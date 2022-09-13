https://ria.ru/20220913/tayna-1816598098.html
Информация о смерти клиентов банков может стать налоговой тайной
Информация о смерти клиентов банков может стать налоговой тайной - РИА Новости, 13.09.2022
Информация о смерти клиентов банков может стать налоговой тайной
Депутат Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлев внесли в Госдуму законопроект об отнесении к налоговой тайне сведений о снятии с налогового учета физлиц в... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T21:01
2022-09-13T21:01
2022-09-13T21:01
экономика
анатолий аксаков
николай журавлев
россия
госдума рф
федеральная налоговая служба (фнс россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759366596_0:0:3066:1726_1920x0_80_0_0_8e0de3fd9e1eab2ef1af31197047c41a.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Депутат Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлев внесли в Госдуму законопроект об отнесении к налоговой тайне сведений о снятии с налогового учета физлиц в связи с их смертью, которые поступают в банки от налоговых органов, следует из базы данных нижней палаты парламента.Законопроект позволит обеспечить реализацию механизма получения банками сведений о государственной регистрации смерти клиентов, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, в рамках межведомственного взаимодействия в целях оперативного и своевременного приостановления прижизненных операций по счетам (вкладам) умерших клиентов, поясняют разработчики."Принятие законопроекта позволит снизить риск совершения противоправных действий с денежными средствами умерших клиентов банков за счет сокращения срока получения банками юридически значимых сведений о смерти клиентов и наделения банков полномочиями по приостановлению прижизненных операций по счетам клиентов в связи с получением соответствующего уведомления от налоговых органов", - указывается в пояснительной записке.Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования, а его реализация, по оценке разработчиков, потребует выделения ФНС России из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований в сумме 42 миллиона 548,4 тысячи рублей.
https://ria.ru/20220801/nalogi-1806301521.html
https://ria.ru/20220501/dannye-1786453369.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759366596_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_22953cfb5d2bb2565c2a5299f8c0ea85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, анатолий аксаков, николай журавлев, россия, госдума рф, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Анатолий Аксаков, Николай Журавлев, Россия, Госдума РФ, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Информация о смерти клиентов банков может стать налоговой тайной
Сведения о снятии с налогового учета в связи со смертью могут стать налоговой тайной