https://ria.ru/20220913/tayfun-1816484217.html

В Приморье три села отрезаны от транспортного сообщения из-за тайфуна

В Приморье три села отрезаны от транспортного сообщения из-за тайфуна - РИА Новости, 13.09.2022

В Приморье три села отрезаны от транспортного сообщения из-за тайфуна

Три села в Ольгинском муниципальном округе Приморья остаются отрезанными от транспортного сообщения после тайфуна "Хинамнор", сообщил губернатор Олег Кожемяко. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T14:30

2022-09-13T14:30

2022-09-13T17:36

происшествия

жкх

олег кожемяко

ми-8 амтш

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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Три села в Ольгинском муниципальном округе Приморья остаются отрезанными от транспортного сообщения после тайфуна "Хинамнор", сообщил губернатор Олег Кожемяко.Режим ЧС из-за тайфуна "Хинамнор" введен в шести муниципалитетах Приморья. Кожемяко обратился к главе МЧС с просьбой ввести на территории края режим ЧС федерального уровня."Повреждены семь мостов, нет транспортного соображения с Михайловкой, Фурманово, Щербаковкой. Дорожные бригады двигаются от моста к мосту. В ближайшие дни сообщение наладят", - сообщил Кожемяко в своем Telegram-канале, добавив, что "все необходимое людям пока доставляем "воздухом", завтра опять будет работать Ми-8 МЧС России".Министерство транспорта региона добавляет, что 23 села остаются без телефонной и интернет-связи, в среду специалисты займутся ее восстановлением.Ранее сообщалось, что электроснабжение восстановлено в двух сёлах Ольгинского округа. Представитель краевого главка МЧС сообщил РИА Новости, что спасатели доставили в пострадавшие от тайфуна "Хинамнор" районы Приморья более 14 тонн гуманитарной помощи. Спасатели раздают людям продукты, помогают в расчистке улиц и придомовых территорий, откачке воды. Группировка спасателей усилена до 716 человек и 292 единиц техники. Гидрологическую обстановку отслеживают круглосуточно.

https://ria.ru/20220910/primore-1815817819.html

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происшествия, жкх, олег кожемяко, ми-8 амтш