований в сумме 42 миллиона 548,4 тысячи рублей.
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ЭкономикаАнатолий АксаковНиколай ЖуравлевРоссияГосдума РФФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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