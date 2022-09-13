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В Приморье три села отрезаны от транспортного сообщения из-за тайфуна - РИА Новости, 13.09.2022
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В Приморье три села отрезаны от транспортного сообщения из-за тайфуна
В Приморье три села отрезаны от транспортного сообщения из-за тайфуна - РИА Новости, 13.09.2022
В Приморье три села отрезаны от транспортного сообщения из-за тайфуна
Три села в Ольгинском муниципальном округе Приморья остаются отрезанными от транспортного сообщения после тайфуна "Хинамнор", сообщил губернатор Олег Кожемяко. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T14:30
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происшествия
жкх
олег кожемяко
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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Три села в Ольгинском муниципальном округе Приморья остаются отрезанными от транспортного сообщения после тайфуна "Хинамнор", сообщил губернатор Олег Кожемяко.Режим ЧС из-за тайфуна "Хинамнор" введен в шести муниципалитетах Приморья. Кожемяко обратился к главе МЧС с просьбой ввести на территории края режим ЧС федерального уровня."Повреждены семь мостов, нет транспортного соображения с Михайловкой, Фурманово, Щербаковкой. Дорожные бригады двигаются от моста к мосту. В ближайшие дни сообщение наладят", - сообщил Кожемяко в своем Telegram-канале, добавив, что "все необходимое людям пока доставляем "воздухом", завтра опять будет работать Ми-8 МЧС России".Министерство транспорта региона добавляет, что 23 села остаются без телефонной и интернет-связи, в среду специалисты займутся ее восстановлением.Ранее сообщалось, что электроснабжение восстановлено в двух сёлах Ольгинского округа. Представитель краевого главка МЧС сообщил РИА Новости, что спасатели доставили в пострадавшие от тайфуна "Хинамнор" районы Приморья более 14 тонн гуманитарной помощи. Спасатели раздают людям продукты, помогают в расчистке улиц и придомовых территорий, откачке воды. Группировка спасателей усилена до 716 человек и 292 единиц техники. Гидрологическую обстановку отслеживают круглосуточно.
https://ria.ru/20220910/primore-1815817819.html
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происшествия, жкх, олег кожемяко, ми-8 амтш
Происшествия, ЖКХ, Олег Кожемяко, Ми-8 АМТШ
14:30 13.09.2022 (обновлено: 17:36 13.09.2022)
 
В Приморье три села отрезаны от транспортного сообщения из-за тайфуна

Губернатор Кожемяко: три приморских села отрезаны от транспортного сообщения из-за тайфуна

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкПоследствия тайфуна в Приморском крае
Последствия тайфуна в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Последствия тайфуна в Приморском крае. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Три села в Ольгинском муниципальном округе Приморья остаются отрезанными от транспортного сообщения после тайфуна "Хинамнор", сообщил губернатор Олег Кожемяко.
Режим ЧС из-за тайфуна "Хинамнор" введен в шести муниципалитетах Приморья. Кожемяко обратился к главе МЧС с просьбой ввести на территории края режим ЧС федерального уровня.
"Повреждены семь мостов, нет транспортного соображения с Михайловкой, Фурманово, Щербаковкой. Дорожные бригады двигаются от моста к мосту. В ближайшие дни сообщение наладят", - сообщил Кожемяко в своем Telegram-канале, добавив, что "все необходимое людям пока доставляем "воздухом", завтра опять будет работать Ми-8 МЧС России".
Министерство транспорта региона добавляет, что 23 села остаются без телефонной и интернет-связи, в среду специалисты займутся ее восстановлением.
Ранее сообщалось, что электроснабжение восстановлено в двух сёлах Ольгинского округа. Представитель краевого главка МЧС сообщил РИА Новости, что спасатели доставили в пострадавшие от тайфуна "Хинамнор" районы Приморья более 14 тонн гуманитарной помощи. Спасатели раздают людям продукты, помогают в расчистке улиц и придомовых территорий, откачке воды. Группировка спасателей усилена до 716 человек и 292 единиц техники. Гидрологическую обстановку отслеживают круглосуточно.
Последствия тайфуна Хинамнор в Приморье
10 сентября, 08:55
В Приморье восстановили электроснабжение семи сел после тайфуна
 
ПроисшествияЖКХОлег КожемякоМи-8 АМТШ
 
 
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