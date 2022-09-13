14:30 13.09.2022 (обновлено: 17:36 13.09.2022)
В Приморье три села отрезаны от транспортного сообщения из-за тайфуна
Губернатор Кожемяко: три приморских села отрезаны от транспортного сообщения из-за тайфуна
Последствия тайфуна в Приморском крае. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Три села в Ольгинском муниципальном округе Приморья остаются отрезанными от транспортного сообщения после тайфуна "Хинамнор", сообщил губернатор Олег Кожемяко.
Режим ЧС из-за тайфуна "Хинамнор" введен в шести муниципалитетах Приморья. Кожемяко обратился к главе МЧС с просьбой ввести на территории края режим ЧС федерального уровня.
"Повреждены семь мостов, нет транспортного соображения с Михайловкой, Фурманово, Щербаковкой. Дорожные бригады двигаются от моста к мосту. В ближайшие дни сообщение наладят", - сообщил Кожемяко в своем Telegram-канале, добавив, что "все необходимое людям пока доставляем "воздухом", завтра опять будет работать Ми-8 МЧС России".
Министерство транспорта региона добавляет, что 23 села остаются без телефонной и интернет-связи, в среду специалисты займутся ее восстановлением.
Ранее сообщалось, что электроснабжение восстановлено в двух сёлах Ольгинского округа. Представитель краевого главка МЧС сообщил РИА Новости, что спасатели доставили в пострадавшие от тайфуна "Хинамнор" районы Приморья более 14 тонн гуманитарной помощи. Спасатели раздают людям продукты, помогают в расчистке улиц и придомовых территорий, откачке воды. Группировка спасателей усилена до 716 человек и 292 единиц техники. Гидрологическую обстановку отслеживают круглосуточно.
10 сентября, 08:55В Приморье восстановили электроснабжение семи сел после тайфуна